https://ukraina.ru/20221102/1040394219.html

Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины

Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины - 02.11.2022 Украина.ру

Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины

С военной точки зрения удары РФ по украинской энергетике лишают ее электричества, потому что не будет электровозов и делает Украину из профицитной дефицитной, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру

2022-11-02T05:37

2022-11-02T05:37

2022-11-02T05:37

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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, с политической точки зрения "это намек людям, что пора отчаливать куда угодно, только там не оставаться, просто для того, чтобы не быть живым щитом для ВСУ".Как можно больше людей уедет, тем будет лучше, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

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