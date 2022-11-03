https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку

Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку - 03.11.2022 Украина.ру

Алексей Зубец: Это не трусость, а расчет. Почему Россия возобновила зерновую сделку

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T06:27

2022-11-03T06:27

2022-11-03T06:27

интервью

алексей зубец

зерно

зерновая сделка

россия

трусость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg

Возможно, есть новые договоренности по украинскому зерну, о которых мы узнаем в течение нескольких недель. А если сделка сорвется еще раз, Россия будет готова поставить зерно в беднейшие страны. Это не такой большой объем. А политическая выгода от такого решения видна уже сейчас, считает экономист и политолог Алексей Зубец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Россия возобновила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны РФ уточнили, что благодаря участию ООН и Турции от Киева получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться им для ведения боевых действий против России. Позднее президент Владимир Путин заявил, что если мы в будущем в случае нарушения Киевом своих обязательств выйдем из этого соглашения, Москва весь объём, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставит безвозмездно.- Алексей Николаевич, действительно ли затраты от бесплатной поставки зерна беднейшим странам будут меньше, чем политическая выгода?- Смысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. Прежде всего - турки. Сделка была не закрыта из-за того, что Анкара, которая в нынешних обстоятельствах стала стратегическим партнером России, заинтересована в ее продолжении. И чтобы не портить отношения с Турцией, сделка была продлена. В иных обстоятельствах ее бы закрыли.В слаборазвитые страны шло всего лишь 10% от этого зерна. И в рамках гуманитарных программ продовольственной организации ООН зерно может быть поставлено в эти страны для того, чтобы улучшить имидж России. Вопрос только в том, как сейчас будет распределяться зерно из Украины и куда его турки будут направлять.Возможно, что есть новые договоренности, о которых мы узнаем в течение нескольких недель. Наверное, прежние условия будут изменены. А если сделка сорвется еще раз, Россия будет готова поставить зерно в беднейшие страны. Это не такой большой объем. Максимальные потери, которые может понести Россия от такой благотворительности - около 500 млн долларов. Это не так много. Просто есть поставки коммерческие, а есть поставки гуманитарные. И есть ооновские фонды, из которых эти деньги идут. В любом случае эти поставки не будут совсем уж бесплатными.Повторюсь, нужно будет понять формат новой сделки. Не факт, что зерно пойдет в прежнем направлении и в прежних объемах. Это вопрос договоренностей, о которых нам пока ничего неизвестно.- По некоторым данным, частью договоренностей по возобновлению зерновой сделки стал вывоз более 200 тонн российских удобрений и аммиачной селитры из Прибалтики. Это много или мало?- Это копейки. Это не то, о чем можно говорить. Если бы речь шла о миллионах тонн, то это были бы значительные объемы.- Если говорить о рынке зерна, Украина по-прежнему остается нам конкурентом?- Не конкурент. Россия превосходит Украину по объему экспорта зерна в два-три раза. Тем более, в этом году по понятным причинам урожай [на Украине] упал на 20%, а, возможно, на 50. В следующем году они вообще засеют меньше, потому что нет топлива для тракторов. Так что объем экспорта из Украины будет сокращаться. А сегодняшние 20 млн тонн [которые они продают] остались от прошлого года.По мере того, как будет продолжаться спецоперация (основные зерновые регионы - это Юго-Восток), объем производства зерна на вывоз будет падать. Спрос на продукты растет. Цены на продовольствие стабилизировались после объявления этой сделки, но общий тренд идет на повышение. Поэтому рынка хватит на всех.- Вы сказали, что нам сейчас важно не ссориться с Турцией. А Турция может что-то нам предложить в плане экономики?- Да. Самолеты летают через Турцию. Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба. Они на протяжении ближайших лет построят хаб в европейской части Турции, куда будет поступать азербайджанский, российский и даже израильский газ из месторождения "Левиафан". Может быть, туркменский и иранский.Все это будет смешиваться. И в этой смеси российский газ, который не будет единственной составляющей, будет поступать на внешние рынки. Турция для нас решит проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это серьезное сотрудничество с хорошими перспективами.- Что должна была сказать власть российскому обществу, чтобы заключение этой сделки не вызвало возмущение и не выглядело как "зрада"?- Надо было объяснить подробности и объяснить, почему было принято такое решение.Надо было сказать, что одним из окон во внешний мир для нас является Турция. Анкара - важнейший экспортер муки. Они закупают зерно в больших объемах и делают из него муку, распространяя её по всему миру. Они контролируют чуть ли не 80% этого рынка. Турция - для нас серьезный партнер. Поэтому мы пошли навстречу турецким интересам.Еще надо было озвучить детали новой сделки. Я уверен, что есть отличие от того, что было. Если бы люди узнали, что мы получим бонусы от Турции, уступки от Евросоюза, а также увидели бы объемы зерна, которое будет вывезено из Украины (и куда оно будет вывезено), стало бы понятно, что это не трусость, а расчет.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, алексей зубец, зерно, зерновая сделка, россия, трусость