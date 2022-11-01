Путин сообщил о первых результатах расследования "Газпрома" на месте взрывов "Северных потоках"
08:19 01.11.2022 (обновлено: 08:20 01.11.2022)
Компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках". Специалисты уже обследовали место происшествия и обнародовали первые результаты, заявил 31 октября президент РФ Владимир Путин
"Мне сегодня [глава "Газпрома" Алексей] Миллер доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва. Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров. Это очевидный теракт, очевидный", - сказал Путин.
Президент добавил, что кусок трубы, который вырвало из газопровода изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока - 2", который также оказался поврежден.
"Нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - сказал глава государства.
Компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 26 сентября. Обнаружили повреждения в течение нескольких часов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала произошедшее как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".
Ранее Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Запад "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
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