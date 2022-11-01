https://ukraina.ru/20221101/1040354398.html

Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия

Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия - 01.11.2022 Украина.ру

Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия

Россия может использовать боевую авиацию, которая сможет произвести бомбометание рядом с караваном, если начнется движение украинских судов по зерновой сделке, из которой вышла РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-11-01T05:37

2022-11-01T05:37

2022-11-01T05:37

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россия

зерно

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Ранее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре в украинские порты. Отмечается, что ООН проинформировала Москву о данном решении.Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный.По его словам, у России есть разные варианты ответа, она может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html

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новости, россия, зерно