https://ukraina.ru/20221102/1040391835.html

"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ

"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру

"Понабирали людей, где смогли": украинский эксперт рассказал, какие подразделения входят в состав ВСУ

У Украины, в отличие от России, все военные подразделения, принимают участие в конфликте, а в РФ ограниченный контингент, сказал украинский военный эксперт, специалист по OSINT, получению разведывательной информации из открытых источников в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:53

2022-11-02T04:53

2022-11-02T04:53

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Он подчеркнул, что не все из них мобилизованы, некоторые раньше служили в силовых органах, а кого-то призвали."В ВСУ жесткий бардак со всем", вооружение и военная техника есть, но оно разное, из разных стран, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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