Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040354398.html
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия - 01.11.2022 Украина.ру
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
Россия может использовать боевую авиацию, которая сможет произвести бомбометание рядом с караваном, если начнется движение украинских судов по зерновой сделке, из которой вышла РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
новости
россия
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314928_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d3b9b0f005216bb314b9ba184426f07b.jpg
Ранее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре в украинские порты. Отмечается, что ООН проинформировала Москву о данном решении.Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный.По его словам, у России есть разные варианты ответа, она может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314928_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b0df6a48a4b7ab551544cd66d71d9320.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, зерно
Новости, Россия, зерно

Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия

05:37 01.11.2022
 
© Фото : міністерство інфраструктури України . Telegramсухогруз в украинском порту
сухогруз в украинском порту - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : міністерство інфраструктури України . Telegram
Читать в
Россия может использовать боевую авиацию, которая сможет произвести бомбометание рядом с караваном, если начнется движение украинских судов по зерновой сделке, из которой вышла РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре в украинские порты. Отмечается, что ООН проинформировала Москву о данном решении.
Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный.
Россия может нанести удар по инфраструктуре порта Одессы, который затруднит в дальнейшем транспортировку продовольствия. Россия может использовать боевую авиацию, которая может произвести бомбометание рядом с караваном, как это было в случае с британским эсминцем, и этот караван пойдет дальше.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, у России есть разные варианты ответа, она может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 11:42
Зерновая сделка: цели, статистика и выход России
 
НовостиРоссиязерно
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
05:00Рогов рассказал, что нужно сделать, чтобы обстрелы новых регионов РФ прекратились
04:53Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
04:53Жили в разных школах: пленный ВСУшник поделился подробностями подготовки перед фронтом
04:45"Эпизод кажется предсказуемым": эксперт о том, в каком состоянии сейчас российско-армянские отношения
04:38Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
04:30"Самая глупая позиция в международных отношениях": эксперт оценил политический курс Польши
04:23"Успешно ведем операции": Бородай рассказал, на каких территория армия России наступает на фронте
04:15Марков назвал настоящую причину выхода России из зерновой сделки
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
04:00"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
23:00От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину
20:22"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
20:07Зерновая сделка будет пересмотрена: Небензя отверг договоренности о "зерновом коридоре" без России
Лента новостейМолния