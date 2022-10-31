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Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
Президент США Джозеф Байден разозлился на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 15 июня 2022 года, говорится на сайте американского телеканала NBC
2022-10-31T15:28
2022-10-31T15:28
2022-10-31T15:28
новости
джо байден
владимир зеленский
телефонный разговор
украина
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Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за очередной транш материальной помощи Киеву. Едва Байден закончил рассказывать о решении выделить еще один миллиард долларов военной помощи, Зеленский начал перечислять то, в чем он нуждается, но не получил. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четырех человек, знакомых с содержанием разговора.До телефонного звонка в администрации Байдена накапливалось недовольство Зеленским. Байден и его помощники считали, что администрация своевременно делает все, что может. Зеленский публично продолжал концентрироваться на нехватке средств и оружия.Белый дом Байдена слишком медленно решался на военные поставки Киеву, не одобряя сразу срочные запросы Украины. Вопрос решался в пользу Киева спустя недели и месяцы под давлением, сообщили американским журналистам два источника.После отпора президента США во время июньского разговора, Зеленский опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил американского лидера за поддержку.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, джо байден, владимир зеленский, телефонный разговор, украина
Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский, телефонный разговор, Украина
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за $1 млрд помощи - СМИ
Президент США Джозеф Байден разозлился на Владимира Зеленского во время телефонного разговора 15 июня 2022 года, говорится на сайте американского телеканала NBC
Зеленский разозлил Байдена неблагодарностью за очередной транш материальной помощи Киеву. Едва Байден закончил рассказывать о решении выделить еще один миллиард долларов военной помощи, Зеленский начал перечислять то, в чем он нуждается, но не получил. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на четырех человек, знакомых с содержанием разговора.
До телефонного звонка в администрации Байдена накапливалось недовольство Зеленским. Байден и его помощники считали, что администрация своевременно делает все, что может. Зеленский публично продолжал концентрироваться на нехватке средств и оружия.
Белый дом Байдена слишком медленно решался на военные поставки Киеву, не одобряя сразу срочные запросы Украины. Вопрос решался в пользу Киева спустя недели и месяцы под давлением, сообщили американским журналистам два источника.
После отпора президента США во время июньского разговора, Зеленский опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил американского лидера за поддержку.