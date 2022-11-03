Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества - 03.11.2022 Украина.ру
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Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества
Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества - 03.11.2022 Украина.ру
Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества
Если РФ полностью лишит Украину электроэнергии, то в первую очередь это ударит по мирным жителям, украинской экономике и "по кошельку западных спонсоров войны", которые захотят быстрее закончить конфликт, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:07
2022-11-03T05:07
новости
россия
украина
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С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, "нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны – будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040348838.html
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новости, россия, украина
Новости, Россия, Украина

Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества

05:07 03.11.2022
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP / Emilio Morenatti
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Если РФ полностью лишит Украину электроэнергии, то в первую очередь это ударит по мирным жителям, украинской экономике и "по кошельку западных спонсоров войны", которые захотят быстрее закончить конфликт, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Отсутствие электроэнергии бьет, к сожалению, в основном, по мирным жителям. Да, останавливаются предприятия, не работают, нет воды, нет света, не будет тепла. У нас вся жизнь вокруг электроэнергии… Отключится мобильная связь, не будет воды, не будет тепла, ничего не будет, не будут работать компьютеры, не будет телевидения, радио, будут работать кругом генераторы.
Олег Царев интервью
Олег Царев
депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы
По его мнению, "нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны – будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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