https://ukraina.ru/20221102/1040412591.html
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше своих европейских союзников, при этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями, а существенную долю американской помощи "съедает" царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в американском журнале Newsweek
2022-11-02T10:04
2022-11-02T10:04
2022-11-02T10:04
новости
спецоперация
сша
newsweek (журнал)
джо байден
военная помощь
киевский режим
коррупция
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По подсчётам издания, общая сумма, выделенная Вашингтоном Киеву с момента вступления Джо Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов, причём в текущем году на Украину тратится почти 60 миллионов долларов в день. Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьёзную тревогу по трём причинам, указывает издание.Во-первых, американская помощь Киеву намного превышают те суммы, которые обязались выделять ему все европейские страны, вместе взятые.Во-вторых, Байден активно использует чрезвычайные президентские полномочия на выделение помощи киевскому режиму. С августа 2021 года по октябрь 2022-го президент 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов, что значительно превосходит 13 случаев использования президентских полномочий для передачи средств разным странам в 2011-2015 финансовых годах на общую сумму около 320 миллионов, напоминает автор.В-третьих, американская помощь поступает "коррумпированной квазидемократии", средства разворовываются, направляемое оружие попадает на чёрный рынок, отмечается в статье.Автор статьи утверждает, что США должны продолжать помощь киевскому режиму, однако "вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь" и "в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями", подытоживает она.
https://ukraina.ru/20221031/1040340966.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, newsweek (журнал), джо байден, военная помощь, киевский режим, коррупция
Новости, Спецоперация, США, Newsweek (журнал), Джо Байден, военная помощь, киевский режим, коррупция
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше своих европейских союзников, при этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями, а существенную долю американской помощи "съедает" царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в американском журнале Newsweek
По подсчётам
издания, общая сумма, выделенная Вашингтоном Киеву с момента вступления Джо Байдена
в должность, превысила 18 миллиардов долларов, причём в текущем году на Украину тратится почти 60 миллионов долларов в день. Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьёзную тревогу по трём причинам, указывает издание.
Во-первых, американская помощь Киеву намного превышают те суммы, которые обязались выделять ему все европейские страны, вместе взятые.
Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства
Алисса Блейкмор
Обозреватель Newsweek
Во-вторых, Байден активно использует чрезвычайные президентские полномочия на выделение помощи киевскому режиму. С августа 2021 года по октябрь 2022-го президент 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов, что значительно превосходит 13 случаев использования президентских полномочий для передачи средств разным странам в 2011-2015 финансовых годах на общую сумму около 320 миллионов, напоминает автор.
Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в Конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена, и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность
В-третьих, американская помощь поступает "коррумпированной квазидемократии", средства разворовываются, направляемое оружие попадает на чёрный рынок, отмечается в статье.
Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции
Автор статьи утверждает, что США должны продолжать помощь киевскому режиму, однако "вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь" и "в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями", подытоживает она.