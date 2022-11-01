https://ukraina.ru/20221101/1040345559.html

Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии

Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии - 01.11.2022 Украина.ру

Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии

Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру как получил повестку и был мобилизован

2022-11-01T04:38

2022-11-01T04:38

2022-11-01T04:38

новости

всу

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плен

мобилизация

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Он пояснил, что не хочет служить и в первый свой визит в военкомат обращал внимание на проблемы с позвоночником, однако призывная комиссия проигнорировала этот факт.Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, армия, плен, мобилизация