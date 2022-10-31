Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется

Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ Трудности, с которыми Запад, и в том числе США, столкнулся вследствие антиросиийских санкций могут оказаться более серьезными в случае введения новых пакетов ограничений. Такое мнение на днях высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill