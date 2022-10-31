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В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки - 31.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
Российские войска поразили все поставленные цели ударов, сообщили 31 октября на брифинге Минобороны России
2022-10-31T13:55
2022-10-31T13:55
2022-10-31T13:55
новости
минобороны
удар
украина
спецоперация
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Российские войска нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все поставленные за сутки 31 октября цели ударов достигнуты и поражены. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, сообщили в ведомстве.Украинские системы ПВО сбили 44 из 50 выпущенных ракет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, удары нанесли по десяти областям страны, в результате повреждены 18 объектов, более сотни населенных пунктов в семи областях остались обесточены.
https://ukraina.ru/20221031/1040330651.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, удар, украина, спецоперация
Новости, Минобороны, удар, Украина, Спецоперация
В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки
Российские войска поразили все поставленные цели ударов, сообщили 31 октября на брифинге Минобороны России