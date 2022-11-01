https://ukraina.ru/20221101/1040360307.html

Путин сообщил о первых результатах расследования "Газпрома" на месте взрывов "Северных потоках"

Путин сообщил о первых результатах расследования "Газпрома" на месте взрывов "Северных потоках" - 01.11.2022 Украина.ру

Путин сообщил о первых результатах расследования "Газпрома" на месте взрывов "Северных потоках"

Компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках". Специалисты уже обследовали место происшествия и обнародовали первые результаты, заявил 31 октября президент РФ Владимир Путин

2022-11-01T08:19

2022-11-01T08:19

2022-11-01T08:20

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владимир путин

северный поток

газпром

взрывы

расследование

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Президент добавил, что кусок трубы, который вырвало из газопровода изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока - 2", который также оказался поврежден.Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".Ранее Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

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новости, владимир путин, северный поток, газпром, взрывы, расследование