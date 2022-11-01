В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ - 01.11.2022 Украина.ру
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В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ
В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ - 01.11.2022 Украина.ру
В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ
В ДНР 24-летнюю девушку обвинили в подготовке взрыва у здания администрации Приморского района Мариуполя. Ее задержали с поличным при закладке взрывного устройства. Уголовное дело впервые возбудили по статьям российского уголовного кодекса, сообщили 1 ноября в штабе территориальной обороны ДНР
2022-11-01T10:56
2022-11-01T10:56
новости
мариуполь
теракт
днр
уголовное дело
россия
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В ДНР возбудили первое уголовное дело по статьям российского уголовного кодекса в отношении Ирины Навальной, планировавшей сорвать референдум о вхождении республики в состав России в Мариуполе. Девушку обвиняют в подготовке теракта, ее задержали 27 сентября 2022 года.В августе Навальную завербовали сотрудники СБУ. Они предложили девушке 100 тысяч гривен за закладку взрывного устройства у здания администрации Приморского района Мариуполя. После теракта она должна была выехать на территорию Украины.Навальная забрала упаковку, перемотанную изолентой, и пульт дистанционного управления в разрушенном частном доме. Координаты ей сообщил сотрудник СБУ по телефону. После этого она заложила взрывное устройство, взяла из дома пульт, и вернулась к администрации, чтобы нажать кнопку. Навальная осознавала, что в результате ее действий погибнут люди. На допросе она заявила, что "эмпатии не чувствует", так как с возможными жертвами не знакома.
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новости, мариуполь, теракт, днр, уголовное дело, россия
Новости, Мариуполь, теракт, ДНР, уголовное дело, Россия

В ДНР возбудили первое уголовное дело по статье "терроризм" УК РФ

10:56 01.11.2022
 
© скриншот, пресс-служба МГБ ДНРИрина Навальная
Ирина Навальная
© скриншот, пресс-служба МГБ ДНР
Читать в
В ДНР 24-летнюю девушку обвинили в подготовке взрыва у здания администрации Приморского района Мариуполя. Ее задержали с поличным при закладке взрывного устройства. Уголовное дело впервые возбудили по статьям российского уголовного кодекса, сообщили 1 ноября в штабе территориальной обороны ДНР
В ДНР возбудили первое уголовное дело по статьям российского уголовного кодекса в отношении Ирины Навальной, планировавшей сорвать референдум о вхождении республики в состав России в Мариуполе. Девушку обвиняют в подготовке теракта, ее задержали 27 сентября 2022 года.
В августе Навальную завербовали сотрудники СБУ. Они предложили девушке 100 тысяч гривен за закладку взрывного устройства у здания администрации Приморского района Мариуполя. После теракта она должна была выехать на территорию Украины.
Навальная забрала упаковку, перемотанную изолентой, и пульт дистанционного управления в разрушенном частном доме. Координаты ей сообщил сотрудник СБУ по телефону. После этого она заложила взрывное устройство, взяла из дома пульт, и вернулась к администрации, чтобы нажать кнопку.
Навальная осознавала, что в результате ее действий погибнут люди. На допросе она заявила, что "эмпатии не чувствует", так как с возможными жертвами не знакома.
20 октября, 10:41
Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУПресс-служба МГБ ДНР сообщила 20 октября о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе
 
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