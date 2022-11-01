"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России - 01.11.2022 Украина.ру
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"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России - 01.11.2022 Украина.ру
"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что Великобритания под руководством Риши Сунака неизменно намерено играть ведущую роль в организации евроатлантической агрессии против России и Белоруссии
2022-11-01T04:00
2022-11-01T04:00
новости
украина
польша
риши сунак
россия
ес
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Он также отметил, что согласно этому плану, Украина является одновременно полем битвы и первым поставщиком живой силы для использования в вооружённом конфликте. Польша же еще выжидает в качестве резерва второй линии, – на случай, если у властей в Киеве закончатся призывники или их готовность воевать и беспрекословно выполнять требования Запада, считает аналитик.Польское правительство, подчеркивает эксперт, не видит возможности переговоров с Россией вообще, в том числе переговоров о мире на Украине, на каких-либо условиях, кроме полной капитуляции России.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221028/1040252719.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, риши сунак, россия, ес
Новости, Украина, Польша, Риши Сунак, Россия, ЕС

"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России

04:00 01.11.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© NATO
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Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что Великобритания под руководством Риши Сунака неизменно намерено играть ведущую роль в организации евроатлантической агрессии против России и Белоруссии
Он также отметил, что согласно этому плану, Украина является одновременно полем битвы и первым поставщиком живой силы для использования в вооружённом конфликте.
Польша же еще выжидает в качестве резерва второй линии, – на случай, если у властей в Киеве закончатся призывники или их готовность воевать и беспрекословно выполнять требования Запада, считает аналитик.
То есть Лондону пока с Варшавой говорить не о чем, тем более, что польские политики с февраля повторяют одно и то же: что они однозначно стоят на стороне киевских властей, что они требуют продолжения войны, ужесточения санкций против России и прекращения любых экономических отношений с ней, включая покупку энергоресурсов.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Польское правительство, подчеркивает эксперт, не видит возможности переговоров с Россией вообще, в том числе переговоров о мире на Украине, на каких-либо условиях, кроме полной капитуляции России.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
Польша парламент сейм - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:22
Польша намерена потребовать от России компенсировать "военные потери, понесенные из-за СССР"Польские власти проведут расчет ущерба, который якобы понесла страна из-за военных СССР, и потребуют от России его компенсировать, говорится в заявлении МИД Польши
 
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Заголовок открываемого материала
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
04:00"Выжидает в качестве резерва": эксперт рассказал о роли Польши в конфликте ЕС и России
23:00От похода на Рим до Сталинграда. Как фашисты делили Украину
20:22"Нужно $38 млрд": Украинское правительство повысило прогноз дефицита госбюджета и падения ВВП
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