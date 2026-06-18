https://ukraina.ru/20260618/pozitsiya-rossii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es-udivila-kitay--1080349371.html

Позиция России по вступлению Украины в ЕС удивила Китай

Позиция России по вступлению Украины в ЕС удивила Китай - 18.06.2026 Украина.ру

Позиция России по вступлению Украины в ЕС удивила Китай

Китайские журналисты издания Sina обратили внимание на возобновившиеся дискуссии вокруг вступления Украины в Евросоюз и на реакцию Москвы

2026-06-18T10:30

2026-06-18T10:30

2026-06-18T10:30

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По их словам, позиция России оказалась неожиданной, поскольку президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии возражений против евроинтеграции Украины при условии, что ЕС не станет военным блоком.При этом они назвали эту позицию выгодной для России. Авторы материала также выразили мнение, что вступление Украины в ЕС может создать для объединения дополнительные сложности. Кроме того, в статье говорится о существовании внутри Евросоюза дискуссии относительно дальнейшего расширения объединения и финансовых обязательств перед странами-членами. Эти обстоятельства, по мнению авторов, могут повлиять на сроки и перспективы переговорного процесса.В понедельник Евросоюз начал переговоры по основным аспектам вступления Украины и Молдавии. Церемония прошла в Люксембурге, где ЕС открыл первый из шести переговорных кластеров, которые страны-кандидаты должны пройти перед вступлением.На днях The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писала, что Украина реализовала лишь 15 процентов реформ, согласованных с Евросоюзом. Решение о ее вступлении в ЕС будет носить сугубо политический характер, а не основываться на реальных достижениях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня

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новости, украина, россия, китай, владимир путин, ес