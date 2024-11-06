Бурдина: Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача - 06.11.2024 Украина.ру
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Бурдина: Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача
Бурдина: Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача - 06.11.2024 Украина.ру
Бурдина: Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача
Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Люди понимают, что идет намеренное искажение российcко-румынских отношений и пропаганда их не останавливает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
2024-11-06T04:45
2024-11-06T04:45
новости
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румыния
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соотечественники
история
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детали
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На сегодняшний день Русский клуб в Румынии — это усилия российских соотечественников по продвижению и знакомству с русской культурой, с историей России, с настоящей исторической памятью, сообщила глава Ассоциации.Она добавила, что занимаются этим уже больше года. Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Например, 24 октября в клубе состоялась премьера кинопоказа фильма "Онегин", на которую пришло очень много людей. Было непросто разместить всех зрителей, отметила она. Люди понимают, что идет намеренное искажение российcко-румынских отношений, поэтому пропаганда их не останавливает. Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача, резюмировала собеседник издания.Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.руО том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
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новости, россия, румыния, украина, русская культура, посольство, соотечественники, история, история ссср, детали
Новости, Россия, Румыния, Украина, русская культура, посольство, соотечественники, История, история СССР, детали

Бурдина: Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача

04:45 06.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДевушка у здания посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Девушка у здания посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Люди понимают, что идет намеренное искажение российcко-румынских отношений и пропаганда их не останавливает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина
На сегодняшний день Русский клуб в Румынии — это усилия российских соотечественников по продвижению и знакомству с русской культурой, с историей России, с настоящей исторической памятью, сообщила глава Ассоциации.
"Прошлым летом, 1 июля 2023 года, Россия была вынуждена закрыть Русский дом и русскую школу [в Румынии] в одностороннем приказном порядке. Были высланы 50 сотрудников российского посольства. И вот тогда-то вся работа легла на плечи соотечественников", — рассказала Будрина.
Она добавила, что занимаются этим уже больше года. Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Например, 24 октября в клубе состоялась премьера кинопоказа фильма "Онегин", на которую пришло очень много людей. Было непросто разместить всех зрителей, отметила она.
Люди понимают, что идет намеренное искажение российcко-румынских отношений, поэтому пропаганда их не останавливает. Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая, но возможная задача, резюмировала собеседник издания.
Полный текст интервью "Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии" на сайте Украина.ру
О том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
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