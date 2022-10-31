https://ukraina.ru/20221031/1040310162.html

Опасные изоляционисты. В Киеве встревожены ростом влияния "трампистского" крыла республиканцев

Опасные изоляционисты. В Киеве встревожены ростом влияния "трампистского" крыла республиканцев - 31.10.2022 Украина.ру

Опасные изоляционисты. В Киеве встревожены ростом влияния "трампистского" крыла республиканцев

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T08:04

2022-10-31T08:04

2022-10-31T08:50

украина

сша

эксклюзив

выборы

конгресс сша

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Чуть больше недели осталось до выборов в Конгресс США, на которых 8 ноября 2022 года с большой долей вероятности победит Республиканская партия. В связи с этим некоторые изменения может претерпеть политика США в отношении киевского режима. Возможно следует ожидать уменьшения его поддержки, что не может не беспокоить украинские элиты. О том, как оценивают влияние предстоящей американской избирательной гонки в Киеве — в материале Украина. ру.Республиканцы все чаще высказываются против КиеваУже сегодня можно услышать голоса республиканцев, заявляющих, что поддержка Украины со стороны США слишком высока, а потому ее нужно уменьшить, а в поддерживающих партию СМИ звучат призывы о достижении компромисса между Вашингтоном и Москвой.В частности, не так давно конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал коллективный Запад за недостаточную заинтересованность в прекращении украинского кризиса, сравнив украинцев с пушечным мясом и призвав президентов Зеленского и Путина сесть за стол переговоров. Это весьма болезненно восприняли представители официального Киева. Представитель МИД Украины Олег Николенко выступил с отповедью, что такое сравнение неприемлемо для Зе-команды.«Приближение выборов не должно превращать политиков в оторванных от реальности популистов. Выборы закончатся, а международный авторитет, подорванный манипулятивными заявлениями о войне России против Украины, останется. Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США», — сказал он.Трамписты могут создать проблемыПо мнению большинства украинских экспертов, главная опасность для Киева исходит от «трампистского» крыла Республиканской партии, придерживающихся политики изоляционизма. Они стремятся сосредоточиться на внутренних проблемах, поэтому программы помощи Украине могут поддаться ревизии.Проректор Украинского католического университета и эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский считает удачным исходом выборов для демократов сохранение большинства в Сенате. Что же касается трампистов, для достижения своих целей они готовы пожертвовать поддержкой Украины, интересами Европы и даже всем блоком НАТО. Тенденция такова, что все больше республиканцев начинает использовать трампистскую риторику. Однако большинство республиканской партии все равно настроены антироссийски, что явно плюс для Киева.«Основная часть республиканской партии все равно уверена, что Россию следует поставить на место. Единственное, в чем они разбегаются с демократами, так это в подходе к решению этой проблемы. У демократов и республиканцев разная мотивация в поддержке Украины. Если демократы считают, что это просто правильно: борьба за свободу, защиту Украины от несправедливости и т. д. Республиканцы же уверены, что следует именно наказать Россию, но в целом мы имеем поддержку обеих сторон. Тезис "американцы сливают Украину", который очень любят продвигать россияне, можно просто забыть, по крайней мере, в этом десятилетии», — отмечает Шеренговский.Политолог Владимир Фесенко думает, что процесс голосования в Конгрессе по вопросам помощи Украине может усложниться из-за обострения противостояния республиканцев и демократов.«Изоляционистские позиции давно существуют в США. Сейчас они в лагере Трампа активно проявляются, но среди республиканцев есть немало активных поклонников Украины. Также многие сторонники активной внешней политики США направлены на противостояние и сдерживание и России, и Китая. Поэтому здесь проблема может возникнуть для республиканцев. У них нет единой позиции в этих вопросах. Даже те, кто выступают за подобную изоляционистскую политику, они не против помощи Украины. Они скорее выступают в качестве оппозиционной партии за то, чтобы эта помощь была более национальной, более прозрачной, чтобы не было, как они говорят, "пустых чеков". Я думаю, что принципиальных действий не произойдет по поддержке Украины, но в некоторых случаях процесс может немного замедляться или усложняться, когда речь пойдет о законодательном утверждении тех или иных решений», — комментирует он ситуацию украинским СМИ.Вместе с тем Фесенко напомнил, что в свое время именно Трамп в противовес Обаме предоставил Украине летальное оружие, а именно ПТРК «Джавелины». Поэтому украинским лоббистам, на его взгляд, нужно активнее налаживать взаимодействие с республиканцами.Политолог Алексей Гарань делает акцент на том, что ситуация, когда необходимо искать консенсус между разными партиями для Киева наблюдается не впервые, а главное для Зе-команды — не влезать во внутриполитическую борьбу в Штатах.«Мы должны понимать, что голосование в Конгрессе не идет жестко по партийным линиям, — даже возможно наблюдать поддержку демократами республиканского президента или наоборот. Это значит, что если демократы будут поддерживать курс Байдена в поддержку Украины, то и значительная часть республиканцев это тоже будет поддерживать. Единственное, во что нам не нужно влезать, — это во внутриполитическую борьбу в США. Так было в 2016 году, когда большинство украинского политикума поддерживало Хиллари Клинтон, а она проиграла. А потом Дональд Трамп пытался нас втянуть во внутренне-партийные дебаты против Байдена, и мы едва не попали в беду», — отметил Гарань.Изоляционисты в меньшинстве, но набирают популярность«Прикрываясь "реализмом внешней политики", изоляционистское крыло Республиканской партии пытается подменить сильную внешнюю политику Рейгана "трампистским" восхищением Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Пока у него это не получилось: лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, как и многие другие республиканцы, был и остается стойким сторонником Украины. Трамп и его сторонники определяют партийную архитектуру и редакционную политику самых влиятельных и громких правых изданий. Все сильнее стремление сделать приоритетом ремонт дорог в Монтане над помощью украинским беженцам… Это та больная точка, с которой они столкнутся на промежуточных выборах 2022 г.», — пишет в своей статье заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Геринг.Впрочем, она выражает оптимизм, цитируя высказывание Байдена, что Украину поддерживать будут столько, сколько надо и ссылается на опрос Чикагского совета по глобальным делам, где 80% респондентов выступают за антироссийские санкции, а 72% — за усиление поставок оружия ВСУ.Бывший украинский посол во Франции и США Олег Шамшур полагает, что демократы утратят контроль по крайней мере за одной палатой Конгресса ввиду недовольства американских избирателей нынешней властной командой, несоблюдением ею своих предвыборных обещаний. Уже сейчас сформирована группа республиканцев, настроенных в антиукраинском ключе. Пока изоляционисты находятся в меньшинстве среди американских законодателей, но их идеи набирают популярность и в новом составе парламента представительство данной группы вырастет.«Скажется ли это на постоянной двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США в условиях войны, абсолютно необходимой для нашего государства? Надо признать, что это будет зависеть от факторов, большинство которых находится вне зоны нашего возможного влияния», — рассуждает дипломат.ВыводыВ целом, подводя итоги вышеописанному, можно сделать следующие выводы:1. На Украине признают опасность изоляционистского крыла республиканской партии, связанной с экс-президентом Трампом. Ведь деятельность данной группы может привести к ревизии программ помощи Киеву или, во всяком случае, замедления темпов их предоставления.2. Изоляционисты, готовые пожертвовать своими украинскими вассалами или натовскими союзниками, набирают обороты, но пока остаются в меньшинстве.3. Вместе с тем украинские эксперты уповают на существующий в США антироссийский консенсус. Именно он, на их взгляд, позволит Зе-команде и дальше выбивать оружие и финансы из Вашингтона.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20221027/1040209604.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

украина, сша, эксклюзив, выборы, конгресс сша