https://ukraina.ru/20221101/1040354398.html
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия - 01.11.2022 Украина.ру
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
Россия может использовать боевую авиацию, которая сможет произвести бомбометание рядом с караваном, если начнется движение украинских судов по зерновой сделке, из которой вышла РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
2022-11-01T05:37
новости
россия
зерно
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Ранее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре в украинские порты. Отмечается, что ООН проинформировала Москву о данном решении.Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный.По его словам, у России есть разные варианты ответа, она может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, зерно
Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
Россия может использовать боевую авиацию, которая сможет произвести бомбометание рядом с караваном, если начнется движение украинских судов по зерновой сделке, из которой вышла РФ, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее Россия приостановила своё участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, но Украина, ООН, США, ЕС и Турция сообщают, что не выходили из соглашения. Теперь они согласовали график движения 16 судов из портов Украины на 31 октября. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре в украинские порты. Отмечается, что ООН проинформировала Москву о данном решении.
Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный.
Россия может нанести удар по инфраструктуре порта Одессы, который затруднит в дальнейшем транспортировку продовольствия. Россия может использовать боевую авиацию, которая может произвести бомбометание рядом с караваном, как это было в случае с британским эсминцем, и этот караван пойдет дальше.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, у России есть разные варианты ответа, она может пойти на любой из них, включая блокирование боевыми кораблями.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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