Главное на 1 ноября: в России и в мире
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Главное на 1 ноября: в России и в мире
Главное на 1 ноября: в России и в мире
Главное на 1 ноября: в России и в мире
Главы правительств стран ШОС проведут заседание в онлайн-режиме, а налоговая система ЛНР перейдет в правовое поле РФ. Тем временем в Молдавии продолжается акция протеста фермеров, а Сербия прекращает импорт российской нефти из-за санкций. Об этих и других событиях дня читайте в подборке Украина.ру
2022-11-01T08:36
2022-11-01T08:36
эксклюзив
анонс
главное
владимир путин
россия
украина
шос
лнр
рф
сербия
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ГлавноеСостоится заседание совета глав правительств стран ШОСЗаседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в видеоформате. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Как отметил дипломат, мероприятие будет проходить под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.Налоговая система Луганской Народной Республики полностью перейдет в правовое поле РФРанее спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что сроки переходного периода для республики после ее вхождения в состав России могут быть пересмотрены, а интеграция может занять меньше времени, чем было запланировано.РоссияНачнется осенний призыв в армиюВ России 1 ноября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.В ходе предстоящей призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.Будет снижена пошлина на экспорт нефтиЭкспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября будет снижена на $1,7 — с $44,4 до $42,7 за тонну — сообщил Минфин. Пошлина на нефть снижается с августа. С 15 сентября по 14 октября средняя цена на нефть Urals составила $70,2 за баррель, или $512,6 за тонну.Ближнее зарубежьеГенсек ОДКБ встретится с высшим руководством БелоруссииГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны.Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ.В Молдавии пройдет акция протеста фермеровПротестующие требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Фермеры настаивают, что кабинет министров должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку.Мир В Дании пройдут всеобщие досрочные выборыПремьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных всеобщих выборов месяц назад.Последние опросы показывают, что сейчас левоцентристский блок, возглавляемый социал-демократической партией Фредериксен, идет наравне с правоцентристской оппозицией, в которую, в том числе, входят партии, которые выступают за ограничение иммиграции.В Израиле состоятся досрочные парламентские выборы20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы Кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал за законопроект о самороспуске в предварительном чтении.В Алжире пройдет саммит Лиги арабских государствМинистрам иностранных дел удалось во время подготовительной встречи к 31-й сессии саммита Лиги арабских государств прийти к консенсусу по основным вопросам, 30 октября заявил APS заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки.В США состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООНВ повестке – доклад Совета ООН по правам человека.Президент Молдавии Майя Санду приедет с визитом в РумыниюВ рамках визита Санду примет участие в международной конференции "Женщины-парламентарии из Румынии и продвижение гендерного равенства как национальное обязательство", организованной румынским парламентом.Начнется визит в КНР премьер-министра Пакистана Шахбаза ШарифаПо приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит официальный визит в Китай.В ходе визита он проведет переговоры с Ли Кэцяном, а также встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу.Состоится визит в Японию президента Германии Франк-Вальтера ШтайнмайераПрезидент ФРГ с 1 по 3 ноября посетит Японию. Ожидается, что Штайнмайер встретится с императором Японии Нарухито, а также проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой.В Сербии будет прекращен импорт нефти из России из-за нового пакета санкций ЕвросоюзаСербия не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее "нефтью из Ирана или какой-то другой". Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович.Она также сообщила, что до санкций Сербия закупала 25% российской нефти, 20% составляла собственная добыча, "а остальное была иракская нефть из Киркука".В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ для населения, индивидуальных предпринимателей и школ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, россия, украина, шос, лнр, рф, сербия, молдавия
Эксклюзив, анонс, главное, Владимир Путин, Россия, Украина, ШОС, ЛНР, РФ, Сербия, Молдавия

Главное на 1 ноября: в России и в мире

08:36 01.11.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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Главы правительств стран ШОС проведут заседание в онлайн-режиме, а налоговая система ЛНР перейдет в правовое поле РФ. Тем временем в Молдавии продолжается акция протеста фермеров, а Сербия прекращает импорт российской нефти из-за санкций. Об этих и других событиях дня читайте в подборке Украина.ру

Главное

Состоится заседание совета глав правительств стран ШОС
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в видеоформате. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"21-е заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС пройдет 1 ноября в формате видеосвязи", - сказал он.
Как отметил дипломат, мероприятие будет проходить под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
Налоговая система Луганской Народной Республики полностью перейдет в правовое поле РФ
Ранее спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что сроки переходного периода для республики после ее вхождения в состав России могут быть пересмотрены, а интеграция может занять меньше времени, чем было запланировано.

Россия

Начнется осенний призыв в армию
В России 1 ноября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
В ходе предстоящей призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
Будет снижена пошлина на экспорт нефти
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября будет снижена на $1,7 — с $44,4 до $42,7 за тонну — сообщил Минфин.
Пошлина на нефть снижается с августа. С 15 сентября по 14 октября средняя цена на нефть Urals составила $70,2 за баррель, или $512,6 за тонну.

Ближнее зарубежье

Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны.
Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ.
В Молдавии пройдет акция протеста фермеров
Протестующие требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Фермеры настаивают, что кабинет министров должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку.

Мир

В Дании пройдут всеобщие досрочные выборы
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных всеобщих выборов месяц назад.
"Мы хотим получить широкое правительство с партиями по обе стороны политического спектра", - заявила Фредериксен. При этом она отметила, что проводить выборы на фоне непростой международной обстановки "своеобразно".
Последние опросы показывают, что сейчас левоцентристский блок, возглавляемый социал-демократической партией Фредериксен, идет наравне с правоцентристской оппозицией, в которую, в том числе, входят партии, которые выступают за ограничение иммиграции.
В Израиле состоятся досрочные парламентские выборы
20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы Кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 22 июня парламент проголосовал за законопроект о самороспуске в предварительном чтении.
В Алжире пройдет саммит Лиги арабских государств
Министрам иностранных дел удалось во время подготовительной встречи к 31-й сессии саммита Лиги арабских государств прийти к консенсусу по основным вопросам, 30 октября заявил APS заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хусам Заки.
В США состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН
В повестке – доклад Совета ООН по правам человека.
Президент Молдавии Майя Санду приедет с визитом в Румынию
В рамках визита Санду примет участие в международной конференции "Женщины-парламентарии из Румынии и продвижение гендерного равенства как национальное обязательство", организованной румынским парламентом.
Начнется визит в КНР премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа
По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит официальный визит в Китай.

В ходе визита он проведет переговоры с Ли Кэцяном, а также встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу.
Состоится визит в Японию президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера
Президент ФРГ с 1 по 3 ноября посетит Японию. Ожидается, что Штайнмайер встретится с императором Японии Нарухито, а также проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой.
В Сербии будет прекращен импорт нефти из России из-за нового пакета санкций Евросоюза
Сербия не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее "нефтью из Ирана или какой-то другой". Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович.
Она также сообщила, что до санкций Сербия закупала 25% российской нефти, 20% составляла собственная добыча, "а остальное была иракская нефть из Киркука".
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ для населения, индивидуальных предпринимателей и школ
20 октября, 11:21
Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холодПолтава сокращает потребление электроэнергии на 50%, сообщил 20 октября мэр города Александр Мамай в своем Telegram-канале
 
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