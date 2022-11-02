https://ukraina.ru/20221102/1040412591.html

В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине

В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру

В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине

Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше своих европейских союзников, при этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями, а существенную долю американской помощи "съедает" царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в американском журнале Newsweek

2022-11-02T10:04

2022-11-02T10:04

2022-11-02T10:04

новости

спецоперация

сша

newsweek (журнал)

джо байден

военная помощь

киевский режим

коррупция

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По подсчётам издания, общая сумма, выделенная Вашингтоном Киеву с момента вступления Джо Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов, причём в текущем году на Украину тратится почти 60 миллионов долларов в день. Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьёзную тревогу по трём причинам, указывает издание.Во-первых, американская помощь Киеву намного превышают те суммы, которые обязались выделять ему все европейские страны, вместе взятые.Во-вторых, Байден активно использует чрезвычайные президентские полномочия на выделение помощи киевскому режиму. С августа 2021 года по октябрь 2022-го президент 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов, что значительно превосходит 13 случаев использования президентских полномочий для передачи средств разным странам в 2011-2015 финансовых годах на общую сумму около 320 миллионов, напоминает автор.В-третьих, американская помощь поступает "коррумпированной квазидемократии", средства разворовываются, направляемое оружие попадает на чёрный рынок, отмечается в статье.Автор статьи утверждает, что США должны продолжать помощь киевскому режиму, однако "вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь" и "в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями", подытоживает она.

https://ukraina.ru/20221031/1040340966.html

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новости, спецоперация, сша, newsweek (журнал), джо байден, военная помощь, киевский режим, коррупция