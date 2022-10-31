Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется - 31.10.2022 Украина.ру
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Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется
Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется - 31.10.2022 Украина.ру
Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется
Дружеские отношения между народами Росии и Китая непрерывно укрепляются. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы
2022-10-31T08:59
2022-10-31T08:59
новости
си цзиньпин
россия
китай
дружба
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Си Цзиньипн подчеркнул, что у дружбы России и Китая большие перспективы и широкие возможности, а также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.
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новости, си цзиньпин, россия, китай, дружба
Новости, Си Цзиньпин, Россия, Китай, дружба

Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется

08:59 31.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
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© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Дружеские отношения между народами Росии и Китая непрерывно укрепляются. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы
"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется", - говорится в телеграмме.
Си Цзиньипн подчеркнул, что у дружбы России и Китая большие перспективы и широкие возможности, а также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.
Волгоградский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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