Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга заявил в интервью изданию Украина.ру, что все выпускники этого учебного года в Энергодаре получат российские аттестаты
Он рассказал, что запущена большая программа по поводу предоставления мест в вузах России выпускникам минувшего учебного года.
Очень большое количество наших ребят поступило по квоте. Большую помощь оказал Севастопольский государственный университет, который без экзаменов, на основе собеседования, принял наших выпускников по тем специальностям, которые необходимы для эксплуатации ЗАЭС.
Именно Севастопольский ГУ является основополагающим для нас учебным заведением, которое готовит специалистов с профильным образованием, подчеркнул Волга.
Он также подчеркнул, что Энергодар должен развиваться в рамках российской программы моногородов. Совместно с Росатомом будет разработана дорожная карта, которая позволит плавно вписаться в этот проект. Ряд специалистов по линии Росатома, Администрации президента, ВГА Запорожской области в этом плане будут помогать, добавил он.
Полный текст интервью с Александром Волгой читайте на сайте Украина.ру.
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