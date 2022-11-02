https://ukraina.ru/20221102/1040374895.html
Суздальцев назвал главного бенефициара зерновой сделки
Суздальцев назвал главного бенефициара зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
Суздальцев назвал главного бенефициара зерновой сделки
Что сейчас происходит с так называемой зерновой сделкой? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
2022-11-02T05:15
2022-11-02T05:15
2022-11-02T05:15
новости
зерновая сделка
андрей суздальцев
турция
анкара
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При этом, уточнил эксперт, по данным российского МИД из 9 миллионов отгруженных тонн зерна только 3% пошли в страны, где действительно существует угроза голода."Или ЕС уже голодает, а мы об этом не знаем?" - сказал он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, андрей суздальцев, турция, анкара
Суздальцев назвал главного бенефициара зерновой сделки
Что сейчас происходит с так называемой зерновой сделкой? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
"Идут закулисные переговоры. Бенефициаром сделки пока является Анкара. Цена на зерно, идущее по Черному морю, низкая, демпинговая, Турция заинтересована в том, чтобы регулировать поток украинского зерна, да и российского тоже. Позиция ЕС очень жесткая – они вернулись к стадии обвинения России в том, что мы де развязали продовольственный кризис, провоцируем мировой голод и тому подобным озабоченностям", - сказал он.
При этом, уточнил эксперт, по данным российского МИД из 9 миллионов отгруженных тонн зерна только 3% пошли в страны, где действительно существует угроза голода.
"Или ЕС уже голодает, а мы об этом не знаем?" - сказал он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью прочитать интервью можно здесь: