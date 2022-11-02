https://ukraina.ru/20221102/1040429174.html

Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России

Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России - 02.11.2022 Украина.ру

Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России

Американские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальные представитель МИД России Мария Захарова

2022-11-02T14:34

2022-11-02T14:34

2022-11-02T14:35

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В боевых действиях на стороне Украины принимают участие представители правоэкстремистских организаций Германии, Испании, Чехии, и Италии, французских ЧВК. Вербовкой занимаются британские и американские структуры, заявила Захарова. "За восемь месяцев они рекрутировали не менее 8 тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется по закону", - сказала Захарова. Более трех тысяч наемников были ликвидированы, столько же уехали в свои страны.

https://ukraina.ru/20221102/1040428743.html

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захарова, новости, мид, иностранные наемники, украина