https://ukraina.ru/20221031/1040315663.html
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты - 31.10.2022 Украина.ру
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
В результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
2022-10-31T10:03
2022-10-31T10:03
2022-10-31T10:03
новости
винницкая область
ракета
украина
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943208_0:80:1321:823_1920x0_80_0_0_45992cb783b2e3bd4694bbfe6a17cab2.jpg
В Винницкой области украинские военнослужащие якобы сбили российскую ракету. В результате работы украинской системы ПВО сбитая ракета попала в гражданские объекты. Глава региона Сергей Борзов сообщил о разрушениях."В Винницкой области сбитая [российская] ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и МЧС", - написал Борзов.Ранее Борзов объявил воздушную тревогу в регионе. По его словам, Винницкая область попала под ракетный удар, работали украинские системы противовоздушной обороны. ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040104805.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943208_58:0:1261:902_1920x0_80_0_0_76330441bbe03d7c8bd76a0f0e863894.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, винницкая область, ракета, украина, пво
Новости, Винницкая область, Ракета, Украина, ПВО
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
В результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
В Винницкой области украинские военнослужащие якобы сбили российскую ракету. В результате работы украинской системы ПВО сбитая ракета попала в гражданские объекты. Глава региона Сергей Борзов сообщил о разрушениях.
"В Винницкой области сбитая [российская] ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и МЧС", - написал Борзов.
Ранее Борзов объявил воздушную тревогу в регионе. По его словам, Винницкая область попала под ракетный удар, работали украинские системы противовоздушной обороны.
ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.