В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
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В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше своих европейских союзников, при этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями, а существенную долю американской помощи "съедает" царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в американском журнале Newsweek
2022-11-02T10:04
2022-11-02T10:04
новости
спецоперация
сша
newsweek (журнал)
джо байден
военная помощь
киевский режим
коррупция
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По подсчётам издания, общая сумма, выделенная Вашингтоном Киеву с момента вступления Джо Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов, причём в текущем году на Украину тратится почти 60 миллионов долларов в день. Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьёзную тревогу по трём причинам, указывает издание.Во-первых, американская помощь Киеву намного превышают те суммы, которые обязались выделять ему все европейские страны, вместе взятые.Во-вторых, Байден активно использует чрезвычайные президентские полномочия на выделение помощи киевскому режиму. С августа 2021 года по октябрь 2022-го президент 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов, что значительно превосходит 13 случаев использования президентских полномочий для передачи средств разным странам в 2011-2015 финансовых годах на общую сумму около 320 миллионов, напоминает автор.В-третьих, американская помощь поступает "коррумпированной квазидемократии", средства разворовываются, направляемое оружие попадает на чёрный рынок, отмечается в статье.Автор статьи утверждает, что США должны продолжать помощь киевскому режиму, однако "вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь" и "в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями", подытоживает она.
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новости, спецоперация, сша, newsweek (журнал), джо байден, военная помощь, киевский режим, коррупция
Новости, Спецоперация, США, Newsweek (журнал), Джо Байден, военная помощь, киевский режим, коррупция

В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине

10:04 02.11.2022
 
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Вашингтон посылает киевскому режиму в разы больше своих европейских союзников, при этом президент Джо Байден слишком активно пользуется для этого своими чрезвычайными полномочиями, а существенную долю американской помощи "съедает" царящая на Украине коррупция. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 ноября в американском журнале Newsweek
По подсчётам издания, общая сумма, выделенная Вашингтоном Киеву с момента вступления Джо Байдена в должность, превысила 18 миллиардов долларов, причём в текущем году на Украину тратится почти 60 миллионов долларов в день. Неконтролируемый поток финансовой помощи Киеву вызывает серьёзную тревогу по трём причинам, указывает издание.
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Во-первых, американская помощь Киеву намного превышают те суммы, которые обязались выделять ему все европейские страны, вместе взятые.

Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства

Алисса Блейкмор
Обозреватель Newsweek
Во-вторых, Байден активно использует чрезвычайные президентские полномочия на выделение помощи киевскому режиму. С августа 2021 года по октябрь 2022-го президент 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов, что значительно превосходит 13 случаев использования президентских полномочий для передачи средств разным странам в 2011-2015 финансовых годах на общую сумму около 320 миллионов, напоминает автор.

Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в Конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена, и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность

В-третьих, американская помощь поступает "коррумпированной квазидемократии", средства разворовываются, направляемое оружие попадает на чёрный рынок, отмечается в статье.

Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции

Автор статьи утверждает, что США должны продолжать помощь киевскому режиму, однако "вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь" и "в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями", подытоживает она.
 
НовостиСпецоперацияСШАNewsweek (журнал)Джо Байденвоенная помощькиевский режимкоррупция
 
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