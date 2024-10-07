https://ukraina.ru/20241007/1057918055.html

Самойлов рассказал про "сеанс психотерапии для киевского режима" от НАТО

Самойлов рассказал про "сеанс психотерапии для киевского режима" от НАТО - 07.10.2024 Украина.ру

Самойлов рассказал про "сеанс психотерапии для киевского режима" от НАТО

Новый генсек НАТО в Киеве интересует личное впечатление от заочно хорошо известных корреспондентов и просителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.

2024-10-07T03:20

2024-10-07T03:20

2024-10-07T03:20

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По мнению политолога, новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы лично посмотреть на Владимира Зеленского и его окружение, выяснить их настроения."Сам по себе блок НАТО оказывает Украине только информационную и консультационную помощь. Конкретную помощь, которая измеряется в тоннах и в долларах, Альянс не оказывает и оказывать не собирается. Визит этого голландца (а до него норвежца) – не более чем сеанс психотерапии для киевского режима", - сказал Самойлов.Самойлов отметил, что Рютте прекрасно знает, что ему скажут в Киеве - он читал их доклады. И Рютте знает, что скажет в ответ и даже может что-то пообещать нынешнему руководству постсоветской республики.По мнению эксперта, сейчас у генсека НАТО нет резона муссировать тему вступления Украины в ЕС и НАТО. Особенно это неуместно, отметил Самойлов, накануне финала президентских выборов в США.При этом для Рютте нужно получить конкретную информацию накануне заседания Контактной группы по оказанию военной помощи Киеву. Заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 10-12 октября Германии."Короче говоря, Рютте приехал в Киев в качестве журналиста и психотерапевта", - резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: WP: готовится предложение по членству Украины в НАТО

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новости, киев, украина, сша, самойлов, рютте, владимир зеленский, нато, евросоюз, военная помощь, сво, ес, украина-ес, евроинтеграция