Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ - 31.10.2022 Украина.ру
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Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ
Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ - 31.10.2022 Украина.ру
Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ
Трудности, с которыми Запад, и в том числе США, столкнулся вследствие антиросиийских санкций могут оказаться более серьезными в случае введения новых пакетов ограничений. Такое мнение на днях высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill
2022-10-31T08:52
2022-10-31T08:52
новости
санкции
сша
запад
россия
алюминий
нефть
газ
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Американские СМИ ранее сообщили, что Белый дом рассматривает возможность запрета на импорт российского алюминия. Известно о трех вариантах: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала". Все эти идеи, считает профессор, больше навредят Вашингтону.Он подчеркнул, что нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям, ведь американская промышленность ежегодно использует около 15% российского алюминия. И эта доля с годами будет только увеличиваться.Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в Европе.
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новости, санкции, сша, запад, россия, алюминий, нефть, газ
Новости, санкции, США, Запад, Россия, алюминий, нефть, газ

Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

08:52 31.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградский алюминиевый завод
Волгоградский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Трудности, с которыми Запад, и в том числе США, столкнулся вследствие антиросиийских санкций могут оказаться более серьезными в случае введения новых пакетов ограничений. Такое мнение на днях высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill
Американские СМИ ранее сообщили, что Белый дом рассматривает возможность запрета на импорт российского алюминия. Известно о трех вариантах: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала". Все эти идеи, считает профессор, больше навредят Вашингтону.

"Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы", - заявил Буш.

Он подчеркнул, что нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям, ведь американская промышленность ежегодно использует около 15% российского алюминия. И эта доля с годами будет только увеличиваться.
Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.
Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в Европе.
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