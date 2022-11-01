Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам" - 01.11.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"
Компания "Газпром" была допущена к обследованию места взрывов на "Северных потоках". И это несмотря на то, что Москву категорически не хотели подпускать к месту провокации. Почему Европа изменила решение изданию Украина.ру рассказал журналист, политолог, историк Василий Стоякин
2022-11-01T15:52
2022-11-01T15:52
новости
северный поток
провокация
политолог
россия
европа
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В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалисты "Газпрома" приступили к обследованию места взрывов. Известно, что вырвало кусок газопровода длиной 40 метров и в итоге трубы разошлись на 259 метров. Российский лидер заключил, что это "очевидный теракт".Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
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новости, северный поток, провокация, политолог, россия, европа
Новости, Северный поток, провокация, политолог, Россия, Европа

Политолог объяснил, почему Европа передумала о допуске России к "Северным потокам"

15:52 01.11.2022
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Компания "Газпром" была допущена к обследованию места взрывов на "Северных потоках". И это несмотря на то, что Москву категорически не хотели подпускать к месту провокации. Почему Европа изменила решение изданию Украина.ру рассказал журналист, политолог, историк Василий Стоякин
"Сам по себе допуск "Газпрома" является, разумеется, "жестом доброй воли" со стороны наших европейских партнёров и интересен только с этой точки зрения. Да, в Европе ещё сохранились люди, которые помнят, что Европе нужен газ и что газ этот поступает из России, а раз так, то с Россией надо сотрудничать. Собственно, затем допуск и запрашивали. Вообще же речь идёт о сложных отношениях между Германией и англо-американским блоком. Если первая считает вторых союзниками, то это её проблемы...", - заключил политолог.
В понедельник, 31 октября, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что специалисты "Газпрома" приступили к обследованию места взрывов. Известно, что вырвало кусок газопровода длиной 40 метров и в итоге трубы разошлись на 259 метров. Российский лидер заключил, что это "очевидный теракт".
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В Кремле подумают об ответе на атаки по Севастопольской бухте и "Северным потокам"В Кремле располагают информацией о причастности к атакам по Севастопольской бухте 29 октября и подрыве газопроводов "Северных потоков" Великобритании. Об этом 1 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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