Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов - 02.11.2022 Украина.ру
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Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов
Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов - 02.11.2022 Украина.ру
Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга заявил в интервью изданию Украина.ру, что все выпускники этого учебного года в Энергодаре получат российские аттестаты
2022-11-02T12:57
2022-11-02T12:57
новости
украина
энергодар
всу
россия
выпускники
аттестаты
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Он рассказал, что запущена большая программа по поводу предоставления мест в вузах России выпускникам минувшего учебного года. Именно Севастопольский ГУ является основополагающим для нас учебным заведением, которое готовит специалистов с профильным образованием, подчеркнул Волга.Он также подчеркнул, что Энергодар должен развиваться в рамках российской программы моногородов. Совместно с Росатомом будет разработана дорожная карта, которая позволит плавно вписаться в этот проект. Ряд специалистов по линии Росатома, Администрации президента, ВГА Запорожской области в этом плане будут помогать, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, энергодар, всу, россия, выпускники, аттестаты
Новости, Украина, Энергодар, ВСУ, Россия, выпускники, аттестаты

Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов

12:57 02.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Глава военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга заявил в интервью изданию Украина.ру, что все выпускники этого учебного года в Энергодаре получат российские аттестаты
Он рассказал, что запущена большая программа по поводу предоставления мест в вузах России выпускникам минувшего учебного года.
Очень большое количество наших ребят поступило по квоте. Большую помощь оказал Севастопольский государственный университет, который без экзаменов, на основе собеседования, принял наших выпускников по тем специальностям, которые необходимы для эксплуатации ЗАЭС.
Разрушения в Энергодаре после многократных обстрелов
Александр Волга
Глава Военно-гражданской администрации Энергодара
Именно Севастопольский ГУ является основополагающим для нас учебным заведением, которое готовит специалистов с профильным образованием, подчеркнул Волга.
Он также подчеркнул, что Энергодар должен развиваться в рамках российской программы моногородов. Совместно с Росатомом будет разработана дорожная карта, которая позволит плавно вписаться в этот проект. Ряд специалистов по линии Росатома, Администрации президента, ВГА Запорожской области в этом плане будут помогать, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилосьПосле введения военного положения в Запорожской области ничего не поменялось. Президент России Владимир Путин юридически закрепил то, "что у нас и так есть". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов
 
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