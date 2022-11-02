https://ukraina.ru/20221102/1040388198.html

Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов

Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов - 02.11.2022 Украина.ру

Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов

Киев пытается втянуть в конфликт натовские войска, а также исламских радикалов, это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:23

2022-11-02T04:23

2022-11-02T04:23

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Он рассказал, что на Украине уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК.По его словам, Польша - страна НАТО, если российская армия нанесет бомбовый удар по колонне польских военных и накроет ее, то Варшава попытается отомстить РФ за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией.Поляки намерены поучаствовать в СВО РФ, чтобы "получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040359833.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, киев, сво