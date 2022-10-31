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Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ

Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ - 31.10.2022 Украина.ру

Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ

Президент США Джозеф Байден разозлился на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 15 июня 2022 года, говорится на сайте американского телеканала NBC

2022-10-31T15:28

2022-10-31T15:28

2022-10-31T15:28

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владимир зеленский

телефонный разговор

украина

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Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за очередной транш материальной помощи Киеву. Едва Байден закончил рассказывать о решении выделить еще один миллиард долларов военной помощи, Зеленский начал перечислять то, в чем он нуждается, но не получил. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четырех человек, знакомых с содержанием разговора.До телефонного звонка в администрации Байдена накапливалось недовольство Зеленским. Байден и его помощники считали, что администрация своевременно делает все, что может. Зеленский публично продолжал концентрироваться на нехватке средств и оружия.Белый дом Байдена слишком медленно решался на военные поставки Киеву, не одобряя сразу срочные запросы Украины. Вопрос решался в пользу Киева спустя недели и месяцы под давлением, сообщили американским журналистам два источника.После отпора президента США во время июньского разговора, Зеленский опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил американского лидера за поддержку.

https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

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новости, джо байден, владимир зеленский, телефонный разговор, украина