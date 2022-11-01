"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США - 01.11.2022 Украина.ру
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"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США
"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США - 01.11.2022 Украина.ру
"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США
Для того, чтобы Москва начала переговорный процесс с США, необходимо получить не только реальные предложения, но и гарантии исполнения новой сделки, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T08:07
2022-11-01T08:07
богдан безпалько
украина
новости
нато
сша
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Он отметил, что «Киев и Вашингтон хотят полнейшего уничтожения и дезинтеграции России», поэтому ни о каких уступках Украине не может быть и речи.«Также нужны гарантии того, что заключенная сделка не будет нарушаться. Все обещания, которые получала Россия от Запада с 1990 года оказывались фейковыми», - подчеркнул эксперт.Он отметил, что ранее США отказались от исполнения подписанных ими договора об ограничении систем ПРО, договора об обычных вооружённых силах в Европе, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Также не было выполнено обещание нерасширения НАТО на восток, а «последней каплей была «зерновая сделка».Поэтому «должны быть какие-то инструменты для действенного контроля над исполнением возможного компромисса. Без этого, в принципе, обсуждать какое-либо мирное урегулирование бесполезно».Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
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богдан безпалько, украина, новости, нато, сша
Богдан Безпалько, Украина, Новости, НАТО, США

"Запад нас всегда обманывал": Безпалько назал условие для новых переговоров с США

08:07 01.11.2022
 
© Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько
© Владимир Трефилов
Читать в
Для того, чтобы Москва начала переговорный процесс с США, необходимо получить не только реальные предложения, но и гарантии исполнения новой сделки, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Он отметил, что «Киев и Вашингтон хотят полнейшего уничтожения и дезинтеграции России», поэтому ни о каких уступках Украине не может быть и речи.
«Также нужны гарантии того, что заключенная сделка не будет нарушаться. Все обещания, которые получала Россия от Запада с 1990 года оказывались фейковыми», - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что ранее США отказались от исполнения подписанных ими договора об ограничении систем ПРО, договора об обычных вооружённых силах в Европе, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Также не было выполнено обещание нерасширения НАТО на восток, а «последней каплей была «зерновая сделка».
Поэтому «должны быть какие-то инструменты для действенного контроля над исполнением возможного компромисса. Без этого, в принципе, обсуждать какое-либо мирное урегулирование бесполезно».
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
Юрий Швыткин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:56
Депутат Госдумы призвал готовиться к возможному конфликту с НАТОКонфликт на Украине раскрыл враждебные планы США и стран НАТО по отношению к России. Военные учения ведут к эскалации напряженности. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире Думского телевидения
 
Богдан БезпалькоУкраинаНовостиНАТОСША
 
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