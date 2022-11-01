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Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России

Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России - 01.11.2022 Украина.ру

Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России

По результату опроса 2022 года, лучшими российскими эстрадными вокалистами и актерами были названы Олег Газманов, Полина Гагарина, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Данные опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1 ноября

2022-11-01T14:06

2022-11-01T14:06

2022-11-01T14:06

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алла пугачева

ротару

опрос

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В тройку лучших певцов попали Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Николай Басков, а певиц – Гагарина, Пугачёва и Валерия. В список также попала София Ротару, которая проживает на Украине.При этом Пугачёва недавно покинула Россию вслед за своим супругом комиком Максимом Галкиным*, который с начала СВО выступает за границей с русофобскими заявлениями. Сама певица до своего отъезда не делала никаких однозначных заявлений, но после признания Галкина* иноагентом обратилась к Минюсту с просьбой признать и ее, а после гневно высказалась в адрес своих бывших фанатов.Безруков, Константин Хабенский, Владимир Машков и Сергей Бурунов попали в тройку лучших актеров, а лучшими актрисами россияне назвали Боярскую, Светлану Ходченкову и Екатерину Климову.*Лицо признано в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20221010/1039535281.html

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новости, алла пугачева, ротару, опрос, певица, россия