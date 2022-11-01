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Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период

Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период - 01.11.2022 Украина.ру

Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период

Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости

2022-11-01T09:26

2022-11-01T09:26

2022-11-01T09:26

новости

япония

министр

энергетический кризис

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Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, к снижению температуры работы кондиционеров и выключения света в неиспользуемых помещениях.Кроме этого, правительство вводит систему бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет, указывает агентство.

https://ukraina.ru/20220706/1034305549.html

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новости, япония, министр, энергетический кризис