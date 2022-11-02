https://ukraina.ru/20221102/1040395626.html

Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"

Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках" - 02.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"

РФ будет иметь не совсем реальные данные с мест подрыва газопроводов "Северный поток", потому что "Газпром" допустили не сразу после аварии, сказал российский инженер, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев в интервью Украина.ру

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов "Северный поток". По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.По его мнению, до сих пор не понятно, почему только сейчас допустили, потому что "труба-то наша".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040350212.html

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2022

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новости, россия, северный поток