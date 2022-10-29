https://ukraina.ru/20221029/1040281836.html

Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?

Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии? - 29.10.2022 Украина.ру

Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?

Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .

2022-10-29T11:30

2022-10-29T11:30

2022-10-29T11:35

владимир путин

новости

сша

джо байден

ядерное оружие

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Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале . На пленарной сессии дискуссионного клуба Путин отметил - ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучит военную доктрину России.Вчера Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, новости, сша, джо байден, ядерное оружие