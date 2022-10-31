https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html

Андрей Суздальцев: В ближайшие два дня нас ждут события по зерновой сделке

Андрей Суздальцев: В ближайшие два дня нас ждут события по зерновой сделке - 31.10.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: В ближайшие два дня нас ждут события по зерновой сделке

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал разрыв Россией зерновой сделки из-за того, что "партнеры" отказались соблюдать договоренности Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T15:56

2022-10-31T15:56

2022-10-31T15:56

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Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал разрыв Россией зерновой сделки из-за того, что "партнеры" отказались соблюдать договоренности - Что сейчас происходит на наших глазах с так называемой зерновой сделкой?- Идут закулисные переговоры. Бенефициаром сделки пока является Анкара. Цена на зерно, идущее по Черному морю, низкая, демпинговая, Турция заинтересована в том, чтобы регулировать поток украинского зерна, да и российского тоже. Позиция ЕС очень жесткая – они вернулись к стадии обвинения России в том, что мы де развязали продовольственный кризис, провоцируем мировой голод и тому подобным озабоченностям. Хотя, по данным нашего МИДа, и не только МИДа, из девяти миллионов отгруженных тонн зерна, только три процента пошли в страны, где официально признан дефицит продовольствия? Или ЕС уже голодает, а мы об этом не знаем?- Сделка уже осталась в прошлом?- Немножко не так. Трехсторонняя комиссия из представителей России, Украины и Турции притормозила деятельность, но согласованные ранее поставки еще идут. Суда, которые грузились в субботу (29 октября – Прим.ред.) и еще грузятся, пойдут по маршруту. Поэтому развитие событий нас ждет в ближайшие два дня, когда закончится инерция уже утвержденных перевозок. Сделка прекратится в ближайшие дни.И у России было что предъявить и помимо нападения на гавань Севастополя. Не выполнена пакетная сделка – снятие санкций с нашего экспорта зерна. Ограничения касались страхования, фрахта судов, входа в порты. Мы вывозим зерно, но основные маршруты наши, наши перевалочные пункты привычные, зерновые терминалы не работают пока в полную силу.- А что мы можем сделать?- Есть зеленый коридор, очищенный от мин фарватер от портов Одессы. И этот путь охраняют российские корабли, если они преградят проход, то караваны просто не пройдут. Технически это возможно. Я не исключаю, что мы можем вернуться и на остров Змеиный.Контролировать акваторию у Одессы, там, где идут караваны, нам необходимо и по соображениям безопасности – беспилотники были запущены из этой зоны.- Такой поворот – это поражение?- Это не поражение. Это расставание с иллюзиями, что ООН может встать на нашу сторону. ООН обслуживает интересы других стран.- Есть ли смысл в дипломатии в ООН тогда?- В ООН мы можем хотя заявлять свою позицию, у нас есть мощное право вето в Совете безопасности этой организации. Но с сделкой у меня было четкое представление, что она бессмысленна, нас обманут. И нас обманули. Это надо признать.

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