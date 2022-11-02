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Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать - 02.11.2022 Украина.ру
Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Поэтому увидеть первые последствия ухода Москвы можно будет только в ближайшее время, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-11-02T05:45
2022-11-02T05:45
2022-11-02T05:45
новости
андрей суздальцев
зерновая сделка
россия
запад
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Он добавил, что России было что предъявить Западу и помимо нападения на гавань Севастополя, ведь сделка по факту сорвана путем наложения санкций на экспорт российского зерна.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, запад
Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Поэтому увидеть первые последствия ухода Москвы можно будет только в ближайшее время, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
"Суда, которые грузились в субботу (29 октября – Ред.) и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни", - сказал эксперт.
Он добавил, что России было что предъявить Западу и помимо нападения на гавань Севастополя, ведь сделка по факту сорвана путем наложения санкций на экспорт российского зерна.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью прочитать интервью можно здесь: