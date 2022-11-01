https://ukraina.ru/20221101/1040364117.html
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период - 01.11.2022 Украина.ру
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
2022-11-01T09:26
2022-11-01T09:26
2022-11-01T09:26
новости
япония
министр
энергетический кризис
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Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, к снижению температуры работы кондиционеров и выключения света в неиспользуемых помещениях.Кроме этого, правительство вводит систему бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет, указывает агентство.
https://ukraina.ru/20220706/1034305549.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, япония, министр, энергетический кризис
Новости, Япония, министр, энергетический кризис
Правительство Японии вводит режим экономии электроэнергии в зимний период
Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости
Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, к снижению температуры работы кондиционеров и выключения света в неиспользуемых помещениях.
В рамках мер мы приняли также решение о перезапуске электростанций, работа которых была остановлена, а также закупке дополнительных объёмов топлива
Ясутоси Нисимура
Министр экономики, торговли и промышленности Японии
Кроме этого, правительство вводит систему бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.
Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет, указывает агентство.