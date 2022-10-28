https://ukraina.ru/20221028/1040219289.html

Украинский военный эксперт: "Мобилизованные в ВСУ выполняли роль приманки для артиллерии".

Украинский военный эксперт: "Мобилизованные в ВСУ выполняли роль приманки для артиллерии". - 28.10.2022 Украина.ру

Украинский военный эксперт: "Мобилизованные в ВСУ выполняли роль приманки для артиллерии".

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:21

украина

сво

всу

потери всу

вооруженные силы украины

россия

вс рф

"азов"

азовское море

азовсталь

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Украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников, Павло Маркович (имя изменено по просьбе собеседника) рассказал о психологическом состоянии ВСУ и кадрах украинской армии.- Каков состав Вооруженных сил Украины сейчас?- Я могу дать оценочное суждение, потому что информация поступает, но из очень ограниченного числа источников – как открытых, так и закрытых, в том числе, и из общения с военнослужащими ВСУ. На данный момент мы имеем следующее: есть большая масса мобилизованных людей, которые не очень-то пригодны к активным наступательным действиям, но которые хорошо летом сыграли свою роль в сдерживании наступательного порыва российской армии, дэнэров и лэнэров (военнных ДНР и ЛНР – Прим.ред.).[Украинские] мобилизованные выполняли роль приманки, принимали на себя артиллерийский огонь, позволяли вести артиллерийскую дуэль. Они, как ни крути, были небоеспособны, но свою задачу выполнили – быть массой.Было все плохо, потому что откуда россияне восемь тысяч пленных наловили – очень плохо. По сравнению с тем, что я сегодня посмотрел, в плену остается двести с чем-то ополченцев с Донбасса. Это не так-то и много.Понятно, что какое-то количество еще российских военнослужащих тоже там находится. Пускай всех вместе там тысяча, может быть, меньше – 700-800, цифры приблизительно одни такие.Понятно, что мобилизованные – это небоеспособные войска, которые легко сдавались в плен. Как только их пытаются бросить в наступление, они вместо передовой сразу же оказываются где-то за двести километров от фронта, откуда пишут ролики: "нас там оставили без всего, кинули под танки, мы уже идем в часть". Люди просто не хотят умирать.Из мобилизованной армии рано или поздно можно что-то будет сварганить, из нее по любому какие-то люди будут способны к активным действиям. Но в массе это так себе, это вспомогательные войска. Это, скажем прямо, мясо, которое должно сдерживать атаки, хотя само атаковать не умеет.Даже на харьковском направлении, где наступали ВСУ, там же шли украинские части, самые мотивированные, которые отобраны, получившие подготовку в Британии. Вместе с ними шло большое количество различных наемников, то есть, даже не наемников, а отпускников, давайте лучше так честно и скажем – натовских отпускников.- То есть, это кадровые военные натовские?- Я видел лично публикации американских солдат. Сейчас есть сведения, что дают отпуск немцам. Со своим снаряжением штатным едут. И есть кадры: летит самолет, забитый американскими военными, в Польшу. Оттуда уже добираются в Украину.Часть из них сразу отчаливает, буквально недельку побудет, посмотрит на то, что происходит – это тебе не афганцев по горам гонять дронами. Сразу оттуда сваливают, а часть – у кого покрепче нервы и интерес к этому делу, они там остаются. Может быть, у кого-то личная русофобия есть.Понятно, что наступательные силы ударные это отпускники-наемники западные, и наши тоже, наши мотивированные части, которые продходят подготовку именно на Западе, в первую очередь в Британии.- Мобилизованные в ДНР и ЛНР принимали участие и в наступательных операциях….- Далеко не все созданы для боевых действий. Очень многие люди не хотят воевать. Понятное дело, что часть этих людей в любом случае станут головорезами, зарезаками, "хлопці, підемо вперед", и все такое. Но это не масса.А масса – другая. Ситуация в Украине такая: понабирали людей, где смогли. По заявлению силовиков, численность всех силовых подразделений Украины около миллиона человек.У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие, так или иначе в войне. В России ограниченный контингент, у Украины, кроме тех, которые на западных рубежах, все так или иначе, даже полиция – все воюют, помогают или обеспечивают.Надо понимать, что не все из них мобилизованы. Кто и раньше служил в силовых органах, кого-то призвали. И есть проблемы с обкаткой нового состава. В условиях, когда учебные центры обстреливаются, в принципе невозможно всех собрать в учебку, потому что ее накроет. Где ты их будешь готовить, как ты их будешь готовить, чем ты их будешь вооружать? На чем ты их будешь передвигать, как ты их будешь координировать?В ВСУ жесткий бардак со всем. Вооружение и военная техника есть, но оно разное, с разных стран, зоопарк дикий. История с точки зрения обычного вэсэушника такая: "дичь какая-то, отправили куда-то, питания нет, того нет, этого не дали, эта бэха (жаргонное название БМП – боевой машины пехоты – Прим.ред.) без БК (боекомплекта – Прим.ред.), другая бэха не стреляет. А третья стреляет, но не едет". Обычное дело.- До нас такое мало доходит, потому что есть жесточайшая военная цензура?- У Украины, конечно есть, они же запретили военкорам появляться на передовую. Там же ездил один порохобот, он там зраду разгонял, что сейчас мы сольем Северодонецк с Лисичанском, а ему говорили – нет, не сольем, там еще Безуглая туда поехала. В результате, Северодонецк и Лисичанск сдали…- Да, помню.- Вот из-за этого, кстати, и такие провалы. Нет информации снизу, нет проблем, и стало быть, они не решаются. Масштаб катастрофы становится заметен только по обращениям этих людей, которые кричат в роликах: "Хелп! SOS!". И еще мы можем видеть просто количество военнопленных.Когда был ограниченный контингент российских войск, понятно, что ВСУ могли атаковать. Украина, получив какие-то штурмовые части, в достаточном количестве, чтобы кошмарить значительно меньшую по численности группировку союзных сил, использовала это преимущество сполна…А вот эти [украинские] мобилизованные, давайте я использую сравнение, которое многих покоробит… Вот если кто-то играл когда-то в детстве в стратегические игры, там есть разные типы юнитов. Есть пейзане, они с вилами бегают, они вообще никакие, но их можно пустить в расход, чтобы сдержать врага и совершить хитрый тактический прием.Украина использовала мобилизованных, массу их, как подушку, чтобы самортизировать удар российских войск.Мобилизуя и бросая под удары большое количество неподготовленных людей прямо здесь и сейчас, ценой их жизни и свободы украинское командование выигрывало время для подготовки…- Кадровой армии?- Да, своих ударных частей. Или для переброски какого-то количества вооружения нужного. В принципе, они задачу на тот момент выполнили. С другой стороны, Россия тоже провела мобилизацию. И когда новые [российские] части встанут на позиции, то так просто ВСУ ударными частями не пройдет. Нужно будет существенный перевес в средствах поражения огневых создавать, с чем есть проблема у Украины, или опять существенный перевес живой силы и атаковать в лоб.Плюс Россия стала системно работать по инфраструктуре, хотя бы энергетической. Мы уже видим, как начинается дефицит…- А для чего нужны удары по инфраструктуре? Это замедляет логистику, ухудшает функционирование украинского государства? Что вообще это дает в военном смысле?С военной точки зрения: нет электричества – нет электровозов. Понятно, что все надо возить на дизеле, а это ухудшает логистику, делает Украину из профицитной дефицитной, которому Европа должна помогать. А у той свои проблемы.Соответственно те же предприятия, которые осуществляют ремонт, транспортировку, им тоже тяжелее работать. Все это должно функционировать на большом количестве генераторов. Это можно наладить, генераторы поставят. Но усталость и людей, и логистических мощностей со временем сказываются.Еще скажу с политической точки зрения. Это намек людям, что пора отчаливать куда угодно, только там не оставаться, просто для того, чтобы не быть живым щитом для ВСУ. Если как можно больше людей в результате такой тактики уедет, тем будет лучше.Никакого геноцида тут нет, геноцид – это когда конкретно берется народ и уничтожается бомбами, как делают ВСУ – бьют по Донецку. Вот это элемент геноцида и военное преступление. Была бы у них возможность чем-то более массово ударить – били бы массово. Убивают [сейчас] столько людей, сколько могут.Российская же тактика – мы видим очевидна, она направлена в первую очередь на сохранение жизни мирных жителей, даже при массированной атаке, сколько всего – пять-десять, короче, какое-то количество небольшое, в большей степени случайных жертв, которые произошли из-за работы ПВО. То есть, по мирным украинцам никто не целился.Удары по инфраструктуре не приведут украинскую сторону и, как любят говорить в России, центры принятия решений к переговорам, ни в коем случае. Но это значительно ослабит и вымотает ВСУ и их тыл, и позволит российских войскам при создании ударных группировок действовать эффективнее.- Есть ли смысл обращаться к украинским военным?- Приведу такой пример: в российской сети смеялись больше над "Волыной" (командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ, сдавшимся в мариупольской "Азовстали" – Прим.ред.), а не над "азовцами" ("Азов" признан террористической организацией и запрещен в России - Прим.ред.), которые избежали унижений. А у этого парня было в 2013 году написано в его Вконтакте: "И один в поле воин, коли по-русски скроен". То есть он был пророссийский человек. С ним можно было и нужно было говорить в России, если там хотели привлечь его и чьи-то сердца на свою сторону.Таких в ВСУ, с кем Россия может говорить, кого может переубедить, хватает. К сожалению, у Киева, хватает таких и среди тех, кто в Украине считается символическими фигурами.

https://ukraina.ru/20221028/1040208622.html

https://ukraina.ru/20221028/1040246939.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Филипп Прокудин

украина, сво, всу, потери всу, вооруженные силы украины, россия, вс рф, "азов", азовское море, азовсталь, мариуполь, интервью