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СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих

СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих - 06.10.2024 Украина.ру

СВО: в боях с российской "Южной" группировкой войск потери противника составили до 530 военнослужащих

Подразделения российской "Южной" войсковой группировки нанесли поражение формированиям украинской армии и Нацгвардии. Об этом 6 октября проинформировало Минобороны РФ

2024-10-06T14:39

2024-10-06T14:39

2024-10-06T14:39

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В ходе специальной военной операции подразделения "Южной" группировки войск России нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 33-й, 54-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Северск, Миньковка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР)."Отразили четыре контратаки подразделений 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке российского министерства.Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащихТакже о событиях дня читайте в обзоре "Огоньки в Киеве" в ответ на атаку на Белоруссию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 октября

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новости, россия, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, мвд украины, потери всу, днр, новые регионы