https://ukraina.ru/20221102/1040437584.html

Илон Маск идет в политику. Почему Twitter стал помечать украинскую пропаганду

Илон Маск идет в политику. Почему Twitter стал помечать украинскую пропаганду - 02.11.2022 Украина.ру

Илон Маск идет в политику. Почему Twitter стал помечать украинскую пропаганду

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T16:38

2022-11-02T16:38

2022-11-02T16:38

эксклюзив

украина

сша

илон маск

твит

демократическая партия

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27 октября американский бизнесмен Илон Маск окончательно оформил покупку сервиса микроблогов Twitter, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов.Это огромная сумма, которая превышает бюджеты многих государств мира. Однако накануне сделки состояние генерального директора SpaceX и Tesla превысило 300 миллиардов долларов. Маск официально считается самым богатым человеком на планете Земля. Так что покупка глобальной социальной сети, где насчитывается свыше миллиарда зарегистрированных пользователей, была ему вполне по карману.Новый владелец Twitter давно говорил о том, что социальную сеть ожидают серьезные изменения. И сразу перешел от слов к делу. Для начала он отправил в отставку топ-менеджеров компании, а затем предложил изменить право получения подтвержденного аккаунта, который помечается синей галочкой.Прежде его давали знаменитостям, политикам, общественным активистам – при условии, если они занимали правильные политические позиции и сумели добиться благосклонности у руководителей Twitter. Причем, компания всегда могла лишить пользователя этой привилегии, если к нему появились какие-нибудь претензии.Люди с галочкой высказывались в блогах свободно, однако все остальные пользователи подвергались модерированию, которое давно приобрела форму цензуры. Любые сомнительные комментарии удалялись, а их авторов блокировали в социальной сети – сначала на время, а потом навсегда.Илон Маск обещает сделать верификацию общедоступной, превратив ее в общедоступную платную подписку."Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая галочка – это чушь собачья. Власть народу! Голубой значок за 8 долларов в месяц!", – написал об этом сам бизнесмен.Между тем, пользователи сети уже рассказывают об ослаблении цензуры. Говорят, что в Twitter снова можно критиковать Демократическую партию США, не опасаясь стать жертвой репрессий. Причем, это послабление было сделано буквально накануне промежуточных выборов.А несколько часов назад пришло сообщение, что социальная сеть начала помечать аккаунты украинских СМИ, связанных с украинским правительством – хотя прежде такая маркировка сопровождала только публикации медиа из России."Синие галочки являлись элементом статуса и символом рукопожатности для либеральной публики. Механизмы их получения были очень непрозрачными. Кроме того, Маск закрыл доступ к инструментам блокировки контента для большей части модераторов и цензоров в Twitter. Многих из них прямо сейчас подвергают массовым сокращениям. Ну а цензурой на текущий момент занимаются всего лишь 15 человек.В связи с этим сотрудники Twitter начали сливать в либеральную прессу панические сообщения о том, что Маск не собирается бороться с "дезинформацией" в преддверии выборов в Конгресс. Либеральная монополия на контроль за дискурсом в соцсетях стала рассыпаться", – комментирует эти события политолог Малек Дудаков.Действительно, политики из Демпартии активно оказывают давление на Илона Маска, потому что считают, что сейчас он действует в интересах их оппонентов. Причем, против бизнесмена развернули настоящее наступление, атакуя его буквально со всех сторон.Сенатор Крис Мерфи обратился в комитет по иностранным инвестициям, требуя расследовать связи между новым владельцем Twitter и саудовской королевской семьей, которая является в этой компании миноритарным акционером.Такая ситуация потенциально угрожает Илону обвинениями в коррупции или работе в интересах иностранного государства. Как сообщает The Washington Post, в министерстве финансов США уже изучают, есть ли основания проверить покупку Twitter из-за его "связей с иностранными инвесторами и правительствами".А журналист Дин Обейдаллах обещает выяснить обстоятельства, при которых Маск стал когда-то гражданином США. Потому что самый богатый человек в мире родился в Южно-Африканской республике.Все это показывает, что социальные сети и СМИ играют в современной политике решающую роль. Глобальные информационные площадки, одной из которых является Twitter, служат важным инструментом в борьбе за власть. В последние годы они работали в интересах Демократической партии. А попытка оспорить это господство привела к ожесточенной атаке против миллиардера, которого заподозрили в симпатиях к республиканцам."Конечно, питать иллюзий не стоит. Бунт (когда он станет действительно вредить политике партии и правительства) оперативно подавят. Как это уже было с украинскими спутниками. В любом случае ключевым отрезком станут не ближайшие семь дней, а остающиеся до президентских выборов два года. 2024-й – вот куда со страхом смотрят те, для кого неподконтрольный Twitter подобен ядерному арсеналу.Маску словно в рекламном ролике показывают все варианты опций, с помощью которых с ним могут расправиться. От "отмены" (деплатформинга) через финансовые потери до личного ущерба (лишения гражданства) и вплоть до уголовного преследования с потенциальным лишением свободы", – отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.И действительно, не стоит ждать от Маска каких-то по-настоящему революционных реформ. Об этом свидетельствует его диалог с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, который настаивает на том, что Twitter должен подчиняться цензурным правилам, действующим в информационном пространстве Евросоюза."В Европе птица будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами", – написал по этому поводу еврокомиссар – намекая на птичку, которая украшает логотип глобального сервиса микроблогов.Илон Маск тут же назначил Бретону встречу, пообещав, что социальная сеть будет действовать в Европе согласно местным законам. Скорее всего, он будет договариваться и с американскими демократами, чтобы избежать обещанных ему неприятностей.Несмотря на высокопарную риторику про защиту общечеловеческих интересов, Маск всегда будет на стороне "лордов", про которых он насмешливо написал в своем блоге. Хозяин Twitter был и остается расчётливым предпринимателем, который сосредоточен на преумножении и защите своих капиталов. А такие люди избегают чрезмерных рисков, связанных с публичной позицией.Однако очевидно, что покупка Twitter вовсе не является чудачеством сверхбогатого филантропа. За этой сделкой тоже стоит трезвый расчет. Илон Маск прекрасно осознает, что контроль над популярной соцсетью дает ему огромное могущество, и явно рассчитывает превратить свои вложения в дивиденды, чтобы монетизировать их через бизнес или политику.Родившись за пределами США, он не может претендовать на должность американского президента – но это не значит, что у миллиардера нет политических амбиций. Тем более, что по факту он давно является важным политическим игроком.А птичья метка для украинской пропаганды – если информация об этом действительно подтвердиться – говорит о том, что Маску надо готовиться к очередному валу критики со сторону украинской власти.

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

https://ukraina.ru/20221025/1040095727.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, илон маск, твит, демократическая партия