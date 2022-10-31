"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео - 31.10.2022 Украина.ру
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"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео
"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео - 31.10.2022 Украина.ру
"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео
Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, пообщался с Вячеславом Симбирским - бойцом ВСУ, попавшим в плен к россиянам. Как это случилось, каким этому молодому человеку видится его дальнейшая судьба и что происходит в вооружённых силах Украины на самом деле? Об этом и не только - в нашем видеоматериале.
2022-10-31T10:59
2022-10-31T10:59
сво
пленные
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Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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сво, пленные, всу, видео
СВО, Пленные, ВСУ

"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео

10:59 31.10.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Эдуард Рштуни, который сейчас находится в ДНР, пообщался с Вячеславом Симбирским - бойцом ВСУ, попавшим в плен к россиянам. Как это случилось, каким этому молодому человеку видится его дальнейшая судьба и что происходит в вооружённых силах Украины на самом деле? Об этом и не только - в нашем видеоматериале.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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