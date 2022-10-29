Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит - 29.10.2022 Украина.ру
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Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит - 29.10.2022 Украина.ру
Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T21:48
2022-10-29T22:09
украина
россия
эксклюзив
василий стоякин
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Атака украинско-британских беспилотников по главной базе ЧФ в Севастополе 29 октября привела к на удивление оперативным результатам – Министерство обороны и МИД РФ заявили, что Москва приостанавливает участие в реализации "зерновой сделки" на неопределённый срок, поскольку российская сторона больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.Реакция Киева была вполне предсказуемой: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "международное сообщество должно потребовать от России обеспечить работу зернового коридора, так как этот коридор обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей на планете", а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров напомнил, что "Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Турция и ООН". ВСУ, естественно, ни в чём не признаются, а Министерство обороны Великобритании с возмущением опровергло "эпическую ложь" коллег из Минобороны России о якобы причастности британских военнослужащих к атаке на Севастополь (как мы понимаем, это признание того, что атака была спланирована и осуществлена британцами с первого и до последнего шага).Соглашение об экспорте зерна было подписано в Стамбуле 22 июля. Фактически речь шла о подписании двух сделок – одна заключалась ООН, Турцией и Россией, другая – ООН, Турцией и Украиной.Договоренности предусматривали создание коридора для вывоза украинского зерна и свободный, в обход санкций, экспорт российского продовольствия и удобрений. Чтобы избежать контрабанды, суда, следовавшие из и в украинские порты, должны были проходить досмотр в территориальных водах Турции.Формальной целью сделки было обеспечение украинским зерном ряда стран, критически от него зависящим. По данным Продовольственной организации ООН (ФАО) это Ливан, который завозит с Украины около 60% всего импорта пшеницы, Джибути (ок. 55%), Сомали (ок. 50%), Эритрея и Мавритания (ок. 45%), Ливия (более 40%), Пакистан (более 40%). Кроме того, на долю Украины приходится до 50% закупок самой ФАО, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам.Фактической же причиной были опасения украинской стороны, что российский флот воспользуется выходом торговых судов через установленные ВМСУ минные поля для того, чтобы высадить десант на побережье Одесской области. При этом ЧФ никакой блокады украинских портов не осуществлял – ею занимались ВМСУ.Целью России было показать, что Россия не препятствует нормальной торговле продовольственными товарами и добиться снятия части санкций.При этом, изначально было известно, что:- запасы зерна, заблокированные в украинских портах, никакие глобальные продовольственные проблемы не решают (более того, сомнительна способность Украины выполнить ранее заключённые сделки, поскольку продолжаются боевые действия и часть территории страны потеряна);- рост цен на продовольственные товары обусловлен глобальными диспропорциями на мировом рынке, а вовсе не блокадой украинских портов;- Запад свои обязательства в рамках "зерновой сделки" выполнять не будет.Так, в общем-то, всё и получилось.Ещё 7 сентября Владимир Путин заявил, что "по Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны".29 октября глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", поскольку значительная часть грузов из Украины направлялась вовсе не в нуждающиеся страны, а в Европу, причём "по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам, доля стран ЕС составляет от 60 до 100%". По данным МИД примерно половина зерна отправилась в ЕС, Великобританию, Израиль и Южную Корею, а нуждающиеся страны получили около 3% продовольствия.При этом, по заявлению МИД России, за время реализации сделки больше 70 судов были задержаны или отстранены по причине нарушений и попыток провоза контрабанды.Вторая часть соглашений, связанная с поставками продовольствия и удобрений РФ на мировой рынок, вообще не заработала из-за санкций против Россельхозбанка. По этой причине Сергей Лавров 24 октября намекнул, что продолжение сделки после ноября не гарантировано.Зато в результате от сделки оказалась в выигрыше Украина:- была снижена нагрузка на железные и автодороги, через которые осуществлялся вывоз зерна из страны;- высвобождено место на складах и в элеваторах от прошлогоднего урожая;- возобновился приток денежных средств в украинскую экономику.Естественно, в выигрыше оказались Турция и страны ЕС, которые занялись перепродажей скупленного за бесценок украинского зерна (впрочем, Турция, кажется, направила его на собственное потребление).Россия получила выигрыш чисто моральный – она остаётся страной, которая последовательно, не словом, а делом, поддерживает свободный мировой рынок.Сейчас, когда Россия заявила о выходе из сделки, вопрос будет решаться, очевидно, на Совбезе ООН. Совбез, скорее всего, никакого решения не примет, но позиции России там изначально слабы. Почему? Потому что это Сергей Шойгу заверил, что Россия не будет пользоваться тем, что порты Украины будут открыты и разминированы. Украина не нападать на ЧФ не обещала и, более того, она не нападала, потому что у она играет роль "жертва агрессии и геноцида".Совершенно непонятно, какие должны быть действия России в условиях разрыва её части сделки. ЧФ должен начать блокаду украинских портов? Так он их и не блокировал… Если начнёт – это вызовет дополнительное возмущение "мирового сообщества" и новые санкции. Причём под санкции, скорее всего, попадёт Турция, через которую Россия может реализовать своё зерно, в случае возобновления блокады украинских портов.Последнее, впрочем, не обязательно. Ведь и отказ от российской нефти означает не отказ от российской нефти, а отказ от прямой закупки нефти. Турецкое посредничество США вполне устроит, потому что оно финансово ударит по России, которая вынуждена будет продавать зерно безальтернативному посреднику, и по Европе, которая вынуждена будет покупать зерно у безальтернативного посредника. Правда неясно, что потом делать с Турцией…Резюме1. Отказываясь от "зерновой сделки", Россия обеспечивает безопасность судов ЧФ, которые попытались обстрелять БПЛА Украины. Но еще важнее то, что с помощью зерновых танкеров Украина вывезла взрывчатку, которую использовала для подрыва Крымского моста. Есть ли у нас, России, уверенность, что в другой раз не будут вывезены под видом зерна (или вернее в зерне) "грязные ядерные бомбы", которые будут потом взорваны в городах России? России такой риск, даже как допущение, не нужен.2. Россия воюет с Украиной. Украина в этой войне использует любые средства для достижения своих целей. В том числе и так называемые гибридные. В данном случае, средства, заработанные на продаже зерна используются Украиной для ведения войны. Зачем нам такая "сделка", если благодаря ей убивают наших парней на фронте?3. Никто, ни в США, ни в Великобритании не скрывает того, что предоставляют своих даже не наемников, а вполне подготовленных бойцов для участия в военных действиях на Украине. И предоставляют разведданные, и обучают украинских военнослужащих как более качественно убивать наших солдат. При этом эти страны предоставляют Украине вооружения. А взамен, пусть и не полной мере по затратам, получают с Украины зерно. В этом смысле эта "зерновая сделка" скорее нонсенс, чем гуманитарная акция в интересах человечества. 4. Несмотря на все заверения о том, что "зерновая сделка" спасет голодающих в Африке и Азии, реально эти страны получили не более 3 процентов от вывезенного с Украины зерна. Даже в этом, поистине гуманитарном направлении "сделки", Украина и Запад обманули и Россию и голодающих Африки.5. У России, ООН и Турции были по этой сделке взаимные обязательства. Россия предоставляет возможность вывоза зерна из Украины, взамен получает возможность продавать свое зерно и сельхозудобрения, путем снятия ограничений (санкций) с этих действий и производящих эти действия организаций. Но опять Запад обманул Россию.Если вас во всем обманывают, зачем вам это? Отказываясь от "зерновой сделки" на неопределенный срок, Россия перестает потворствовать врагам, открыто обманывающим и Россию и так называемое мировое сообщество. Которое, впрочем, в курсе, кто тут кого и как "разводит".
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, эксклюзив, василий стоякин
Украина, Россия, Эксклюзив, Василий Стоякин

Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит

21:48 29.10.2022 (обновлено: 22:09 29.10.2022)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Василий Стоякин авторы
Василий
Стоякин
Все материалы
Захар Виноградов авторы
Захар
Виноградов
Все материалы
Атака украинско-британских беспилотников по главной базе ЧФ в Севастополе 29 октября привела к на удивление оперативным результатам – Министерство обороны и МИД РФ заявили, что Москва приостанавливает участие в реализации "зерновой сделки" на неопределённый срок, поскольку российская сторона больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.
Реакция Киева была вполне предсказуемой: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "международное сообщество должно потребовать от России обеспечить работу зернового коридора, так как этот коридор обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей на планете", а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров напомнил, что "Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Турция и ООН".
ВСУ, естественно, ни в чём не признаются, а Министерство обороны Великобритании с возмущением опровергло "эпическую ложь" коллег из Минобороны России о якобы причастности британских военнослужащих к атаке на Севастополь (как мы понимаем, это признание того, что атака была спланирована и осуществлена британцами с первого и до последнего шага).
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Соглашение об экспорте зерна было подписано в Стамбуле 22 июля. Фактически речь шла о подписании двух сделок – одна заключалась ООН, Турцией и Россией, другая – ООН, Турцией и Украиной.
Договоренности предусматривали создание коридора для вывоза украинского зерна и свободный, в обход санкций, экспорт российского продовольствия и удобрений. Чтобы избежать контрабанды, суда, следовавшие из и в украинские порты, должны были проходить досмотр в территориальных водах Турции.
Формальной целью сделки было обеспечение украинским зерном ряда стран, критически от него зависящим. По данным Продовольственной организации ООН (ФАО) это Ливан, который завозит с Украины около 60% всего импорта пшеницы, Джибути (ок. 55%), Сомали (ок. 50%), Эритрея и Мавритания (ок. 45%), Ливия (более 40%), Пакистан (более 40%). Кроме того, на долю Украины приходится до 50% закупок самой ФАО, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам.
Фактической же причиной были опасения украинской стороны, что российский флот воспользуется выходом торговых судов через установленные ВМСУ минные поля для того, чтобы высадить десант на побережье Одесской области. При этом ЧФ никакой блокады украинских портов не осуществлял – ею занимались ВМСУ.
Целью России было показать, что Россия не препятствует нормальной торговле продовольственными товарами и добиться снятия части санкций.
При этом, изначально было известно, что:
- запасы зерна, заблокированные в украинских портах, никакие глобальные продовольственные проблемы не решают (более того, сомнительна способность Украины выполнить ранее заключённые сделки, поскольку продолжаются боевые действия и часть территории страны потеряна);
- рост цен на продовольственные товары обусловлен глобальными диспропорциями на мировом рынке, а вовсе не блокадой украинских портов;
- Запад свои обязательства в рамках "зерновой сделки" выполнять не будет.
Так, в общем-то, всё и получилось.
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Ещё 7 сентября Владимир Путин заявил, что "по Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87, и на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны".
29 октября глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", поскольку значительная часть грузов из Украины направлялась вовсе не в нуждающиеся страны, а в Европу, причём "по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам, доля стран ЕС составляет от 60 до 100%". По данным МИД примерно половина зерна отправилась в ЕС, Великобританию, Израиль и Южную Корею, а нуждающиеся страны получили около 3% продовольствия.
При этом, по заявлению МИД России, за время реализации сделки больше 70 судов были задержаны или отстранены по причине нарушений и попыток провоза контрабанды.
Вторая часть соглашений, связанная с поставками продовольствия и удобрений РФ на мировой рынок, вообще не заработала из-за санкций против Россельхозбанка. По этой причине Сергей Лавров 24 октября намекнул, что продолжение сделки после ноября не гарантировано.
Зато в результате от сделки оказалась в выигрыше Украина:
- была снижена нагрузка на железные и автодороги, через которые осуществлялся вывоз зерна из страны;
- высвобождено место на складах и в элеваторах от прошлогоднего урожая;
- возобновился приток денежных средств в украинскую экономику.
Естественно, в выигрыше оказались Турция и страны ЕС, которые занялись перепродажей скупленного за бесценок украинского зерна (впрочем, Турция, кажется, направила его на собственное потребление).
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:34
Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФМИД России опубликовано сообщение о "черноморской инициативе" по вывозу украинского продовольствия - ведомство подтвердило приостановку зерновой сделки на неопределенный срок.
Россия получила выигрыш чисто моральный – она остаётся страной, которая последовательно, не словом, а делом, поддерживает свободный мировой рынок.
Сейчас, когда Россия заявила о выходе из сделки, вопрос будет решаться, очевидно, на Совбезе ООН. Совбез, скорее всего, никакого решения не примет, но позиции России там изначально слабы. Почему? Потому что это Сергей Шойгу заверил, что Россия не будет пользоваться тем, что порты Украины будут открыты и разминированы. Украина не нападать на ЧФ не обещала и, более того, она не нападала, потому что у она играет роль "жертва агрессии и геноцида".
Совершенно непонятно, какие должны быть действия России в условиях разрыва её части сделки. ЧФ должен начать блокаду украинских портов? Так он их и не блокировал… Если начнёт – это вызовет дополнительное возмущение "мирового сообщества" и новые санкции. Причём под санкции, скорее всего, попадёт Турция, через которую Россия может реализовать своё зерно, в случае возобновления блокады украинских портов.
Последнее, впрочем, не обязательно. Ведь и отказ от российской нефти означает не отказ от российской нефти, а отказ от прямой закупки нефти. Турецкое посредничество США вполне устроит, потому что оно финансово ударит по России, которая вынуждена будет продавать зерно безальтернативному посреднику, и по Европе, которая вынуждена будет покупать зерно у безальтернативного посредника. Правда неясно, что потом делать с Турцией…
Резюме
1. Отказываясь от "зерновой сделки", Россия обеспечивает безопасность судов ЧФ, которые попытались обстрелять БПЛА Украины. Но еще важнее то, что с помощью зерновых танкеров Украина вывезла взрывчатку, которую использовала для подрыва Крымского моста. Есть ли у нас, России, уверенность, что в другой раз не будут вывезены под видом зерна (или вернее в зерне) "грязные ядерные бомбы", которые будут потом взорваны в городах России? России такой риск, даже как допущение, не нужен.
2. Россия воюет с Украиной. Украина в этой войне использует любые средства для достижения своих целей. В том числе и так называемые гибридные. В данном случае, средства, заработанные на продаже зерна используются Украиной для ведения войны. Зачем нам такая "сделка", если благодаря ей убивают наших парней на фронте?
3. Никто, ни в США, ни в Великобритании не скрывает того, что предоставляют своих даже не наемников, а вполне подготовленных бойцов для участия в военных действиях на Украине. И предоставляют разведданные, и обучают украинских военнослужащих как более качественно убивать наших солдат. При этом эти страны предоставляют Украине вооружения. А взамен, пусть и не полной мере по затратам, получают с Украины зерно. В этом смысле эта "зерновая сделка" скорее нонсенс, чем гуманитарная акция в интересах человечества.
4. Несмотря на все заверения о том, что "зерновая сделка" спасет голодающих в Африке и Азии, реально эти страны получили не более 3 процентов от вывезенного с Украины зерна. Даже в этом, поистине гуманитарном направлении "сделки", Украина и Запад обманули и Россию и голодающих Африки.
5. У России, ООН и Турции были по этой сделке взаимные обязательства. Россия предоставляет возможность вывоза зерна из Украины, взамен получает возможность продавать свое зерно и сельхозудобрения, путем снятия ограничений (санкций) с этих действий и производящих эти действия организаций. Но опять Запад обманул Россию.
Если вас во всем обманывают, зачем вам это? Отказываясь от "зерновой сделки" на неопределенный срок, Россия перестает потворствовать врагам, открыто обманывающим и Россию и так называемое мировое сообщество. Которое, впрочем, в курсе, кто тут кого и как "разводит".
 
УкраинаРоссияЭксклюзивВасилий Стоякин
 
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Заголовок открываемого материала
21:48Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
19:21На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
19:16Прекращение зерновой сделки, бои в Павловке. Итоги 29 октября
18:34Действие зерновой сделки приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы безопасности судов - МИД РФ
18:25СМИ рассказало о "безрадостном" демографическом будущем Украины
17:56Россия приостановит участие в зерновой сделке после обстрела Черноморского флота - Минобороны РФ
17:51Американский офицер потребовал от властей США объяснений из-за Украины
17:10Пушилин сообщил о новом обмене пленными между Россией и Украиной
17:04Колумбийский доброволец-антифашист погиб в бою под Песками
16:14Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октября
16:03"Абсурдный и враждебный шаг" - посол России в Канаде о новых канадских санкциях
15:59В Запорожской области заявили о ликвидации боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ
15:46Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей
15:29Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
15:11В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
14:58Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
14:49Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
14:44Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
14:33Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
14:24МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
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