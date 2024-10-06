СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих - 06.10.2024 Украина.ру
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СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих
СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих - 06.10.2024 Украина.ру
СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих
Подразделения российской "Южной" войсковой группировки нанесли поражение формированиям украинской армии и Нацгвардии. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
2024-10-06T14:39
2024-10-06T14:39
новости
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В ходе специальной военной операции подразделения "Южной" группировки войск России нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР)."Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке российского министерства.Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащихТакже о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
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новости, россия, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, мвд украины, потери всу, днр, новые регионы
Новости, Россия, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ВСУ, МВД Украины, потери ВСУ, ДНР, Новые регионы

СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих

14:39 06.10.2024
 
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Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Украина.ру
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Подразделения российской "Южной" войсковой группировки нанесли поражение формированиям украинской армии и Нацгвардии. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ
В ходе специальной военной операции подразделения "Южной" группировки войск России нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР).
"Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке российского министерства.
Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих
Также о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября
 
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