https://ukraina.ru/20221101/1040346340.html

Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически

Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически - 01.11.2022 Украина.ру

Кочетков: Запад стремится к единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически

Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически и его попытки ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру

2022-11-01T04:53

2022-11-01T04:53

2022-11-01T04:53

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Ранее президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Лидер РФ, в частности, отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него."Его слова о том, что Запад претендует на все ресурсы человечества, а предлагаемые им порядок, основанный на "правилах", призванный позволить самому Западу жить вообще без правил. Это абсолютно чёткая и конкретно сформулированная позиция по отношению к современному Западу и его политике.По его мнению, Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически, его попытки навязать миру свою гегемонию ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221027/1040205985.html

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2022

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новости, запад, сша, владимир путин