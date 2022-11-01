https://ukraina.ru/20221101/1040359230.html

"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США

"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США - 01.11.2022 Украина.ру

"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США

Для того, чтобы Москва начала переговорный процесс с США, необходимо получить не только реальные предложения, но и гарантии исполнения новой сделки, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-11-01T08:07

2022-11-01T08:07

2022-11-01T08:07

богдан безпалько

украина

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нато

сша

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Он отметил, что «Киев и Вашингтон хотят полнейшего уничтожения и дезинтеграции России», поэтому ни о каких уступках Украине не может быть и речи.«Также нужны гарантии того, что заключенная сделка не будет нарушаться. Все обещания, которые получала Россия от Запада с 1990 года оказывались фейковыми», - подчеркнул эксперт.Он отметил, что ранее США отказались от исполнения подписанных ими договора об ограничении систем ПРО, договора об обычных вооружённых силах в Европе, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Также не было выполнено обещание нерасширения НАТО на восток, а «последней каплей была «зерновая сделка».Поэтому «должны быть какие-то инструменты для действенного контроля над исполнением возможного компромисса. Без этого, в принципе, обсуждать какое-либо мирное урегулирование бесполезно».Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221031/1040349893.html

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богдан безпалько, украина, новости, нато, сша