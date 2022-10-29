МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - 29.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221029/1040284960.html
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - 29.10.2022 Украина.ру
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Корабли Черноморского флота РФ, подвергшиеся атаке беспилотников киевского режима, были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". Об этом говорится в опубликованном 29 октября заявлении Минобороны России
2022-10-29T14:24
2022-10-29T14:32
новости
севастополь
крым
черноморский флот
мо рф
киевский режим
беспилотники
зерно
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102434/27/1024342739_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_06699f151ce69bbbdd267f73e17a5f47.jpg
Как уточнили в ведомстве, в 4:20 утра киевским режимом была произведена "террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда", находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, говорится в сообщении МО РФ.Согласно сообщению, в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные и морские аппараты, принявшие участие в атаке, были уничтожены.В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили в Министерстве обороны.Ранее о том, что корабли Черноморского флота отбивали атаки беспилотников киевского режима, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ukraina.ru/20220905/1038428413.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102434/27/1024342739_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e92bfc9ec25c258fa607d835e1818d2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, крым, черноморский флот, мо рф, киевский режим, беспилотники, зерно, спецоперация
Новости, Севастополь, Крым, Черноморский флот, МО РФ, киевский режим, беспилотники, зерно, Спецоперация

МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

14:24 29.10.2022 (обновлено: 14:32 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Корабли Черноморского флота РФ, подвергшиеся атаке беспилотников киевского режима, были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". Об этом говорится в опубликованном 29 октября заявлении Минобороны России
Как уточнили в ведомстве, в 4:20 утра киевским режимом была произведена "террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда", находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.
В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, говорится в сообщении МО РФ.

"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные и морские аппараты, принявшие участие в атаке, были уничтожены.
В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили в Министерстве обороны.
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 09:00
Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дниСпецоперация на Украине показала, что у Черноморского флота сейчас очень нелегкие дни. Пришлось пересмотреть очень многое. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее о том, что корабли Черноморского флота отбивали атаки беспилотников киевского режима, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
 
НовостиСевастопольКрымЧерноморский флотМО РФкиевский режимбеспилотникизерноСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Ищенко раскрыл главные сигналы в речи Путина на "Валдае" и назвал сроки окончания войны с Западом
15:11В Херсоне заявили о возможном контрнаступлении российских войск на Николаев
14:58Спецслужбы проверят видео, раскрывающие подробности работы ПВО в Севастополе
14:49Рогов сообщил об отражении высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
14:44Американский чиновник Час Фримэн: Китай будет реагировать на конфронтационный курс США
14:33Глава Европейского центрального банка поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным
14:24МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
13:51Спецоперация включена в курс истории для российских старшеклассников
13:14В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине
12:40CNN: Россия дождалась первых разногласий в США по поводу поддержки Киева
12:33Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
12:27Взрывная волна до поляков: что будет, если обвинят Россию в ядерном ударе - Гаспарян
12:20Уважение через страх: Рогов о том, как нам приструнить Запад и почему нужно вернуть смертную казнь
12:10Освобождённый боец ЛНР рассказал о пытках, которым он подвергался в плену
12:08"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
12:00Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи Украине
11:58Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина
11:51Демонстранты обвинили члена парламента США в поддержке конфликта на Украине
11:30Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:24The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
Лента новостейМолния