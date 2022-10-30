"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа - 30.10.2022 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20221030/1040131435.html
"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа
"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа - 30.10.2022 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа
Украина.ру, 30.10.2022
2022-10-30T07:00
2022-10-30T07:00
михаил булгаков
мастер и маргарита
история
литература
николай ге
живопись
художник
эксклюзив
"вокруг булгакова"
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"Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца". Несколько странная картина, на фоне православного Символа Веры, гласящего: "Света от Света, Бога истинна от Бога истинна". Но вот в чём вопрос – где Булгаков мог видеть Иисуса, сторонящегося от света, в то время как Пилат находится на свету?Мы таки знаем, где он мог видеть – благо, от редакции "Украины.ру" до Третьяковской галереи, где он это видел, идти всего ничего. Картина, на которой Пилат находится в фокусе солнечных лучей, как в фокусе имперской силы и славы Рима, а Иисус стоит в тени, освещённый только отражённым светом, это, конечно же, написанная в 1890 году картина Николая Ге "Что есть истина? Христос и Пилат".Картина является иллюстрацией к известному евангельскому фрагменту:"Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нём" (Иоанна 18:38).Холст использовался минимум трижды (это нормально для Ге, человека небогатого).Сначала на нём был написан неизвестный эскиз (предполагают, что один из ранних вариантов "Распятия"). Выявлено это было рентгенографией в 2011 году.Потом Ге написал картину "Милосердие" ("Не Христос ли это?"). Основа сюжета – слова "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матфея 5:7). На картине была изображена девушка, предлагающая милостыню Иисусу. Она писалась на хуторе Ивановском в Черниговской губернии и была представлена на выставке передвижников в 1880 году, но не имела успеха у публики.Контуры прежнего изображения проступают на ныне существующей картине: правее и выше головы Пилата на полотне явно видны очертания записанного лица. Ныне существующая фигура Христа "переделана" из фигуры девушки. По счастью, сохранилась фото картины.Картина эта является часть евангельского (страстного) цикла художника, включающего также "Христос в Гефсиманском саду" (1887), "Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад" (1889), "Иуда. (Совесть)" (1891), "Суд Синедриона. “Повинен смерти”" (1892) и "Распятие" (1893) Голгофа. 1893. Этому циклу предшествовали написанные в Италии, по совету и под влиянием автора "Явления Христа народу" Александра Иванова, "Тайная вечеря" (1863) и "Вестники Воскресения" (1867). Кроме того, сюда же относят ряд эскизов, которые так и не были реализованы в виде картин – "Христос перед Анной" (1868), "Христос и Никодим" (1889) и др.На всех картинах цикла Иисус изображён уж очень нетипично, неиконописно. Он выглядит даже не как персонаж Крамского и Поленова, на которых изображён хоть обычный, но всё же ухоженный и прилично, скромно, но вкусом, одетый человек. Нет, Иисус Ге – худой, в рваных одеждах, с бледным лицом и лохматыми волосами (особенно – на "Суде Синедриона", где волосы вообще стоят дыбом). Бомж, короче. Ну и эмоциональная составляющая нетипична. На картине "Что есть истина" он угрюм, смотрит под ноги. В общем, вид имеет смиренный и ничтожный, никак не подобающий, по мнению критиков, Сыну Божьему. Или даже, как писал Александр Суворин, "социалист в самом неприглядном костюме и с всклокоченными волосами". Пилат же, напротив, самоуверен, его жест показывает превосходство, на почти невидимом лице угадывается презрительная гримаса…Картины серии встретили, мягко говоря, нервную реакцию публики — уж очень они были необычны.Синод неистовствовал. – по его требованию картину "Что есть истина" сняли с выставки передвижников. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев жаловался императору Александру III: "как могло случиться, что правительство позволило выставить публично картину кощунственную, глубоко оскорбляющую религиозные чувства, и при этом несомненно тенденциозную?" "Суд Синедриона", не дожидаясь перитонита, запретил к показу президент Императорской Академии художеств великий князь Владимир Александрович.Даже сам Павел Михайлович Третьяков, отнюдь не склонный считаться с общественным мнением и тем более административным давлением, согласился купить "истину" только в знак особого уважения к Льву Толстому, настаивавшему на этой покупке, не стесняясь в выражениях: "выйдет поразительная вещь: вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, живописи и собрали подряд всё для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать всё остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не её. Для меня это просто непостижимо, простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите её, чтобы не погубить всё своё многолетнее дело".В общем, как нам кажется, Михаил Булгаков взял в картинах Николая Ге образ Иешуа: "человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора".От Ге взята и световая игра – Пилат легко ладит с солнцем (это не удивительно – это ведь языческий Аполлон), для его же Христоса больше подходит тень ("Что есть истина") или лунный свет (Христос в Гефсиманском саду", "Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад"). Причём лунный свет того рода, от которого, по словам Михаила Врубеля, болит голова: "тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны".P.S.: Николай Ге окончил ту же Первую Киевскую гимназию, что и Булгаков. Совпадение? Издеваетесь… Не бывает таких совпадений.
https://ukraina.ru/20200913/1028819797.html
https://ukraina.ru/20190227/1022832982.html
https://ukraina.ru/20221016/1039724845.html
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Василий Стоякин
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михаил булгаков, мастер и маргарита, история, литература, николай ге, живопись, художник, эксклюзив
Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, История, литература, Николай Ге, живопись, художник, Эксклюзив, "Вокруг Булгакова"

"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественно образа булгаковского Иешуа

07:00 30.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : коллаж Украина.ру
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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"Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца". Несколько странная картина, на фоне православного Символа Веры, гласящего: "Света от Света, Бога истинна от Бога истинна". Но вот в чём вопрос – где Булгаков мог видеть Иисуса, сторонящегося от света, в то время как Пилат находится на свету?
Мы таки знаем, где он мог видеть – благо, от редакции "Украины.ру" до Третьяковской галереи, где он это видел, идти всего ничего. Картина, на которой Пилат находится в фокусе солнечных лучей, как в фокусе имперской силы и славы Рима, а Иисус стоит в тени, освещённый только отражённым светом, это, конечно же, написанная в 1890 году картина Николая Ге "Что есть истина? Христос и Пилат".
Картина является иллюстрацией к известному евангельскому фрагменту:
"Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.
Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нём" (Иоанна 18:38).
Холст использовался минимум трижды (это нормально для Ге, человека небогатого).
Сначала на нём был написан неизвестный эскиз (предполагают, что один из ранних вариантов "Распятия"). Выявлено это было рентгенографией в 2011 году.
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
13 сентября 2020, 08:00"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова: 30 слов из «Мастера и Маргариты»В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Потом Ге написал картину "Милосердие" ("Не Христос ли это?"). Основа сюжета – слова "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матфея 5:7). На картине была изображена девушка, предлагающая милостыню Иисусу. Она писалась на хуторе Ивановском в Черниговской губернии и была представлена на выставке передвижников в 1880 году, но не имела успеха у публики.
Контуры прежнего изображения проступают на ныне существующей картине: правее и выше головы Пилата на полотне явно видны очертания записанного лица. Ныне существующая фигура Христа "переделана" из фигуры девушки. По счастью, сохранилась фото картины.
Картина эта является часть евангельского (страстного) цикла художника, включающего также "Христос в Гефсиманском саду" (1887), "Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад" (1889), "Иуда. (Совесть)" (1891), "Суд Синедриона. “Повинен смерти”" (1892) и "Распятие" (1893) Голгофа. 1893. Этому циклу предшествовали написанные в Италии, по совету и под влиянием автора "Явления Христа народу" Александра Иванова, "Тайная вечеря" (1863) и "Вестники Воскресения" (1867). Кроме того, сюда же относят ряд эскизов, которые так и не были реализованы в виде картин – "Христос перед Анной" (1868), "Христос и Никодим" (1889) и др.
На всех картинах цикла Иисус изображён уж очень нетипично, неиконописно. Он выглядит даже не как персонаж Крамского и Поленова, на которых изображён хоть обычный, но всё же ухоженный и прилично, скромно, но вкусом, одетый человек. Нет, Иисус Ге – худой, в рваных одеждах, с бледным лицом и лохматыми волосами (особенно – на "Суде Синедриона", где волосы вообще стоят дыбом). Бомж, короче. Ну и эмоциональная составляющая нетипична. На картине "Что есть истина" он угрюм, смотрит под ноги. В общем, вид имеет смиренный и ничтожный, никак не подобающий, по мнению критиков, Сыну Божьему. Или даже, как писал Александр Суворин, "социалист в самом неприглядном костюме и с всклокоченными волосами". Пилат же, напротив, самоуверен, его жест показывает превосходство, на почти невидимом лице угадывается презрительная гримаса…
Картины серии встретили, мягко говоря, нервную реакцию публики — уж очень они были необычны.
Синод неистовствовал. – по его требованию картину "Что есть истина" сняли с выставки передвижников. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев жаловался императору Александру III: "как могло случиться, что правительство позволило выставить публично картину кощунственную, глубоко оскорбляющую религиозные чувства, и при этом несомненно тенденциозную?" "Суд Синедриона", не дожидаясь перитонита, запретил к показу президент Императорской Академии художеств великий князь Владимир Александрович.
Николай Николаевич Ге Художник
27 февраля 2019, 17:40
«Пока не украинец» Николай Ге: История удивительных совпаденийКогда говорят о выпускниках Киевской первой гимназии, чаще всего вспоминают писателей Михаила Булгакова и Константина Паустовского, философа Николая Бердяева, деятелей Украинской Народной Республики. Гораздо меньше известно, что эту гимназию окончил художник Николай Ге
Даже сам Павел Михайлович Третьяков, отнюдь не склонный считаться с общественным мнением и тем более административным давлением, согласился купить "истину" только в знак особого уважения к Льву Толстому, настаивавшему на этой покупке, не стесняясь в выражениях: "выйдет поразительная вещь: вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, живописи и собрали подряд всё для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать всё остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не её. Для меня это просто непостижимо, простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите её, чтобы не погубить всё своё многолетнее дело".
В общем, как нам кажется, Михаил Булгаков взял в картинах Николая Ге образ Иешуа: "человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора".
От Ге взята и световая игра – Пилат легко ладит с солнцем (это не удивительно – это ведь языческий Аполлон), для его же Христоса больше подходит тень ("Что есть истина") или лунный свет (Христос в Гефсиманском саду", "Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад"). Причём лунный свет того рода, от которого, по словам Михаила Врубеля, болит голова: "тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны".
P.S.: Николай Ге окончил ту же Первую Киевскую гимназию, что и Булгаков. Совпадение? Издеваетесь… Не бывает таких совпадений.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 10:12История
"Вокруг Булгакова": утерянное имя сына короля-звездочёта
 
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