"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
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"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ
"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ
У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие в конфликте, а в РФ ограниченный контингент, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:53
2022-11-02T04:53
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Он подчеркнул, что не все из них мобилизованы, некоторые раньше служили в силовых органах, а кого-то призвали."В ВСУ жесткий бардак со всем", вооружение и военная техника есть, но оно разное, из разных стран, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, украина, россия
Новости, ВСУ, Украина, Россия

"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ

04:53 02.11.2022
 
В Красном Лимане ВСУ поймали пенсионера с дровами
В Красном Лимане ВСУ поймали пенсионера с дровами
Читать в
У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие в конфликте, а в РФ ограниченный контингент, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
Ситуация в Украине такая: понабирали людей, где смогли. По заявлению силовиков, численность всех силовых подразделений Украины около миллиона человек. У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие, так или иначе в войне. В России ограниченный контингент, у Украины, кроме тех, которые на западных рубежах, все так или иначе, даже полиция – все воюют, помогают или обеспечивают.
украинский военный эксперт
специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников
Он подчеркнул, что не все из них мобилизованы, некоторые раньше служили в силовых органах, а кого-то призвали.
"В ВСУ жесткий бардак со всем", вооружение и военная техника есть, но оно разное, из разных стран, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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