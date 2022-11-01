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"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России

"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России - 01.11.2022 Украина.ру

"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что Великобритания под руководством Риши Сунака неизменно намерено играть ведущую роль в организации евроатлантической агрессии против России и Белоруссии

2022-11-01T04:00

2022-11-01T04:00

2022-11-01T04:00

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Он также отметил, что согласно этому плану, Украина является одновременно полем битвы и первым поставщиком живой силы для использования в вооружённом конфликте. Польша же еще выжидает в качестве резерва второй линии, – на случай, если у властей в Киеве закончатся призывники или их готовность воевать и беспрекословно выполнять требования Запада, считает аналитик.Польское правительство, подчеркивает эксперт, не видит возможности переговоров с Россией вообще, в том числе переговоров о мире на Украине, на каких-либо условиях, кроме полной капитуляции России.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040252719.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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