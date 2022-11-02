Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
14:34 02.11.2022 (обновлено: 14:35 02.11.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
Американские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальные представитель МИД России Мария Захарова
В боевых действиях на стороне Украины принимают участие представители правоэкстремистских организаций Германии, Испании, Чехии, и Италии, французских ЧВК. Вербовкой занимаются британские и американские структуры, заявила Захарова.
"За восемь месяцев они рекрутировали не менее 8 тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется по закону", - сказала Захарова.
Более трех тысяч наемников были ликвидированы, столько же уехали в свои страны.
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