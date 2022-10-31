https://ukraina.ru/20221031/1040315663.html

В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты

В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты - 31.10.2022 Украина.ру

В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты

В результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале

2022-10-31T10:03

2022-10-31T10:03

2022-10-31T10:03

новости

винницкая область

ракета

украина

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943208_0:80:1321:823_1920x0_80_0_0_45992cb783b2e3bd4694bbfe6a17cab2.jpg

В Винницкой области украинские военнослужащие якобы сбили российскую ракету. В результате работы украинской системы ПВО сбитая ракета попала в гражданские объекты. Глава региона Сергей Борзов сообщил о разрушениях."В Винницкой области сбитая [российская] ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и МЧС", - написал Борзов.Ранее Борзов объявил воздушную тревогу в регионе. По его словам, Винницкая область попала под ракетный удар, работали украинские системы противовоздушной обороны. ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221025/1040104805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, винницкая область, ракета, украина, пво