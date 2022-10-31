Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040340966.html
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
Президент США Джозеф Байден разозлился на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 15 июня 2022 года, говорится на сайте американского телеканала NBC
2022-10-31T15:28
2022-10-31T15:28
новости
джо байден
владимир зеленский
телефонный разговор
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/34/1032173470_0:54:1041:640_1920x0_80_0_0_e9c29dbec54d7a11a2a644215043de23.jpg
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за очередной транш материальной помощи Киеву. Едва Байден закончил рассказывать о решении выделить еще один миллиард долларов военной помощи, Зеленский начал перечислять то, в чем он нуждается, но не получил. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четырех человек, знакомых с содержанием разговора.До телефонного звонка в администрации Байдена накапливалось недовольство Зеленским. Байден и его помощники считали, что администрация своевременно делает все, что может. Зеленский публично продолжал концентрироваться на нехватке средств и оружия.Белый дом Байдена слишком медленно решался на военные поставки Киеву, не одобряя сразу срочные запросы Украины. Вопрос решался в пользу Киева спустя недели и месяцы под давлением, сообщили американским журналистам два источника.После отпора президента США во время июньского разговора, Зеленский опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил американского лидера за поддержку.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103217/34/1032173470_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_f8b825d4dd65fa8d9e3b96d42647ac72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, владимир зеленский, телефонный разговор, украина
Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский, телефонный разговор, Украина

Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ

15:28 31.10.2022
 
© president.gov.uaЗеленский Байден
Зеленский Байден
© president.gov.ua
Читать в
Президент США Джозеф Байден разозлился на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 15 июня 2022 года, говорится на сайте американского телеканала NBC
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за очередной транш материальной помощи Киеву. Едва Байден закончил рассказывать о решении выделить еще один миллиард долларов военной помощи, Зеленский начал перечислять то, в чем он нуждается, но не получил. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четырех человек, знакомых с содержанием разговора.
До телефонного звонка в администрации Байдена накапливалось недовольство Зеленским. Байден и его помощники считали, что администрация своевременно делает все, что может. Зеленский публично продолжал концентрироваться на нехватке средств и оружия.
Белый дом Байдена слишком медленно решался на военные поставки Киеву, не одобряя сразу срочные запросы Украины. Вопрос решался в пользу Киева спустя недели и месяцы под давлением, сообщили американским журналистам два источника.
После отпора президента США во время июньского разговора, Зеленский опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил американского лидера за поддержку.
Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:59
Последнее предупреждение. Байден лично пригрозил неблагодарному Зеленскому
 
НовостиДжо БайденВладимир Зеленскийтелефонный разговорУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
15:19Польша: невинность и удовольствие
15:18Владимир Рогов: кто он
15:05Александр Перенджиев: кто он
14:54Во время воздушной тревоги в Киев прибыл премьер-министр Чехии
14:48"Зерновой тупик": победа или поражение России?
14:43В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог
14:41В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки
13:55В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
13:50Шах — Королю: интрига нового мира
13:43Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму
13:40Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта
13:37Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
13:24"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
13:21От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж
13:20Юрий Кнутов: Россия перешла к активной обороне, поэтому ВСУ и США хотят заманить ее в ловушку
13:17"Других вариантов просто не было": боец ВСУ, не находящийся в плену, дал интервью российским журналистам
13:14"Попытается произвести впечатление": эксперт рассказал об истинной миссии Риши Сунака
13:12Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны
13:11"Содействовать миру во всём мире". Каким будет Китай после XX съезда КПК
Лента новостейМолния