https://ukraina.ru/20221029/1040279495.html

Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября

Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября - 29.10.2022 Украина.ру

Что происходит у Кременной, ужасы плена, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 октября

Российские войска отбили наступление ВСУ на Кременную. Освобождённые из плена рассказали о том, что пережили. В Севастополе отразили атаку украинских беспилотников

2022-10-29T09:59

2022-10-29T09:59

2022-10-29T09:59

хроники

эксклюзив

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Об отражении атаки на Кременную сообщил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник."На Кременском направлении было жарко, но нацисты умылись! Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово - Кременная. От командования американцы требуют "перемог", а их нет. Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем. Украинский губернатор буз губернии - Гайдай уже в десятый раз рассказал, что Краснопоповка под ВСУ и трасса перерезано. Но не тут то было", - написал Мирошник в своём телеграм-канале.По его словам, скопление подразделений ВСУ отследили и нанесли артиллерийский удар."Скопление вражеских сил отследили и нанесли жёсткий удар сначала артой, потом в ход пошли "Солнцепеки". Враг не только не достиг цели, но понеся огромные потери откатился обратно зализывать раны", - отметил Мирошник.Он также сообщил о том, что местные жители рассказывали и о других боях."Жители Кременной сегодня говорили и об активных перестрелках немного южнее - в стороне Белогоровки и Северска. Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций", - указал Мирошник.За несколько часов до этого глава украинской "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай сообщил о том, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ."Пока что мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ. Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, всё равно, продвижение есть, небольшое, но есть", - заявил Гайдай.Он призвал сохранять информационную тишину и ждать сообщения от украинского Генштаба. Гайдай заявил, что надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с деоккупированных районов Луганщины.Позже представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также заявил, что ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль. Череватый добавил, что сейчас там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже.Однако позже Мирошник опроверг заявления и Гайдая, и Череватого.Что происходило в пленуУкраинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР, рассказал РИА "Новости" освобождённый из плена фельдшер-санитар Александр Чупра."Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть – что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам "залетают" два-три человека и начинают очень жёстко избивать", - рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре занятого украинскими войсками города Артёмовск (украинское название - Бахмут), куда его и сослуживцев перевезли после первичного допроса.По его словам, украинские силовики пытались скрывать свои лица во время избиений."У кого-то дубина была, кто руками (бил – Ред.), кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим", - рассказал боец НМ ЛНР.Ранее группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточённого боя оказалась в плену украинских силовиков. Украинские военные убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артёмовске на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда Чупру и его пленных сослуживцев привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.Также освобождённый из плена рассказал о том, когда прекратились истязания."Избиения, слава богу, прекратились, так как подъехал Красный Крест. Понимали ЗСУшники, что если будут нас избивать, мы можем (сообщить – Ред.) Красному Кресту, а это международная организация. Они (власти Киева – Ред.) стремятся в Европу" - рассказал Чупра о появлении в колонии представителей Международного комитета Красного Креста.По его словам, после череды допросов и пыток, он и остальные пленные сослуживцы вплоть до обмена содержались в Солонянской исправительной колонии №21, находящейся в Днепропетровской области Украины."Там я пробыл 2,5 месяца. Поначалу обращение было вообще никакое. Пол-пайки давали, ну реально не наедаешься. Ничего у нас не должно было быть. В чем тебя одели - так тебя запустили в камеру, так ты сидишь. У тебя нара - скатку ты собрал и просто сидишь на кровати, то есть на наре", - рассказал Чупра об условиях содержания в колонии.Он также сравнил состояние пленных Киева и Донбасса."Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята - кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", - отметил Чупра.По его словам, перед тем, как отправить их на обмен, пленным приказали помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом."Это сказали в обязательном порядке, потому что потом (в случае неповиновения - ред.) будет плохо", - сказал боец ЛНР.Чупра рассказал, что нормально поесть они смогли только уже после обмена."Как нас в Крым привезли, нас сразу одели, обули, покормили нормально. Мы одну тарелку съели – и уже нормально наелись, потому что животы уже были никакие. А потом нас в Луганск привезли. Оказали нам медицинскую помощь, взяли кровь на анализы", - отметил Чупра.Он рассказал, что теперь вернувшихся из плена проверяют, чтобы у них не осталось болезней.Атака на СевастопольКорабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале."Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", — написал он.Позже власти города сообщили о перекрытии рейда в Севастополе."Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят", — указывалось в публикации в официальном телеграм-канале властей города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.Российский журналист Александр Коц у себя в телеграм-канале опубликовал видео возможного уничтожения беспилотника."Пишут, что, возможно, это уничтожение подводного дрона, который был направлен на Севастопольскую бухту", - отметил Коц.Примечательно, что атака на Севастополь сопровождается активной работой американских беспилотников. Так, согласно данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.

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https://ukraina.ru/20221028/1040243485.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив