https://ukraina.ru/20260618/pvo-za-noch-sbila-pochti-600-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080341270.html
ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией - 18.06.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили и перехватили 555 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T08:23
2026-06-18T08:23
2026-06-18T08:23
сво
спецоперация
москва
ростовская область
калужская область
сергей собянин
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украина.ру
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Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что на подлете к Москве сбито порядка 180 беспилотников."Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ", - написал Собянин.Принимаются меры к ликвидации последствий.Также, по его словам, на месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет.Местные паблики пишут об ударе БПЛА по жилому дому на Юго-Востоке Москвы. О пострадавших не сообщалось, официальной информации не поступало.Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника ночью и ранним утром в регионе, предварительно, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы.Позже Шапша указал, что еще восемь БПЛА сбили над территориями Боровского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.Один человек погиб и двое пострадали в Ростовской области из-за атаки БПЛА, также поврежден тепловоз, информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.Всего около шестидесяти вражеских БПЛА уничтожено над Ростовской областью, уточнил Слюсарь.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, москва, ростовская область, калужская область, сергей собянин, вооруженные силы украины, украина.ру, россия, минобороны
СВО, Спецоперация, Москва, Ростовская область, Калужская область, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Россия, Минобороны
ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили и перехватили 555 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что на подлете к Москве сбито порядка 180 беспилотников.
"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ", - написал Собянин.
Принимаются меры к ликвидации последствий.
Также, по его словам, на месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет.
Местные паблики пишут об ударе БПЛА по жилому дому на Юго-Востоке Москвы. О пострадавших не сообщалось, официальной информации не поступало.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника ночью и ранним утром в регионе, предварительно, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы.
Позже Шапша указал, что еще восемь БПЛА сбили над территориями Боровского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.
Один человек погиб и двое пострадали в Ростовской области из-за атаки БПЛА, также поврежден тепловоз, информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Слюсарь в телеграм-канале.
Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.
Всего около шестидесяти вражеских БПЛА уничтожено над Ростовской областью, уточнил Слюсарь.