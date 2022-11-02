https://ukraina.ru/20221102/1040395626.html
Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"
Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках" - 02.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"
РФ будет иметь не совсем реальные данные с мест подрыва газопроводов "Северный поток", потому что "Газпром" допустили не сразу после аварии, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
2022-11-02T08:00
2022-11-02T08:00
2022-11-02T08:00
новости
россия
северный поток
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.По его мнению, до сих пор не понятно, почему только сейчас допустили, потому что "труба-то наша".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040350212.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, северный поток
Новости, Россия, Северный поток
Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"
РФ будет иметь не совсем реальные данные с мест подрыва газопроводов "Северный поток", потому что "Газпром" допустили не сразу после аварии, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин
в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
Когда компанию допускают к месту диверсии на трубопроводе не сразу после аварии, а спустя какое-то время, понятно, что мы будем иметь не совсем реальные данные. Опустили концы в воду, а потом допустили? Так что ли? Это может говорить о том, что там работали без нашего ведома.
Евгений Черняев
российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России
По его мнению, до сих пор не понятно, почему только сейчас допустили, потому что "труба-то наша".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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