https://ukraina.ru/20221031/1040333289.html

В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки

В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки - 31.10.2022 Украина.ру

В Минобороны РФ заявили о поражении всех целей на Украине за сутки

Российские войска поразили все поставленные цели ударов, сообщили 31 октября на брифинге Минобороны России

2022-10-31T13:55

2022-10-31T13:55

2022-10-31T13:55

новости

минобороны

удар

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039803321_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_272c44d4dd740dc011f11a9357cab37e.jpg

Российские войска нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины. Все поставленные за сутки 31 октября цели ударов достигнуты и поражены. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, сообщили в ведомстве.Украинские системы ПВО сбили 44 из 50 выпущенных ракет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, удары нанесли по десяти областям страны, в результате повреждены 18 объектов, более сотни населенных пунктов в семи областях остались обесточены.

https://ukraina.ru/20221031/1040330651.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, удар, украина, спецоперация