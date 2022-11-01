Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически - 01.11.2022 Украина.ру
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Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически - 01.11.2022 Украина.ру
Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически
Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически и его попытки ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
2022-11-01T04:53
2022-11-01T04:53
новости
запад
сша
владимир путин
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Ранее президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Лидер РФ, в частности, отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него."Его слова о том, что Запад претендует на все ресурсы человечества, а предлагаемые им порядок, основанный на "правилах", призванный позволить самому Западу жить вообще без правил. Это абсолютно чёткая и конкретно сформулированная позиция по отношению к современному Западу и его политике.По его мнению, Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически, его попытки навязать миру свою гегемонию ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html
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новости, запад, сша, владимир путин
Новости, Запад, США, Владимир Путин

Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически

04:53 01.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически и его попытки ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Лидер РФ, в частности, отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него.
"Его слова о том, что Запад претендует на все ресурсы человечества, а предлагаемые им порядок, основанный на "правилах", призванный позволить самому Западу жить вообще без правил. Это абсолютно чёткая и конкретно сформулированная позиция по отношению к современному Западу и его политике.
По его мнению, Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически, его попытки навязать миру свою гегемонию ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:31
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