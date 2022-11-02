https://ukraina.ru/20221102/1040421726.html

Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов

Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов - 02.11.2022 Украина.ру

Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга заявил в интервью изданию Украина.ру, что все выпускники этого учебного года в Энергодаре получат российские аттестаты

2022-11-02T12:57

2022-11-02T12:57

2022-11-02T12:57

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Он рассказал, что запущена большая программа по поводу предоставления мест в вузах России выпускникам минувшего учебного года. Именно Севастопольский ГУ является основополагающим для нас учебным заведением, которое готовит специалистов с профильным образованием, подчеркнул Волга.Он также подчеркнул, что Энергодар должен развиваться в рамках российской программы моногородов. Совместно с Росатомом будет разработана дорожная карта, которая позволит плавно вписаться в этот проект. Ряд специалистов по линии Росатома, Администрации президента, ВГА Запорожской области в этом плане будут помогать, добавил он.Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040302655.html

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новости, украина, энергодар, всу, россия, выпускники, аттестаты