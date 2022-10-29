МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"

Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни

Спецоперация на Украине показала, что у Черноморского флота сейчас очень нелегкие дни. Пришлось пересмотреть очень многое. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру