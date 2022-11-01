https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html

"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины

"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины - 01.11.2022 Украина.ру

"Без тепла и света на многие месяцы". Какой будет зима для Украины

На Украине продолжаются перебои с подачей электроэнергии, отчего возникает множество сопутствующих проблем, например, с водоснабжением и со связью. Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T14:30

2022-11-01T14:30

2022-11-01T15:12

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На Украине продолжаются перебои с подачей электроэнергии, отчего возникает множество сопутствующих проблем, например, с водоснабжением и со связью. Накануне, 31 октября, ВС РФ в очередной раз нанесли точечные удары по объектам критической инфраструктуры. Всего было поражено 18 объектов в десяти регионах страны. НЭК Укрэнерго после этого начала аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.В результате только в Киеве без света оставались 350 тысяч квартир, 80% потребителей оказались лишены водоснабжения. Утром во вторник, 1 ноября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что электро- и водоснабжение в домах киевлян восстановлено. Однако веерное отключение света по графику все еще применяют, поскольку после атак ВС РФ есть дефицит в энергосистеме.КГГА проинформировала о восстановлении электроснабжения 27 бюветов, снабжающих киевлян питьевой водой. Еще часть бюветов находится на стадии подключения к генераторам.В Харькове накануне приостанавливали работу метрополитена. Во вторник движение поездов по двум веткам было возобновлено, однако интервалы временно будут составлять 20 минут. Руководство метрополитена также предупреждает, что из-за нестабильной ситуации в сети облэнерго возможны временные трудности с перевозкой пассажиров.В Черкассах из-за последствий обстрелов принято решение во вторник остановить весь электротранспорт. Как сообщил в видеообращении мэр города Анатолий Бондаренко, такое решение принято в связи с тем, что работа элетротранспорта требует большого количества электроэнергии, которую городские власти сегодня не могут использовать на эти цели. Вместо троллейбусов на линии вышли автобусы.Последствия атак на объекты энергосистемы Украины будут сказываться долго. НЭК Укрэнерго сообщает во вторник, что в Киеве и в семи областях Украины будут отключения света. Временные ограничения электроснабжения всех категорий потребителей вводятся в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны. В Укрэнерго отметили, что это необходимо для уменьшения нагрузки на сети и чтобы избежать повторных аварий на поврежденных сетях. Также это позволит энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.С восстановлением есть трудности и другого рода. Как сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, в компании заканчивается оборудование для восстановления энергосистемы. Для его закупки нужно время, кроме того, стоимость оборудования значительно возросла — измеряется сотнями миллионов долларов.Глава украинского правительства Денис Шмагаль на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой 31 октября в Киеве заявил, что в связи с ракетными атаками страна будет нуждаться в запчастях для энергетических объектов, и он будет просить министров энергетики двух стран обсудить возможность поставки в Украину соответствующего оборудования.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит необходимое оборудование от двенадцати стран (от Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции).Есть ряд других серьезных проблем — в частности, со связью. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обещает, что в ноябре в Украине будут обустроены общественные точки Wi-Fi с помощью терминалов Starlink, которые будут обеспечивать доступ к интернету даже при отсутствии электроэнергии. Как сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник, с каждым месяцем будет ухудшаться ситуация в банковской сфере, где тоже постоянные перебои из-за отключения света — финансовая система будет трещать по швам.«Если Запад не усилит финансовую помощь Украине, Банковой придётся обесценивать гривну по отношению к доллару. Как говорит источник, энергетический кейс — это ахиллесова пята, украинской экономики и жизнедеятельности. Функционеры не предупреждают украинцев, что фактически Украина сейчас — это "Титаник". Удар с айсбергом уже случился», — отмечает «Легитимный».Украинские власти пытаются извлечь из создавшейся ситуации политическую выгоду. В МИД Украины заявляют, что после ракетных ударов по объектам инфраструктуры Россия должна быть исключена из G20. По всей вероятности, в Киеве напрочь забыли об ударах, которые ВСУ и боевики киевского режима в течение восьми лет наносили и продолжают наносить по мирному населению Донбасса.Зато об этом постоянно напоминает адвокат Татьяна Монтян, которая не раз призывала общественность обратить внимание на тот факт, что жители Донецка и многих других городов и сел Донбасса давно вынуждены выживать под постоянными обстрелами без водоснабжения.Что до Украины, то, по мнению Монтян, которое она выразила в своем телеграм-канале, «веерные и аварийные отключения, с которыми уже столкнулись украинские граждане после ударов по инфраструктуре, — это только цветочки. А ягодки, судя по динамике, поспеют как раз к зиме».Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал, что результатом ударов по объектам критической инфраструктуры Украины может стать ситуация, в которой страна останется без тепла и света на многие месяцы. Он призвал украинцев вспомнить опыт 90-х: «Yу, померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее».В МО РФ заявили, что в результате массированных ударов 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Украины и их тыловым обеспечением, затруднены перевозки резервов в районы боевых действий, нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, передает РИА «Новости».Возможно, атаки на объекты инфраструктуры Украины в ближайшее время продолжатся. Утром 1 ноября во всех областях Украины снова объявлена воздушная тревога.ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ukraina.ru/20221031/1040318574.html

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

https://ukraina.ru/20221031/1040325721.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, энергоресурсы, украина, рф