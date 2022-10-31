https://ukraina.ru/20221031/1040312183.html

Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ - 31.10.2022 Украина.ру

Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

Трудности, с которыми Запад, и в том числе США, столкнулся вследствие антиросиийских санкций могут оказаться более серьезными в случае введения новых пакетов ограничений. Такое мнение на днях высказал профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill

2022-10-31T08:52

2022-10-31T08:52

2022-10-31T08:52

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Американские СМИ ранее сообщили, что Белый дом рассматривает возможность запрета на импорт российского алюминия. Известно о трех вариантах: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала". Все эти идеи, считает профессор, больше навредят Вашингтону.Он подчеркнул, что нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям, ведь американская промышленность ежегодно использует около 15% российского алюминия. И эта доля с годами будет только увеличиваться.Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в Европе.

https://ukraina.ru/20221031/1040310162.html

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новости, санкции, сша, запад, россия, алюминий, нефть, газ