Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий - 02.11.2022 Украина.ру
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Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий
Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий - 02.11.2022 Украина.ру
Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий
Во вторник, 1 ноября, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия... Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T03:33
2022-11-02T03:35
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Во вторник, 1 ноября, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью для издания Украина.ру прокомментировал зерновую сделку.- Владимир Леонидович, что произошло с зерновой сделкой?- Очевидно, что нас обманули, еще раз показав, что договариваться с нашими "партнерами" бессмысленно и попросту невозможно. Они не выполняют торжественно данные обещания. Или мы что-то не так подписываем. Были четкие пункты, что снимаются санкции с российского зерна? Или это подразумевалось кем-то?- Обманули, как в случае с обещанием не расширять НАТО?- Именно. Нас как в случае с НАТО обманули. Или сами мы такие "молодцы", что обязательства не прописаны. Точнее так: выполняется то, что выгодно нашим "партнерам", а что невыгодно – не выполняется.- Нас не считают партнерами?- Нас считают партнерами, которых можно без последствий кинуть. Примерно как это было в феврале 2014-го, тогда были под гарантии Франции, Германии и Польши подписаны соглашения об урегулировании ситуации внутри Украины, а на следующий день был произведен государственный переворот, в ходе которого свергли законно избранного президента. А мы, Россия, после этого признали фактически проведенные после переворота выборы, посчитав следующего президента [Петра] Порошенко стороной переговоров. Из этого сделали вывод: с нами можно и дальше такие штуки проворачивать…Дальше подписали Минские соглашения, где были обязательства Украины, и письменные обязательства Франции и Германии о том, что они должны налаживать финансово-банковскую структуру в Донбассе. Обязательств не было у России, но при этом звучало "Россия не исполняет Минские соглашения", и мы это терпели. Мы почему-то рассчитываем, что западные политики будут вести себя как герои романов Дюма, а они ведут себя как гангстеры. А если вспомнить, как мы отступили от Киева в обмен на обещания…- Может, просто отступили из-за военной обстановки?- Это было вынужденное объяснение отступления. Может быть так?- Но нам же давали какие-то обещания?- Президент [России Владимир Путин] сказал, что не выполняют они свои обещания. А обещания были зафиксированы на бумагах? Нет? Ну так на обиженных воду возят.- Каковы перспективы развития ситуации?- Я не очень понимаю, какие договоренности по досмотру и проверке этих судов, которые должны идти пустыми или с зерном. Сейчас выясняется, что это Турция и ООН. А мы там есть? Какие наказания предусмотрены за нарушения зерновой сделки? Судя по всему, беспилотники [атаковавшие Черноморский флот] были отправлены из одного из судов, которые шли по этому маршруту. И на какие ответные акции мы имеем право? Западная пресса настаивает, что русские не имеет права нарушать свободу судоходства. Блокада портов была предусмотрена зерновой сделкой? Это надо спрашивать у [министра обороны Сергея] Шойгу, он там что-то подписывал. Поэтому перспективы не очень понятны, так как не очень ясно, какие мы и наши "партнеры" взяли на себя обязательства.
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Владимир Жарихин: Запад считает нас теми, кого можно кинуть без последствий

03:33 02.11.2022 (обновлено: 03:35 02.11.2022)
 
© Владимир ТрефиловВладимир Жарихин интервью
Владимир Жарихин интервью
© Владимир Трефилов
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Филипп Прокудин
обозреватель
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Во вторник, 1 ноября, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции подчеркнул, что его страна продолжит продвигать инициативы для решения проблем, связанных с зерновой сделкой. Он также выразил уверенность, что в этом вопросе удастся прийти к компромиссу.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью для издания Украина.ру прокомментировал зерновую сделку.
- Владимир Леонидович, что произошло с зерновой сделкой?
- Очевидно, что нас обманули, еще раз показав, что договариваться с нашими "партнерами" бессмысленно и попросту невозможно. Они не выполняют торжественно данные обещания. Или мы что-то не так подписываем.
Были четкие пункты, что снимаются санкции с российского зерна? Или это подразумевалось кем-то?
- Обманули, как в случае с обещанием не расширять НАТО?
- Именно. Нас как в случае с НАТО обманули. Или сами мы такие "молодцы", что обязательства не прописаны. Точнее так: выполняется то, что выгодно нашим "партнерам", а что невыгодно – не выполняется.
- Нас не считают партнерами?
- Нас считают партнерами, которых можно без последствий кинуть. Примерно как это было в феврале 2014-го, тогда были под гарантии Франции, Германии и Польши подписаны соглашения об урегулировании ситуации внутри Украины, а на следующий день был произведен государственный переворот, в ходе которого свергли законно избранного президента.
А мы, Россия, после этого признали фактически проведенные после переворота выборы, посчитав следующего президента [Петра] Порошенко стороной переговоров. Из этого сделали вывод: с нами можно и дальше такие штуки проворачивать…
Дальше подписали Минские соглашения, где были обязательства Украины, и письменные обязательства Франции и Германии о том, что они должны налаживать финансово-банковскую структуру в Донбассе. Обязательств не было у России, но при этом звучало "Россия не исполняет Минские соглашения", и мы это терпели.
Мы почему-то рассчитываем, что западные политики будут вести себя как герои романов Дюма, а они ведут себя как гангстеры. А если вспомнить, как мы отступили от Киева в обмен на обещания…
Владимир Жарихин
10 ноября 2020, 13:11
Владимир Жарихин: кто онЗаместитель директора Института стран СНГ
- Может, просто отступили из-за военной обстановки?
- Это было вынужденное объяснение отступления. Может быть так?
- Но нам же давали какие-то обещания?
- Президент [России Владимир Путин] сказал, что не выполняют они свои обещания. А обещания были зафиксированы на бумагах? Нет? Ну так на обиженных воду возят.
- Каковы перспективы развития ситуации?
- Я не очень понимаю, какие договоренности по досмотру и проверке этих судов, которые должны идти пустыми или с зерном. Сейчас выясняется, что это Турция и ООН. А мы там есть? Какие наказания предусмотрены за нарушения зерновой сделки?
Судя по всему, беспилотники [атаковавшие Черноморский флот] были отправлены из одного из судов, которые шли по этому маршруту. И на какие ответные акции мы имеем право?
Западная пресса настаивает, что русские не имеет права нарушать свободу судоходства. Блокада портов была предусмотрена зерновой сделкой? Это надо спрашивать у [министра обороны Сергея] Шойгу, он там что-то подписывал. Поэтому перспективы не очень понятны, так как не очень ясно, какие мы и наши "партнеры" взяли на себя обязательства.
 
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