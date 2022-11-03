Царев предположил, что будет с Украиной, когда РФ лишит ее электричества
© AP / Emilio Morenatti
© AP / Emilio Morenatti
Если РФ полностью лишит Украину электроэнергии, то в первую очередь это ударит по мирным жителям, украинской экономике и "по кошельку западных спонсоров войны", которые захотят быстрее закончить конфликт, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Отсутствие электроэнергии бьет, к сожалению, в основном, по мирным жителям. Да, останавливаются предприятия, не работают, нет воды, нет света, не будет тепла. У нас вся жизнь вокруг электроэнергии… Отключится мобильная связь, не будет воды, не будет тепла, ничего не будет, не будут работать компьютеры, не будет телевидения, радио, будут работать кругом генераторы.
По его мнению, "нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны – будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.