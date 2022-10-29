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МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор" - 29.10.2022 Украина.ру
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
Корабли Черноморского флота РФ, подвергшиеся атаке беспилотников киевского режима, были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". Об этом говорится в опубликованном 29 октября заявлении Минобороны России
2022-10-29T14:24
2022-10-29T14:24
2022-10-29T14:32
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Как уточнили в ведомстве, в 4:20 утра киевским режимом была произведена "террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда", находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, говорится в сообщении МО РФ.Согласно сообщению, в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные и морские аппараты, принявшие участие в атаке, были уничтожены.В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили в Министерстве обороны.Ранее о том, что корабли Черноморского флота отбивали атаки беспилотников киевского режима, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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новости, севастополь, крым, черноморский флот, мо рф, киевский режим, беспилотники, зерно, спецоперация
Новости, Севастополь, Крым, Черноморский флот, МО РФ, киевский режим, беспилотники, зерно, Спецоперация
МО РФ: ВСУ атаковали российские корабли, охраняющие "зерновой коридор"
14:24 29.10.2022 (обновлено: 14:32 29.10.2022)
Корабли Черноморского флота РФ, подвергшиеся атаке беспилотников киевского режима, были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". Об этом говорится в опубликованном 29 октября заявлении Минобороны России
Как уточнили в ведомстве, в 4:20 утра киевским режимом была произведена "террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда", находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя.
В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, говорится в сообщении МО РФ.
"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - отметили в ведомстве.
Согласно сообщению, в результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные и морские аппараты, принявшие участие в атаке, были уничтожены.
В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщили в Министерстве обороны.
Ранее о том, что корабли Черноморского флота отбивали атаки беспилотников киевского режима, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.