Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период - 01.11.2022 Украина.ру
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Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период - 01.11.2022 Украина.ру
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
2022-11-01T09:26
2022-11-01T09:26
новости
япония
министр
энергетический кризис
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Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, к снижению температуры работы кондиционеров и выключения света в неиспользуемых помещениях.Кроме этого, правительство вводит систему бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет, указывает агентство.
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новости, япония, министр, энергетический кризис
Новости, Япония, министр, энергетический кризис

Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период

09:26 01.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / Tennen-GasСаппоро Япония снег зима транспорт машина автомобиль
Саппоро Япония снег зима транспорт машина автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© commons.wikimedia.org / Tennen-Gas
Читать в
Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, к снижению температуры работы кондиционеров и выключения света в неиспользуемых помещениях.

В рамках мер мы приняли также решение о перезапуске электростанций, работа которых была остановлена, а также закупке дополнительных объёмов топлива

Ясутоси Нисимура
Министр экономики, торговли и промышленности Японии
Кроме этого, правительство вводит систему бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.
Завод по сжижению природного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:39
Financial Times: Япония не может отказаться от российского газаЯпония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли, заявил президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото британскому изданию Financial Times
Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет, указывает агентство.
 
НовостиЯпонияминистрэнергетический кризис
 
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