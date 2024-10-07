Липовой рассказал, почему "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго - 07.10.2024 Украина.ру
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Липовой рассказал, почему "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго
Липовой рассказал, почему "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго - 07.10.2024 Украина.ру
Липовой рассказал, почему "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго
Возвращающиеся из-за рубежа соотечественники имеют весомые причины снова обосноваться в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-10-07T03:00
2024-10-07T03:00
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По словам Липового, на Западе (в частности, в ФРГ) были созданы благоприятные условия для представителей титульной нации, мигрировавших из СССР и постсоветской России в 90-е годы."Но это "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго. Потому что к русским на Западе стали относиться как к людям второго сорта. У них начались проблемы с трудоустройством, испортились отношения с властями и соседями", - сказал Липовой.По его данным, большинство возвращающихся в Россию пишут в анкете только одно: "Мы боимся за будущее своих детей"."Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен", - отметил Липовой.Он также обратил внимание на помощь, которую оказывают возвращающимся в любом регионе России. Им создают все условия, чтобы они могли быстро обустроиться на новом месте и открыть своё дело."Все, кто возвращаются, говорят следующее: "Россия — единственная страна в Европе, которая сохранила свою историю и свои традиционные ценности. Тут сохранились нормальные семьи, где есть мама, папа и дети". Люди возвращаются из Германии, Италии, Америки, из Австралии — и они счастливы", - рассказал председатель президиума организации "Офицеры России".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
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Новости, Россия, Европа, Запад, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ЕС, соотечественники, мигранты, эмигранты, СССР, ФРГ

Липовой рассказал, почему "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго

03:00 07.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Возвращающиеся из-за рубежа соотечественники имеют весомые причины снова обосноваться в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
По словам Липового, на Западе (в частности, в ФРГ) были созданы благоприятные условия для представителей титульной нации, мигрировавших из СССР и постсоветской России в 90-е годы.
"Но это "счастье в западном раю" для наших соотечественников продлилось недолго. Потому что к русским на Западе стали относиться как к людям второго сорта. У них начались проблемы с трудоустройством, испортились отношения с властями и соседями", - сказал Липовой.
По его данным, большинство возвращающихся в Россию пишут в анкете только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".
"Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен", - отметил Липовой.
Он также обратил внимание на помощь, которую оказывают возвращающимся в любом регионе России. Им создают все условия, чтобы они могли быстро обустроиться на новом месте и открыть своё дело.
"Все, кто возвращаются, говорят следующее: "Россия — единственная страна в Европе, которая сохранила свою историю и свои традиционные ценности. Тут сохранились нормальные семьи, где есть мама, папа и дети". Люди возвращаются из Германии, Италии, Америки, из Австралии — и они счастливы", - рассказал председатель президиума организации "Офицеры России".
Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
 
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