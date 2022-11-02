"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ
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У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие в конфликте, а в РФ ограниченный контингент, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру
Ситуация в Украине такая: понабирали людей, где смогли. По заявлению силовиков, численность всех силовых подразделений Украины около миллиона человек. У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие, так или иначе в войне. В России ограниченный контингент, у Украины, кроме тех, которые на западных рубежах, все так или иначе, даже полиция – все воюют, помогают или обеспечивают.
Он подчеркнул, что не все из них мобилизованы, некоторые раньше служили в силовых органах, а кого-то призвали.
"В ВСУ жесткий бардак со всем", вооружение и военная техника есть, но оно разное, из разных стран, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.