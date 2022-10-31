В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки - 31.10.2022 Украина.ру
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В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки - 31.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
Российские войска поразили все поставленные цели ударов, сообщили 31 октября на брифинге Минобороны России
2022-10-31T13:55
2022-10-31T13:55
новости
минобороны
удар
украина
спецоперация
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Российские войска нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все поставленные за сутки 31 октября цели ударов достигнуты и поражены. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, сообщили в ведомстве.Украинские системы ПВО сбили 44 из 50 выпущенных ракет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, удары нанесли по десяти областям страны, в результате повреждены 18 объектов, более сотни населенных пунктов в семи областях остались обесточены.
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новости, минобороны, удар, украина, спецоперация
Новости, Минобороны, удар, Украина, Спецоперация

В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки

13:55 31.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска поразили все поставленные цели ударов, сообщили 31 октября на брифинге Минобороны России
Российские войска нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все поставленные за сутки 31 октября цели ударов достигнуты и поражены. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, сообщили в ведомстве.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны.
Украинские системы ПВО сбили 44 из 50 выпущенных ракет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, удары нанесли по десяти областям страны, в результате повреждены 18 объектов, более сотни населенных пунктов в семи областях остались обесточены.
Александр Вилкул - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
13:40
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объектаОдна ракета попала по промышленному предприятию в Кривом Роге (Днепропетровская область), сообщает 31 октября в своем Facebook* мэр города Александр Вилкул
 
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