Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине - 06.10.2024 Украина.ру
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Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине
Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине - 06.10.2024 Украина.ру
Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине
Народный депутат Алексей Гончаренко* к украинскому Дню учителя организовал сожжение портретов русских классиков, а украинские военные заявили о том, что без учителей можно прожить
2024-10-06T18:00
2024-10-06T18:00
эксклюзив
алексей арестович
алексей гончаренко
александр семченко
украина
вооруженные силы украины
хроники
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В украинском сегменте соцсетей ко Дню учителя, который на Украине отмечается в первое воскресенье октября, завирусилось видео с кандидатом психологических наук, участницей боевых действий Викторией Винтоняк. Само видео появилось на YouTube-канала Сил территориальной обороны ВСУ ещё 1 октября, однако популярность оно набрало именно в эти дни."Сейчас я скажу вам парадоксальную вещь: мы можем прожить поколение без врачей. Это будет ужасно. Если вы получите ранение или заболеете, но цивилизация будет продолжать существовать", - рассказывала Винтоняк.Она также отметила, что можно прожить поколение без инженеров и механиков."Мы можем прожить поколение без инженеров и механиков. И всё будет ломаться, но цивилизация выживет!" - отметила она.Также военный психолог затронула вопрос с учителями."Мы даже можем прожить поколение без учителей! Следующему поколению пришлось бы всё догонять, и это было бы тяжело! Но цивилизация, в том виде, в каком мы знаем её сейчас, всё равно бы выстояла!" - уверяла кандидат психологических наук.По её словам, лишь в одном случае цивилизация обречена на крах."Если в течение жизни одного поколения не будет воинов, которые готовы каждый день противостоять человеческой агрессии, то это поколение действительно будет проклято и обречено, а следующего [поколения] может и не быть", - подытожила Винтоняк.Ролик с ней назывался "Без ТЕБЯ нам не выжить", что позволяет предположить, что видео использовалось для рекрутинга в Силы ТрО.Через несколько дней ролик заметили."Штатная психологиня одной из бригад ВСУ договорилась до откровенного маразма. Выходит, что Бисмарк ошибся, когда после победы в войне против Франции заявил, что войну выиграл простой прусский учитель. У бандеровцев своя история", - отметил лидер запрещённой на Украине партии "Держава", политолог Александр Семченко у себя в телеграм-канале 5 октября.Автором афоризма, о котором писал Семченко, на самом деле является профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель."Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем", - писал он в 1866 после победы прусского войска над австрийским и саксонским в сражении при Кёниггреце также известном как битва при Садове.Выражение стало крылатым и после победы Пруссии в войне с Францией ошибочно стала приписываться канцлеру Отто фон Бисмарку.На следующий день, 6 октября, видео с Винтоняк разошлось по популярным украинским телеграм-каналам."Зачем нам учителя, врачи и инженера: вперёд в страну воинов. Проблема рагулей, что в стране воинов, никто не хочет жить, кроме самих рагулей. 90% людей хотят жить в стране врачей, учителей и инженеров", - отмечал канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - обратил внимание на коррупцию в украинских военкоматах."В стране где почти 100 тысяч мужчин в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.), а коррупция военкомов стала системой, на Банковой продолжают формировать мнение, что нам не нужны врачи/механики/ученные, а только военные. Суть простая, главное продолжить уничтожать нацию, чтобы украинцы исчезали как генофонд, а цель простая, у власти должны оставаться только одна группа людей. Думайте", - написали авторы канала.Примечательно, что даже в комментариях к видео несмотря на модерацию были те, кто усомнился в правоте военного психолога, вспомнив о том, что есть страны, которые преуспевают и без внушительной армии.При этом тональность видео противоречит официальной позиции властей."Я благодарю всех сотрудников сферы образования, которые несмотря ни на что учат наших детей всему самому светлому, что есть в жизни, учат их быть порядочными, ценить их тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Благодарю за то, что учите правильному мировоззрению и показываете, как в этом мире стать успешным. Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину!" - поздравлял 6 октября украинских учителей Владимир Зеленский.Тем временем среди некоторых украинских экспертов ширятся пессимистические настроения.Так, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* предрёк обрушение фронта через три-четыре месяца."Октябрь и ноябрь будут молотилкой страшной, которой не было еще, потому что они (россияне - Ред.) будут до конца пытаться эти возможности использовать. Единственный способ это тормознуть, который сейчас остался, это мирные переговоры, про которые президент и говорит, и к которым мы все идём дружно всем миром", - заявил Арестович*.Он отметил, что Украина "упустила свой шанс на войне", т. к. не сумела "построить" свои Вооружённые силы."Сейчас фронт валится по четырем направлениям основным. Это Кураховско-Покровское, назовем его так, Торецкое, сейчас Часов Яр — Купянск. Плюс там вопрос по Курской области: там относительно тяни-толкай и такой 50 на 50. И добавится ещё два-три таких направления, потому что бегство и сдача плен становится массовым среди деморализованных людей", - отметил Арестович*.По его словам, украинские солдаты не понимают, за что воюют. Причина этому — нереалистичные цели вроде "выхода на границы 1991 года".Решить же все проблемы в условиях продолжающихся боевых действий украинская власть не может."Украина не способна решать задачи, которые перед ней поставила эта война. Это же очевидно. Ни одной задачи она не может решить серьёзной - экономической, демографической, идеологической, политической, оборонной. Более того, все решения, которые мы принимаем, убийственные. Мы, похоже, хотим закончить жизнь самоубийством. Очень на это очень похоже. У нас цель заморозка по линии и приоритетное развитие оставшихся территорий. Никто не признает, конечно, за Россией эти территории, как бы она ни хотела. Но де-факто это будет ГДР, ФРГ. Или там две Кореи", - указал Арестович*.Примечательно, что он фактически повторил заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее также вспоминал о ГДР и ФРГ, говоря о том, что Украину можно принять в НАТО после окончания боевых действий даже с учётом того, что останутся те территории, которые та не контролирует, но на которые претендует.Тем временем народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* ко Дню учителя организовал сожжение портретов русских классиков."Сожгли Пушкина. И Толстого с Достоевским — туда же. В День учителя Гончаренко* центры напомнили, где настоящее место русских идолов. Они должны гореть. Все до последнего. "Классиков" сожгли. Сожжём и остальных", - написал Гончаренко* в своём телеграм-канале.Последняя фраза выглядит зловеще, учитывая возможное участие нардепа в Одесской Хатыни — расправе над одесситами 2 мая 2014 года, в результате которой ряд противников Майдана погиб в организованном "майдановцами" пожаре, а иные были забиты насмерть сторонниками новой украинской власти."Время попрощаться со всем русским. Читайте Йогансена, Семенко, Подмогильного. Читайте Шевелёва", - писал Гончаренко*.На видео взрослые и дети сжигали портреты русских классиков. После негативной реакции общества, когда в ряде популярных телеграм-каналов нардепа обозвали с намёком на его сексуальную ориентацию, Гончаренко* удалил запись из своего телеграм-канала. При этом украинские СМИ припомнили, что в начале политической карьеры нардеп пытался спекулировать на запрете русского языка.* - внесены в список экстремистов и террористовО том, как сами украинские военнослужащие и эксперты оценивают ход специальной военной операции — в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241006/1057913528.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, алексей арестович, алексей гончаренко, александр семченко, украина, вооруженные силы украины, хроники
Эксклюзив, Алексей Арестович, Алексей Гончаренко, Александр Семченко, Украина, Вооруженные силы Украины, Хроники

Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине

18:00 06.10.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейгорящий портрет Пушкина
горящий портрет Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Народный депутат Алексей Гончаренко* к украинскому Дню учителя организовал сожжение портретов русских классиков, а украинские военные заявили о том, что без учителей можно прожить
В украинском сегменте соцсетей ко Дню учителя, который на Украине отмечается в первое воскресенье октября, завирусилось видео с кандидатом психологических наук, участницей боевых действий Викторией Винтоняк. Само видео появилось на YouTube-канала Сил территориальной обороны ВСУ ещё 1 октября, однако популярность оно набрало именно в эти дни.
"Сейчас я скажу вам парадоксальную вещь: мы можем прожить поколение без врачей. Это будет ужасно. Если вы получите ранение или заболеете, но цивилизация будет продолжать существовать", - рассказывала Винтоняк.
Она также отметила, что можно прожить поколение без инженеров и механиков.
"Мы можем прожить поколение без инженеров и механиков. И всё будет ломаться, но цивилизация выживет!" - отметила она.
Также военный психолог затронула вопрос с учителями.
"Мы даже можем прожить поколение без учителей! Следующему поколению пришлось бы всё догонять, и это было бы тяжело! Но цивилизация, в том виде, в каком мы знаем её сейчас, всё равно бы выстояла!" - уверяла кандидат психологических наук.
По её словам, лишь в одном случае цивилизация обречена на крах.
"Если в течение жизни одного поколения не будет воинов, которые готовы каждый день противостоять человеческой агрессии, то это поколение действительно будет проклято и обречено, а следующего [поколения] может и не быть", - подытожила Винтоняк.
Ролик с ней назывался "Без ТЕБЯ нам не выжить", что позволяет предположить, что видео использовалось для рекрутинга в Силы ТрО.
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Через несколько дней ролик заметили.
"Штатная психологиня одной из бригад ВСУ договорилась до откровенного маразма. Выходит, что Бисмарк ошибся, когда после победы в войне против Франции заявил, что войну выиграл простой прусский учитель. У бандеровцев своя история", - отметил лидер запрещённой на Украине партии "Держава", политолог Александр Семченко у себя в телеграм-канале 5 октября.
Автором афоризма, о котором писал Семченко, на самом деле является профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель.
"Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем", - писал он в 1866 после победы прусского войска над австрийским и саксонским в сражении при Кёниггреце также известном как битва при Садове.
Выражение стало крылатым и после победы Пруссии в войне с Францией ошибочно стала приписываться канцлеру Отто фон Бисмарку.
На следующий день, 6 октября, видео с Винтоняк разошлось по популярным украинским телеграм-каналам.
"Зачем нам учителя, врачи и инженера: вперёд в страну воинов. Проблема рагулей, что в стране воинов, никто не хочет жить, кроме самих рагулей. 90% людей хотят жить в стране врачей, учителей и инженеров", - отмечал канал "ЗеРада".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - обратил внимание на коррупцию в украинских военкоматах.
"В стране где почти 100 тысяч мужчин в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.), а коррупция военкомов стала системой, на Банковой продолжают формировать мнение, что нам не нужны врачи/механики/ученные, а только военные. Суть простая, главное продолжить уничтожать нацию, чтобы украинцы исчезали как генофонд, а цель простая, у власти должны оставаться только одна группа людей. Думайте", - написали авторы канала.
Примечательно, что даже в комментариях к видео несмотря на модерацию были те, кто усомнился в правоте военного психолога, вспомнив о том, что есть страны, которые преуспевают и без внушительной армии.
При этом тональность видео противоречит официальной позиции властей.
"Я благодарю всех сотрудников сферы образования, которые несмотря ни на что учат наших детей всему самому светлому, что есть в жизни, учат их быть порядочными, ценить их тех, кто рядом, делиться опытом и перенимать опыт новых поколений. Благодарю за то, что учите правильному мировоззрению и показываете, как в этом мире стать успешным. Ценим вашу верность и ваш вклад в сильную и развитую Украину!" - поздравлял 6 октября украинских учителей Владимир Зеленский.
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Тем временем среди некоторых украинских экспертов ширятся пессимистические настроения.
Так, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* предрёк обрушение фронта через три-четыре месяца.
"Октябрь и ноябрь будут молотилкой страшной, которой не было еще, потому что они (россияне - Ред.) будут до конца пытаться эти возможности использовать. Единственный способ это тормознуть, который сейчас остался, это мирные переговоры, про которые президент и говорит, и к которым мы все идём дружно всем миром", - заявил Арестович*.
Он отметил, что Украина "упустила свой шанс на войне", т. к. не сумела "построить" свои Вооружённые силы.
"Сейчас фронт валится по четырем направлениям основным. Это Кураховско-Покровское, назовем его так, Торецкое, сейчас Часов Яр — Купянск. Плюс там вопрос по Курской области: там относительно тяни-толкай и такой 50 на 50. И добавится ещё два-три таких направления, потому что бегство и сдача плен становится массовым среди деморализованных людей", - отметил Арестович*.
По его словам, украинские солдаты не понимают, за что воюют. Причина этому — нереалистичные цели вроде "выхода на границы 1991 года".
Решить же все проблемы в условиях продолжающихся боевых действий украинская власть не может.

"Украина не способна решать задачи, которые перед ней поставила эта война. Это же очевидно. Ни одной задачи она не может решить серьёзной - экономической, демографической, идеологической, политической, оборонной. Более того, все решения, которые мы принимаем, убийственные. Мы, похоже, хотим закончить жизнь самоубийством. Очень на это очень похоже. У нас цель заморозка по линии и приоритетное развитие оставшихся территорий. Никто не признает, конечно, за Россией эти территории, как бы она ни хотела. Но де-факто это будет ГДР, ФРГ. Или там две Кореи", - указал Арестович*.
Примечательно, что он фактически повторил заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее также вспоминал о ГДР и ФРГ, говоря о том, что Украину можно принять в НАТО после окончания боевых действий даже с учётом того, что останутся те территории, которые та не контролирует, но на которые претендует.
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Вчера, 18:05
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Тем временем народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* ко Дню учителя организовал сожжение портретов русских классиков.
"Сожгли Пушкина. И Толстого с Достоевским — туда же. В День учителя Гончаренко* центры напомнили, где настоящее место русских идолов. Они должны гореть. Все до последнего. "Классиков" сожгли. Сожжём и остальных", - написал Гончаренко* в своём телеграм-канале.
Последняя фраза выглядит зловеще, учитывая возможное участие нардепа в Одесской Хатыни — расправе над одесситами 2 мая 2014 года, в результате которой ряд противников Майдана погиб в организованном "майдановцами" пожаре, а иные были забиты насмерть сторонниками новой украинской власти.
"Время попрощаться со всем русским. Читайте Йогансена, Семенко, Подмогильного. Читайте Шевелёва", - писал Гончаренко*.
На видео взрослые и дети сжигали портреты русских классиков. После негативной реакции общества, когда в ряде популярных телеграм-каналов нардепа обозвали с намёком на его сексуальную ориентацию, Гончаренко* удалил запись из своего телеграм-канала. При этом украинские СМИ припомнили, что в начале политической карьеры нардеп пытался спекулировать на запрете русского языка.
* - внесены в список экстремистов и террористов
О том, как сами украинские военнослужащие и эксперты оценивают ход специальной военной операции — в статье Дмитрия Ковалевича "Страдания по Угледару и миссия смертников. Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
 
ЭксклюзивАлексей АрестовичАлексей ГончаренкоАлександр СемченкоУкраинаВооруженные силы УкраиныХроники
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Учителя не нужны, сожжение портретов и другие поздравления. Итоги 6 октября на Украине
17:59СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР
17:46Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
17:11"Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
16:54Правящая партия Грузии отвергла идею конфедерации с Южной Осетией и Абхазией
16:13ВСУ атаковали Кременную в ЛНР: погибла медсестра
15:52Донецк под обстрелами провёл спортивные соревнования школьников
15:14ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС
14:49Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих в боях с российской группировкой "Центр"
14:39СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих
14:26Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
14:02Российский "Искандер-М" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами в одесском порту "Южный"
13:03Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России
13:00"Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
12:59Москва и Пекин комплексно обсуждают реализацию проекта "Сила Сибири 2"
12:32Украинские силовики проводят облавы в Сумах после визита Зеленского
12:16Российские мотострелки ликвидировали военнослужащих ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области
12:00"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила Булгакова
11:43Посол России завершил работу в США и вернулся на родину
11:29В США раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным о поставках оружия на Украину
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