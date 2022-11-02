Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России - 02.11.2022 Украина.ру
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Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России - 02.11.2022 Украина.ру
Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
Американские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальные представитель МИД России Мария Захарова
2022-11-02T14:34
2022-11-02T14:35
захарова
новости
мид
иностранные наемники
украина
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В боевых действиях на стороне Украины принимают участие представители правоэкстремистских организаций Германии, Испании, Чехии, и Италии, французских ЧВК. Вербовкой занимаются британские и американские структуры, заявила Захарова. "За восемь месяцев они рекрутировали не менее 8 тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется по закону", - сказала Захарова. Более трех тысяч наемников были ликвидированы, столько же уехали в свои страны.
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захарова, новости, мид, иностранные наемники, украина
Захарова, Новости, МИД, иностранные наемники, Украина

Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России

14:34 02.11.2022 (обновлено: 14:35 02.11.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Американские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальные представитель МИД России Мария Захарова
В боевых действиях на стороне Украины принимают участие представители правоэкстремистских организаций Германии, Испании, Чехии, и Италии, французских ЧВК. Вербовкой занимаются британские и американские структуры, заявила Захарова.
"За восемь месяцев они рекрутировали не менее 8 тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. Это несмотря на то, что во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется по закону", - сказала Захарова.
Более трех тысяч наемников были ликвидированы, столько же уехали в свои страны.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
14:18
В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флотаБританского посла вызовут в МИД России после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, из-за чего Россия временно выходила из зерновой сделки. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
ЗахароваНовостиМИДиностранные наемникиУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
14:39ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:34Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
14:31Олег Царев: Киев оказался в положении Крыма, в котором полуостров находился восемь лет
14:25Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
14:18В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
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