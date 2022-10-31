В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты - 31.10.2022 Украина.ру
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В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты - 31.10.2022 Украина.ру
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
В результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
2022-10-31T10:03
2022-10-31T10:03
новости
винницкая область
ракета
украина
пво
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В Винницкой области украинские военнослужащие якобы сбили российскую ракету. В результате работы украинской системы ПВО сбитая ракета попала в гражданские объекты. Глава региона Сергей Борзов сообщил о разрушениях."В Винницкой области сбитая [российская] ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и МЧС", - написал Борзов.Ранее Борзов объявил воздушную тревогу в регионе. По его словам, Винницкая область попала под ракетный удар, работали украинские системы противовоздушной обороны. ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, винницкая область, ракета, украина, пво
Новости, Винницкая область, Ракета, Украина, ПВО

В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты

10:03 31.10.2022
 
© HensoldtМногофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
Многофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
© Hensoldt
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В результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
В Винницкой области украинские военнослужащие якобы сбили российскую ракету. В результате работы украинской системы ПВО сбитая ракета попала в гражданские объекты. Глава региона Сергей Борзов сообщил о разрушениях.
"В Винницкой области сбитая [российская] ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и МЧС", - написал Борзов.
Ранее Борзов объявил воздушную тревогу в регионе. По его словам, Винницкая область попала под ракетный удар, работали украинские системы противовоздушной обороны.
ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.
Букет ирисов на столе в вагоне для Штайнмайера
25 октября, 10:10
На Украине в купе Штайнмайера поставили букет ирисов, намекая на поставки IRIS-TПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Украину. В Киев его привезли по железной дороге из Польши. В купе Штайнмайера сотрудники "Укрзализныцы" ("Украинских железных дорог") поставили на стол вазу с букетом ирисов. Фото с намеком на поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T опубликовали в Telegram-канале компании.
 
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