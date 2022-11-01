https://ukraina.ru/20221101/1040350212.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 01.11.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:18

2022-11-01T09:18

2022-11-01T09:18

эксклюзив

спецоперация

нефть

газ

игорь сечин

владимир путин

россия

ес

украина

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Идею ввести потолок цен на нефть и газ глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "абсурдной". При этом США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.Глава "Роснефти": Единого энергорынка больше нетГлавный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин 27 октября выступил на сессии "Новая реальность сырьевых и энергетических рынков" XV Веронского Евразийского экономического форума, который в этом году прошел в Баку. Его доклад, озаглавленный "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", стал едва ли не главным событием форума."Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", – заявил Игорь Сечин. Высокая волатильность рынка стала беспредельной, а нынешние тренды полностью разрушают основы права, частной собственности и рынка, добавил он. Среди этих трендов Сечин назвал санкции, которые разрушают основы корпоративного права и полностью уничтожают фундамент рыночных отношений. Также к таким трендам относится неправовое изъятие активов у подсанкционных компаний, физлиц и целых стран, "что, по сути, есть отмена неприкосновенности частной собственности".Подорваны основы правовой и судебной системы в результате отмены независимости суда, добавил Игорь Сечин. "Цинизм дошел до такой степени, когда лица, внесённые в санкционные списки, теперь лишены права на защиту с помощью адвокатов", – пояснил он. Также была отменена конкуренция на рынке с предложением Еврокомиссии ввести централизованные закупки до 15% газа. "Еврокомиссия считает, что рост цен на газ вызван конкуренцией за поставщиков. До сих пор в рыночной экономике считалось, что конкуренция поставщиков и диверсификация источников поставки являются основными инструментами снижения цены", – отметил глава "Роснефти".Идею ввести потолок цен на нефть и газ Игорь Сечин назвал "абсурдной". По его мнению, введение такой меры – это "покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета". Идея введения ограничений цен на энергоносители означает отмену суверенных прав стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, которым ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". "Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются", – добавляет Сечин. Но некоторые европейские эксперты и политики открыто обвиняют Вашингтон в том, что он наживается на им же спровоцированном энергокризисе: цены на газ в США в 5 раз ниже, чем в Европе.При этом, обратил внимание глава "Роснефти", европейские чиновники предлагают "далёкие от здравого смысла" обоснования нынешнего энергокризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, заявила, что причиной энергокризиса является, по сути, сам факт использования углеродных энергоресурсов, а не их подорожание. "Короче говоря, само наличие потребителей, которые виноваты во всём сами. В принципе, это все, что надо знать о "мудрой и ответственной" энергетической стратегии функционеров Евросоюза", – иронично отметил Сечин."Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса – не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зелёного" перехода", – считает он. При этом антироссийские санкции стали дополнительным катализатором энергокризиса и инфляции в целом. Сейчас же многим понятно, что "зелёный" переход не имеет ничего общего с решением климатических проблем, а технологии для эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной сейчас отсутствуют, пояснил глава "Роснефти".Ведущие европейские энергокомпании, несмотря на энергетический кризис, продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль под давлением климатической политики. При этом, по прогнозу JP Morgan, при сохранении нынешних инвестиционных трендов мировой дефицит энергии к 2030 году вырастет в 7 раз, обратил внимание Игорь Сечин. "Для ликвидации этого дефицита необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на 100 миллиардов долларов до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль – на 44 миллиарда", – считает он.Игорь Сечин подчеркнул, что приняв стратегическое решение о "развороте на Восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, реализация проекта "Восток Ойл" на полуострове Таймыр позволит обеспечить "любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая".Глава "Роснефти" также напомнил, что в 2022 году в ходе геологоразведочных работ по проекту "Восток Ойл" было подтверждено существенное увеличение запасов нефти. В результате ресурсная база проекта выросла с 6,2 до 6,5 млрд т. Реализация проекта в целом продолжается в рамках ранее заявленного графика, подчеркнул он. "Проект "Восток Ойл" обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов", – заключил Сечин. Он также пригласил к участию в проекте международных партнеров, включая азербайджанскую компанию Socar.Потолок цен на нефть из РФ пока не виденНакануне выступления Игоря Сечина был опубликован отчёт Всемирного банка за октябрь 2022 года. В документе отмечено, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны "Большой семерки" (G7), может повлиять на приток топлива из России, однако такой механизм не проверен, и для достижения его целей потребуется участие крупных развивающихся рынков и экономик.Несколькими днями ранее Международный валютный фонд указал на неопределенность относительно того, насколько эффективным окажется введение потолка цен на российскую нефть. Также в фонде отметили неясность того, какие именно страны согласятся ввести такие ограничения на российское сырье. Кром того, в МВФ указали, что существуют риски еще большего сегментирования энергетических рынков из-за установления потолка стоимости на сырье из России.Вечером того же дня, 26 октября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения. Сдвиг в позиции США по вопросу ограничения цен на нефть из России произошел после того, как "Вашингтон потратил несколько месяцев, убеждая европейцев изменить санкции в отношении российской нефти".Агентство отметило, что в связи с невозможностью получить согласие ряда стран по установке лимита цен на нефть из РФ, Белый дом обеспокоен относительно того, что из-за несогласованности эта мера может привести к новой волатильности на нефтяном рынке. Администрация Байдена хотела бы предотвратить такое развитие событий, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов. Ожидается, что США и ЕС скорректируют ограничения и повысят планку стоимости, выше которой продавать российскую нефть будет запрещено. При этом в статье не уточняется, какой конкретно уровень цен рассматривают США на данный момент.По информации агентства, потолок цен на нефть из РФ планируют ввести только ряд государств – речь идёт о странах G7 и Австралии. Южная Корея "в частном порядке" сообщила, что также собирается выполнить требования. Помимо этого, Вашингтон также планирует привлечь к введению предельной цены на российскую нефть Новую Зеландию и Норвегию, рассказали источники. По их словам, важные торговые партнёры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют.Хотя Белый дом опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что американская администрация была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, однако эту информацию фактически подтвердило британское агентство Reuters. Так, если ранее в Минфине США предлагали установить предельную цену на нефть из России на отметке в районе 60 долларов за баррель, то ныне, по данным источников Reuters, страны Запада планируют руководствоваться средней ценой в диапазоне от 63 до 64 долларов США за баррель.А 28 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что власти США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Отсутствие финальных условий по ограничению цен связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке перед 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.При этом США не намерены распространять принцип "ценового потолка" на российскую нефть, погруженную на суда до 5 декабря при условии, что она будет разгружена до 19 января 2023 года, говорится в обнародованном 31октября разъяснении американского Минфина. "Нет, при условии выгрузки нефти в порту назначения до 00.01 по восточноамериканскому времени 19 января 2023 года. Сырая нефть российского происхождения, погруженная на суда до 12.01 утра 5 декабря и выгружаемая до 00.01 19 января 2023 года, не попадает под ценовой предел", – следует из разъяснения, которое было опубликовано в ответ на соответствующий запрос.Напомним, что выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является "чушью и бредом".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20221014/1039689490.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, спецоперация, нефть, газ, игорь сечин, владимир путин, россия, ес, украина