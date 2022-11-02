https://ukraina.ru/20221102/1040388198.html
Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов
Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов - 02.11.2022 Украина.ру
Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов
Киев пытается втянуть в конфликт натовские войска, а также исламских радикалов, это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:23
2022-11-02T04:23
2022-11-02T04:23
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Он рассказал, что на Украине уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК.По его словам, Польша - страна НАТО, если российская армия нанесет бомбовый удар по колонне польских военных и накроет ее, то Варшава попытается отомстить РФ за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией.Поляки намерены поучаствовать в СВО РФ, чтобы "получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040359833.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, сво
Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов – Кнутов
Киев пытается втянуть в конфликт натовские войска, а также исламских радикалов, это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на Украине уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК.
Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, Польша - страна НАТО, если российская армия нанесет бомбовый удар по колонне польских военных и накроет ее, то Варшава попытается отомстить РФ за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией.
Поляки намерены поучаствовать в СВО РФ, чтобы "получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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