https://ukraina.ru/20221102/1040375202.html

Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать

Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать - 02.11.2022 Украина.ру

Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать

Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Поэтому увидеть первые последствия ухода Москвы можно будет только в ближайшее время, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2022-11-02T05:45

2022-11-02T05:45

2022-11-02T05:45

новости

андрей суздальцев

зерновая сделка

россия

запад

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Он добавил, что России было что предъявить Западу и помимо нападения на гавань Севастополя, ведь сделка по факту сорвана путем наложения санкций на экспорт российского зерна.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html

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новости, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, запад