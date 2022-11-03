https://ukraina.ru/20221103/1040431185.html

Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества

Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества - 03.11.2022 Украина.ру

Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества

Если РФ полностью лишит Украину электроэнергии, то в первую очередь это ударит по мирным жителям, украинской экономике и "по кошельку западных спонсоров войны", которые захотят быстрее закончить конфликт, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-11-03T05:07

2022-11-03T05:07

2022-11-03T05:07

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С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, "нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны – будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040348838.html

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