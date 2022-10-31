https://ukraina.ru/20221031/1040315417.html

"Содействовать миру во всём мире". Каким будет Китай после XX-го съезда КПК

"Содействовать миру во всём мире". Каким будет Китай после XX-го съезда КПК - 31.10.2022 Украина.ру

"Содействовать миру во всём мире". Каким будет Китай после XX-го съезда КПК

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T13:11

2022-10-31T13:11

2022-10-31T13:12

азат рахманов

эксклюзив

кнр (китай)

съезд

коммунистическая партия

сми

тайвань

си цзиньпин

запад

россия

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Закончившийся в Пекине ХХ-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) заложил основы курса развития Китая не только на последующие пять лет, но и на период до 2045 года. Судя по звучавшим на съезде заявлениям, Китай вступает в новую эру развития, заявляя себя независимым игроком на мировой арене, не терпящим внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Разумеется, мировые СМИ бурно обсуждали итоги съезда. Сводились обсуждения, как правило, либо к экономической повестке, либо к военной – с привязкой к тайваньской проблеме. По истечении десяти дней со дня закрытия съезда шумиха в западных СМИ начала стихать, официальные китайские издания выдали порцию информации и опубликовали программные заявления. Самое время оценить итоги съезда и спрогнозировать, какую политику будет проводить Китай в ближайшие пять лет.На съезде председатель КНР Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплочённо бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства" и огласил планы будущего развития страны. Из названия доклада понятно, что Китай продолжит путь социалистического строительства в том виде, как это понимают китайцы. Было заявлено о "продвижении возрождения китайской нации путём модернизации с китайской спецификой", и, судя по публикациям в китнете, в стране заговорили о том, что же такое "модернизация с китайской спецификой". Как правило, под модернизацией подразумевается экономическое развития страны, но, исходя из сделанных на съезде заявлений, можно предположить, что теперь больше внимания будет уделяться качеству жизни граждан страны. За сорок лет, прошедших с начала политики реформ, многими в Китае модернизация представлялась как набор мер, копирующих западный, в основном американский путь развития и углубление рыночных реформ. Но, как показала практика, в стране назрела необходимость заявить о модернизации с учётом национальной специфики и реалий современности. Публицисты уже отметили, что на съезде много говорилось именно о народе, что разительно отличается от речей прошлых лет. При этом, хотя вопросам повышения благосостояния китайских граждан уделялось особое внимание, темы духовной составляющей жизни общества, развития культуры и образования, гармоничного сосуществования человека и природы также были освещены и занесены в программные документы. На предыдущих съездах эти темы либо не обсуждались, либо о них говорилось вскользь.Запад критиковал китайскую модели развития в течение всей истории существования КНР. Но с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году нападки на политический курс Китая усилились. Примечательно, что до 2012 года, хотя китайская экономика в угоду Западу и развивалась высокими темпами, в социально-политическом аспекте жизни общества назревало всё больше проблем, требующих незамедлительных решений. Страну захлестнула не только волна коррупции и ухудшение экологической ситуации, но и сам курс страны на продолжение социалистического строительства начал ставиться под сомнение. Партийно-государственная номенклатура начала отходить от социалистической риторики, к концу 2010 годов в оборот вошло понятие "строительства гармоничного общества". Прозападно настроенные круги "в тихую" проводили политику денационализации не только экономики, успешное развитие которой позволило преодолеть мировой кризис, но и идеологии. Как отмечается, патриотизм, присущий китайцам, оказался не в почёте, началась раскрутка "глобальных универсальных ценностей" и дальнейшей либерализации экономики. Уже тогда, зачастую ссылаясь на горький опыт СССР, многие в стране заговорили о вероятности развала страны и потери власти самой КПК. Нет сомнений, что такое положение дел внутри страны устраивало как часть китайской верхушки, так и западных инвесторов в экономику страны. Сами китайцы говорят, что избранный на XVIII съезде председателем КНР Си, был выдвинут и одобрен прошлым руководством за свои личные качества: не выскочка, молчалив и исполнителен, то есть – идеальный кандидат на проведение уже установившегося курса. Но, как показали последующие события, Си Цзиньпин, сын репрессированного в годы Культурной революции председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), сам в подростковом возрасте прошедший через многие трудности из-за своего происхождением, оказался крепким орешком. Став главой государства, он начал бороться с общественными проблемами и принялся исправлять курс, по которому шли китайские коммунисты и государство. Борьба с коррупцией, усиление партийного контроля, постепенное отстранение от власти прежних коррумпированных номенклатурщиков, модернизация армии, ликвидация бедности – вот основные мероприятия, проводимые Си и его соратниками внутри страны. На международном уровне была выдвинута инициатива "Один пояс – один путь" и становление Китая независимым политическим игроком. Можно говорить, что с объявлением курса на модернизацию с учётом национальной специфики начался официальный отход от политики последних четырёх десятилетий – оглядки на западное мнение. Именно это и вызвало особую нервозность всех антикитайских сил.Ещё в конце семидесятых годов прошлого века руководство страны отошло от традиции бессрочного нахождения у власти, введённого при Мао Цзэдуне, и все последующие руководители страны занимали председательскую должность два срока – в общей сложности десять лет. В этом также видится отход от модели выборности власти на определённый срок. Как отмечают китайские публицисты, западный образец устройства власти, основанной на главенствующей роли кабинета министров или института президентства, не отвечает требованиям китайских реалий. Из заявлений, озвученных на съезде, понятно, что перед страной стоят как "задачи по возрождению нации", так и внешние и внутренние вызовы и проблемы. И решать их будет Си Цзипьпин. О серьёзности намерений Си по преобразованию Китая в мощное независимое государство заговорили еще в 2018 году, когда были утверждены изменения в существующий порядок. Также, до прихода Си Цзиньпина к власти, должности председателя партии и председателя военного совета, то есть верховного главнокомандующего армией страны, не были совмещены. Две главнейшие государственные должности назначались на разные сроки и занимались разными людьми из высшего руководства, что, как считается, могло приводить к разногласиям во мнениях и соответствующим последствиям. Например, в обществе бытует мнение, что сбой в системе разделения политической и военной власти проявился в 2008 году во время Сычуаньского землетрясения, когда Ху Цзиньтао, будучи председателем КНР, не имел полномочий по незамедлительной переброске армии для скорейшей ликвидации последствий. Так это или нет, судить трудно, но теперь и военная, и политическая власть в стране находится у Си и его соратников. Это, в свою очередь, вызвало недовольство антиправительственных кругов и их западных кураторов: личная преданность вновь избранных членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК руководителю страны была поставлена в вину самому Си, которого обвинили в узурпации власти. При этом гражданам страны хорошо известно, что со всеми шестью членами нового созыва Политбюро Си имеет давние рабочие отношения. До прихода в высший эшелон китайской власти Ли Цян, Чжао Лэцзи, Цай Ци и Ли Си много лет проработали на провинциальном уровне и уже тогда взаимодействовали с Си Цзиньпином. Примечательно, что из шести новых членов двое, Ван Хунин и Дин Сюэсян, – выходцы из среды научной интеллигенции. Судя по послужным спискам новых членов Политбюро, можно предположить, что основное внимание на будущие пять лет будет уделяться внутреннему развитию страны: все семеро, включая Си, имеют богатый опыт партийной, административной или научной работы.В военное руководство страны заместителями Си Цзиньпина вошли ветеран китайско-вьетнамского конфликта 1979 года Чжан Юся, сын генерала, прошедший службу от рядового до генерал-полковника и Хэ Вэйдун – генерал-полковник, командующий Восточной зоной боевого командования (бывший военный округ). Именно в задачи Восточной зоны боевого командования входит потенциальное вооружённое освобождение острова Тайвань. Четверо остальных имеют опыт службы либо в материально-техническом обеспечении, либо на должностях командующего армией и политкомиссара флота. Учитывая, что современная армия подразумевает слаженное взаимодействие техники, логистики и боевого духа солдат, выбор членов становится понятен.Возвращаясь к обсуждаемой концепции модернизации с китайской спецификой, особое внимание на съезде уделялось миролюбивости китайской нации, что и было отражено в докладе Си. Из этого можно заключить, что Китай, как и прежде, будет проводить нейтральную независимую политику опоры на собственные силы и неприсоединения к каким-либо военно-политическим союзам. Впервые за историю КНР именно на состоявшемся съезде Китай заявил о себе как об игроке мирового уровня, отказывающегося от "подавления и сдерживания других стран" и выступающего за "общее развитие со всеми странами мира". Отмечалось, что Китай "будет неизменно содействовать миру во всём мире, вносить свой вклад в глобальное развитие, защищать международный порядок".В четверг, 27 октября, в телефонном разговоре между руководителями внешнеполитических ведомств РФ и КНР Сергеем Лавровым и Ван И произошёл обмен мнениями по ситуации на Украине. Говоря о будущем российско-китайских отношений, Ван И отметил, что Китай и дальше будет поддерживать усилия народов России и президента Владимира Путина "по преодолению трудностей и помех на пути стратегических целей развития".

https://ukraina.ru/20221031/1040312432.html

https://ukraina.ru/20221029/1040285104.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

азат рахманов, эксклюзив, кнр (китай), съезд, коммунистическая партия, сми, тайвань, си цзиньпин, запад, россия, украина