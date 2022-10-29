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Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии? - 29.10.2022 Украина.ру
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:35
владимир путин
новости
сша
джо байден
ядерное оружие
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Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале . На пленарной сессии дискуссионного клуба Путин отметил - ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучит военную доктрину России.Вчера Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036641167_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d9f4c07f5320b6338afe06a7851ca951.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, сша, джо байден, ядерное оружие
Владимир Путин, Новости, США, Джо Байден, Ядерное оружие
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
11:30 29.10.2022 (обновлено: 11:35 29.10.2022)
Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .
Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале . На пленарной сессии дискуссионного клуба Путин отметил - ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучит военную доктрину России.
Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле
Вчера Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.