Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Дружеские отношения между народами Росии и Китая непрерывно укрепляются. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы
"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется", - говорится в телеграмме.
Си Цзиньипн подчеркнул, что у дружбы России и Китая большие перспективы и широкие возможности, а также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.
08:52Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФТрудности, с которыми Запад, и в том числе США, столкнулся вследствие антиросиийских санкций могут оказаться более серьезными в случае введения новых пакетов ограничений. Такое мнение на днях высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill