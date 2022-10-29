Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии? - 29.10.2022 Украина.ру
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Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии? - 29.10.2022 Украина.ру
Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?
Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .
2022-10-29T11:30
2022-10-29T11:35
владимир путин
новости
сша
джо байден
ядерное оружие
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Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале . На пленарной сессии дискуссионного клуба Путин отметил - ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучит военную доктрину России.Вчера Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.
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владимир путин, новости, сша, джо байден, ядерное оружие
Владимир Путин, Новости, США, Джо Байден, Ядерное оружие

Почему Байден так отреагировал на слова Путина о ядерном оружии?

11:30 29.10.2022 (обновлено: 11:35 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Алексей Пушков предположил, что американский президент желает сохранить ядерную тему в информационном поле .
Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале . На пленарной сессии дискуссионного клуба Путин отметил - ядерный удар по Украине России не нужен, а тех, кто утверждает обратное посоветовал изучит военную доктрину России.
Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле
Алексей Пушков
Алексей Пушков
сенатор
Вчера Джо Байден отметил, что заявления российского президента об отсутствии намерений применять ядерное вооружение идут вразрез с тем, что эту тему Путин продолжает упоминать.
 
Владимир ПутинНовостиСШАДжо БайденЯдерное оружие
 
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