https://ukraina.ru/20221103/1040430436.html
ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену
ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену - 03.11.2022 Украина.ру
ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк рассказал журналистам издания Украина.ру, как с ним обращаются в плену
2022-11-03T07:15
2022-11-03T07:15
2022-11-03T07:15
новости
всу
плен
ранение
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Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, плен, ранение
Новости, ВСУ, плен, ранение
ВСУшник рассказал, как с ним обращаются в плену
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк рассказал журналистам издания Украина.ру, как с ним обращаются в плену
"Командиры говорили – в плен не сдаваться, вас будут избивать, издеваться над вами. Оказалось, что всё наоборот. Нормальное отношение. Три раза кормят, у меня было осколочное ранение – оказали медицинскую помощь, каждый день меняют повязку. Дают антибиотики, мази разные", - рассказал Жданюк.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь: