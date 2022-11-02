https://ukraina.ru/20221102/1040394219.html
Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины - 02.11.2022 Украина.ру
Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
С военной точки зрения удары РФ по украинской энергетике лишают ее электричества, потому что не будет электровозов и делает Украину из профицитной дефицитной, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
2022-11-02T05:37
2022-11-02T05:37
2022-11-02T05:37
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россия
украина
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С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.По его мнению, с политической точки зрения "это намек людям, что пора отчаливать куда угодно, только там не оставаться, просто для того, чтобы не быть живым щитом для ВСУ".Как можно больше людей уедет, тем будет лучше, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
С военной точки зрения удары РФ по украинской энергетике лишают ее электричества, потому что не будет электровозов и делает Украину из профицитной дефицитной, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
С военной точки зрения: нет электричества – нет электровозов. Понятно, что все надо возить на дизеле, а это ухудшает логистику, делает Украину из профицитной дефицитной, которому Европа должна помогать. А у той свои проблемы. Соответственно те же предприятия, которые осуществляют ремонт, транспортировку, им тоже тяжелее работать. Все это должно функционировать на большом количестве генераторов. Это можно наладить, генераторы поставят. Но усталость у людей, и логистических мощностей со временем сказываются.
украинский военный эксперт
специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников
По его мнению, с политической точки зрения "это намек людям, что пора отчаливать куда угодно, только там не оставаться, просто для того, чтобы не быть живым щитом для ВСУ".
Как можно больше людей уедет, тем будет лучше, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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