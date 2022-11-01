Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России - 01.11.2022 Украина.ру
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Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России
Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России - 01.11.2022 Украина.ру
Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России
По результату опроса 2022 года, лучшими российскими эстрадными вокалистами и актерами были названы Олег Газманов, Полина Гагарина, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Данные опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1 ноября
2022-11-01T14:06
2022-11-01T14:06
новости
алла пугачева
ротару
опрос
певица
россия
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В тройку лучших певцов попали Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Николай Басков, а певиц – Гагарина, Пугачёва и Валерия. В список также попала София Ротару, которая проживает на Украине.При этом Пугачёва недавно покинула Россию вслед за своим супругом комиком Максимом Галкиным*, который с начала СВО выступает за границей с русофобскими заявлениями. Сама певица до своего отъезда не делала никаких однозначных заявлений, но после признания Галкина* иноагентом обратилась к Минюсту с просьбой признать и ее, а после гневно высказалась в адрес своих бывших фанатов.Безруков, Константин Хабенский, Владимир Машков и Сергей Бурунов попали в тройку лучших актеров, а лучшими актрисами россияне назвали Боярскую, Светлану Ходченкову и Екатерину Климову.*Лицо признано в РФ иноагентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, алла пугачева, ротару, опрос, певица, россия
Новости, Алла Пугачева, Ротару, опрос, певица, Россия

Пугачева и Ротару вошли в список лучших певиц года в России

14:06 01.11.2022
 
© Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"Пугачева и Ротару
Пугачева и Ротару
© Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"
Читать в
По результату опроса 2022 года, лучшими российскими эстрадными вокалистами и актерами были названы Олег Газманов, Полина Гагарина, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Данные опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1 ноября
В тройку лучших певцов попали Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Николай Басков, а певиц – Гагарина, Пугачёва и Валерия. В список также попала София Ротару, которая проживает на Украине.
При этом Пугачёва недавно покинула Россию вслед за своим супругом комиком Максимом Галкиным*, который с начала СВО выступает за границей с русофобскими заявлениями. Сама певица до своего отъезда не делала никаких однозначных заявлений, но после признания Галкина* иноагентом обратилась к Минюсту с просьбой признать и ее, а после гневно высказалась в адрес своих бывших фанатов.
Безруков, Константин Хабенский, Владимир Машков и Сергей Бурунов попали в тройку лучших актеров, а лучшими актрисами россияне назвали Боярскую, Светлану Ходченкову и Екатерину Климову.
*Лицо признано в РФ иноагентом
Алексей Поддубный (Джанго) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 04:00
Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна ДонбассуРеспублики Донбасса пережили слишком долгую войну, сейчас им нужна мирная музыка, считает российский музыкант из Киева Джанго (Алексей Поддубный). Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
 
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