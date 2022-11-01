Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии - 01.11.2022 Украина.ру
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Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии - 01.11.2022 Украина.ру
Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру как получил повестку и был мобилизован
2022-11-01T04:38
2022-11-01T04:38
новости
всу
армия
плен
мобилизация
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Он пояснил, что не хочет служить и в первый свой визит в военкомат обращал внимание на проблемы с позвоночником, однако призывная комиссия проигнорировала этот факт.Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
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новости, всу, армия, плен, мобилизация
Новости, ВСУ, Армия, плен, мобилизация

Здоровье не повод не служить: ВСУшник рассказал, как оказался в армии

04:38 01.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор АнтонюкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Читать в
Стрелок, рядовой ВСУ Владимир Жданюк, сдавшийся в плен союзным войскам, рассказал журналистам Украина.ру как получил повестку и был мобилизован
"6 марта вызвали по повестке в военкомат. В военкомате прошла небольшая комиссия, сказали – пока сиди дома. 8 марта позвонили и сказали прибыть с вещами в военкомат. Прибыл и был мобилизован", - рассказал Жданюк.
Он пояснил, что не хочет служить и в первый свой визит в военкомат обращал внимание на проблемы с позвоночником, однако призывная комиссия проигнорировала этот факт.
Уроженец Луцка Волынской области Владимир Жданюк был мобилизован в ВСУ в марте 2022 года в качестве стрелка. По словам ВСУшника, мобилизовали его против воли и несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В интервью изданию Украина.ру Жданюк заявил, что оказавшись на поле боя перед угрозой гибели, он принял единственное верное решение - сдаться в плен союзным войскам.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Пленный ВСУ Жданюк Владимир
30 октября, 07:31
"В плену к нам относятся по-человечески". ВСУшник о том, как ему врали украинские командиры
 
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