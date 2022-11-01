https://ukraina.ru/20221101/1040388318.html

Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"

Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"

Компания "Газпром" была допущена к обследованию места взрывов на "Северных потоках". И это несмотря на то, что Москву категорически не хотели подпускать к месту провокации. Почему Европа изменила решение изданию Украина.ру рассказал журналист, политолог, историк Василий Стоякин

2022-11-01T15:52

2022-11-01T15:52

2022-11-01T15:52

новости

северный поток

провокация

политолог

россия

европа

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В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалисты "Газпрома" приступили к обследованию места взрывов. Известно, что вырвало кусок газопровода длиной 40 метров и в итоге трубы разошлись на 259 метров. Российский лидер заключил, что это "очевидный теракт".Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

https://ukraina.ru/20221101/1040382810.html

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новости, северный поток, провокация, политолог, россия, европа