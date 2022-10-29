Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру
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Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру
Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября
Украинские военные продолжают обстрелы приграничных регионов России. ВС РФ перешли в наступление на угледарском направлении
2022-10-29T12:33
2022-10-29T12:33
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 91 удар по этому региону России."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, танки, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 324 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Кировском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, Ясиноватой и ранее освобожденном Новолуганском", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 12 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.В предыдущие сутки со стороны ВСУ было почти втрое меньше обстрелов — 36 обстрелов.Утром 29 октября обстрелы продолжились."Сегодня с утра украинские фашисты продолжили обстрел Донецка. По оперативным данным СЦКК под вражеским огнем снова оказались Киевский и Куйбышевский районы города. В общей сложности по ним выпущено 22 снаряда натовского образца калибром 155 мм и 3 снаряда калибром 152 мм. Внимание! Обстрелы продолжаются. Берегите себя и своих близких! Не выходите на улицу без крайней необходимости, не покидайте убежищ", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Позже он сообщил о ранении местной жительницы 1975 года рождения. Также Кулемзин сообщил о том, что ВСУ применяют не только крупнокалиберную артиллерию, но и РСЗО, а также выложил фото последствий обстрелов.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 2 ракеты."В результате обстрела погибла мирная жительница 1991 года рождения, разрушен жилой дом, а также повреждено 8 жилых домов и 3 легковых автомобиля", - сообщил Филипоненко.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС."Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале, пообещав позже рассказать подробности о произошедшем.В комментарии РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадиться у ЗАЭС.Как сообщил утром 29 октября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, попытки наступления ВСУ на херсонском направлении были отбиты."В период с 25-го по 27 октября на Херсонском направлении, средствами огневого поражения было уничтожено 657 укронацистов и наёмников. 300 нацистов получили ранения различной степени. Также было уничтожено около 80 единиц всевозможной техники", - сообщил Стремоусов.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.Наступление под УгледаромУтром 29 октября появились сообщения о наступлении ВС РФ на угледарском направлении."Наши с утра атакуют Павловку (Угледарское направление). Ждём новостей к исходу дня", - сообщил боец Народной милиции ДНР, военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.О наступлении также писал и командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский."На угледарском направлении на одном из участков мы предпринимаем попытку атаковать противника. Авиация отработала интенсивно, подразделения начали выдвижение. Я считаю это решение преждевременным, но надеюсь на успех", - указывал он.Об этом же сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов."На угледарском направлении наши подразделения активно атакуют позиции врага. С утра неожиданно для противника отработала и продолжает работать наша авиация: вертушки Ка-52 и штурмовики СУ-25, а также СУ-34. Кроме работы артиллерийских систем активно применяются тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк". Противник несёт колоссальные потери и это прекрасно", - отметил он.По его словам, ВСУ прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации."Для тех, кто будет писать "зачем вы об этом пишите, вы же врага предупреждаете" скажу - враг узнал об этом раньше всех, когда на его голову начало обрушиваться всё это чудо. Дай Бог сил нашей пехоте, меткости артиллерии, ловкости и удачи авиации!" - подчеркнул Безсонов.Позже он сообщил о продвижении наступления."Первая линия обороны противника на угледарском направлении в районе Павловки перепахана практически полностью. Там есть лесок, где противник окопался, но его активно выжигают наши "Солнцепёки". Противник бросил технику на подкрепление, которую активно уничтожает наша авиация и артиллерия не давая подойти к первой линии обороны. Также есть успехи на других участках фронта на Донецком направлении. Какие потери несёт противник сложно представить. А вот если бы сдались заранее, как им предварительно предлагали, то остались бы живы", - указал Безсонов.Как сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, ВСУ ожидали это наступление."В районе Павловки практически уничтожена первая линия обороны ВСУ. Окопавшихся наступающие уничтожают "Солнцепёками", работает авиация. Мои источники говорят, что это наступление ожидалось позже на несколько дней. Если решили сделать раньше, значит раньше начнётся и еще на нескольких участках фронта. Возможно, именно там, где не очень ожидалось", - отметил он.Некоторые связали атаку ВСУ на Севастополь с попыткой отвлечь флот от удара "Калибрами".
https://ukraina.ru/20221029/1040279495.html
https://ukraina.ru/20221028/1040271574.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Наступление под Угледаром, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 29 октября

12:33 29.10.2022
 
ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают обстрелы приграничных регионов России. ВС РФ перешли в наступление на угледарском направлении
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 91 удар по этому региону России.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, танки, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 324 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Кировском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, Ясиноватой и ранее освобожденном Новолуганском", - сообщило представительство.
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09:59
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Огнём украинской артиллерии были повреждены 12 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
В предыдущие сутки со стороны ВСУ было почти втрое меньше обстрелов — 36 обстрелов.
Утром 29 октября обстрелы продолжились.
"Сегодня с утра украинские фашисты продолжили обстрел Донецка. По оперативным данным СЦКК под вражеским огнем снова оказались Киевский и Куйбышевский районы города. В общей сложности по ним выпущено 22 снаряда натовского образца калибром 155 мм и 3 снаряда калибром 152 мм. Внимание! Обстрелы продолжаются. Берегите себя и своих близких! Не выходите на улицу без крайней необходимости, не покидайте убежищ", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Позже он сообщил о ранении местной жительницы 1975 года рождения. Также Кулемзин сообщил о том, что ВСУ применяют не только крупнокалиберную артиллерию, но и РСЗО, а также выложил фото последствий обстрелов.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 2 ракеты.
"В результате обстрела погибла мирная жительница 1991 года рождения, разрушен жилой дом, а также повреждено 8 жилых домов и 3 легковых автомобиля", - сообщил Филипоненко.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС.
"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", - сообщил Рогов в своём телеграм-канале, пообещав позже рассказать подробности о произошедшем.
NASAMS DGLC - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 19:02
Усиление ПВО, коррупционный скандал с заместителем Ермака. Итоги 28 октября на УкраинеУкраина благодаря помощи Запада усиливает свою противовоздушную оборону. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко попал в коррупционный скандал
В комментарии РИА "Новости" Рогов отметил, что противник был на нескольких лодках и понёс большие потери при попытке высадиться у ЗАЭС.
Как сообщил утром 29 октября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, попытки наступления ВСУ на херсонском направлении были отбиты.
"В период с 25-го по 27 октября на Херсонском направлении, средствами огневого поражения было уничтожено 657 укронацистов и наёмников. 300 нацистов получили ранения различной степени. Также было уничтожено около 80 единиц всевозможной техники", - сообщил Стремоусов.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
Наступление под Угледаром
Утром 29 октября появились сообщения о наступлении ВС РФ на угледарском направлении.
"Наши с утра атакуют Павловку (Угледарское направление). Ждём новостей к исходу дня", - сообщил боец Народной милиции ДНР, военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
О наступлении также писал и командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.
"На угледарском направлении на одном из участков мы предпринимаем попытку атаковать противника. Авиация отработала интенсивно, подразделения начали выдвижение. Я считаю это решение преждевременным, но надеюсь на успех", - указывал он.
Об этом же сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
"На угледарском направлении наши подразделения активно атакуют позиции врага. С утра неожиданно для противника отработала и продолжает работать наша авиация: вертушки Ка-52 и штурмовики СУ-25, а также СУ-34. Кроме работы артиллерийских систем активно применяются тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк". Противник несёт колоссальные потери и это прекрасно", - отметил он.
По его словам, ВСУ прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации.
"Для тех, кто будет писать "зачем вы об этом пишите, вы же врага предупреждаете" скажу - враг узнал об этом раньше всех, когда на его голову начало обрушиваться всё это чудо. Дай Бог сил нашей пехоте, меткости артиллерии, ловкости и удачи авиации!" - подчеркнул Безсонов.
Позже он сообщил о продвижении наступления.
"Первая линия обороны противника на угледарском направлении в районе Павловки перепахана практически полностью. Там есть лесок, где противник окопался, но его активно выжигают наши "Солнцепёки". Противник бросил технику на подкрепление, которую активно уничтожает наша авиация и артиллерия не давая подойти к первой линии обороны. Также есть успехи на других участках фронта на Донецком направлении. Какие потери несёт противник сложно представить. А вот если бы сдались заранее, как им предварительно предлагали, то остались бы живы", - указал Безсонов.
Как сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий, ВСУ ожидали это наступление.
"В районе Павловки практически уничтожена первая линия обороны ВСУ. Окопавшихся наступающие уничтожают "Солнцепёками", работает авиация. Мои источники говорят, что это наступление ожидалось позже на несколько дней. Если решили сделать раньше, значит раньше начнётся и еще на нескольких участках фронта. Возможно, именно там, где не очень ожидалось", - отметил он.
Некоторые связали атаку ВСУ на Севастополь с попыткой отвлечь флот от удара "Калибрами".
 
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